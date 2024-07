Schüsse bei Wahlkampfveranstaltung : Donald Trump leicht verletzt

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem Schuss am Ohr gestreift. Einem Sprecher zufolge geht es ihm gut.

dpa/afp/reuters/taz | Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania wurde US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump leicht verletzt. Einer von mehreren abgegebenen Schüssen streifte Medienberichten zufolge sein Ohr. Trump wurde daraufhin von Mitarbeitern des Secret Service mit Blut im Gesicht von der Bühne geführt.

Der mutmaßliche Schütze sei tot, das berichteten die Washington Post und ABC News unter Berufung auf den Bezirksstaatsanwalt des Landkreises Butler in Pennsylvania. Auch ein Kundgebungsteilnehmer sei nicht mehr am Leben. Eine weitere Person befinde sich in einem kritischen Zustand. Zum Schützen lägen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Dem ehemaligen Präsidenten gehe es gut, erklärte ein Sprecher aus Trumps Wahlkampfteam. Er werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht. Ein Video des Vorfalls zeigt, wie er nach lauten Knallgeräuschen unter Schreien des Publikums von Sicherheitsleuten zu Boden gebracht wird. Auf den Bildern ist Trump mit einem blutigen Ohr und einer erhobenen Faust zu sehen.

US-Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall unterrichtet. Das teilte das Weiße Haus mit. Biden erklärte kurz darauf, er sei dankbar, dass Trump in Sicherheit sei. Derartige Gewalt habe keinen Platz, teilt er weiter mit. Auch mehrere hochrangige Kongressabgeordnete der Demokraten und der Republikaner verurteilen den mutmaßlichen Angriff auf Trump.

Der Milliardär Elon Musk verkündete als Reaktion auf den Vorfall offiziell seine Unterstützung für Trumps erneute Präsidentschaftskandidatur. „Ich unterstütze Präsident Trump vollauf und hoffe, dass er sich schnell erholt“, schrieb Musk am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst X.

Am Montag soll in Milwaukee der Parteitag der Republikaner beginnen. Dort soll Trump offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentenwahl gekürt werden.