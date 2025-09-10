Saubere Seeschifffahrt: Dicke Luft durch dicke Pötte
Autos haben Katalysatoren, die weltweite Seeschifffahrt setzt auf „Scrubber“, um das Umweltproblem ihrer Abgase zu lösen. Doch die haben Tücken.
Die Schifffahrt ist für etwa 3 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Container- und Frachtschiffe transportieren mehr als 90 Prozent des grenzüberschreitenden Handels – die Globalisierung benötigt die maritime Wirtschaft. Der internationale Handel ändert sich zwar durch die neue Geopolitik.
Aber er zieht weiter an: So gab es einen kleinen Einbruch wegen der US-Zollpolitik im Frühjahr, aber im Juli stieg die Zahl der weltweit umgeschlagenen Container schon wieder an. Dabei lahmte der Import in die Vereinigten Staaten, aber es gab mehr Handel zwischen den anderen – Asien, Europa und Amerika. Weltweit nehmen zudem die durchschnittlichen Entfernungen von Transporten nicht ab, sondern immer weiter zu.
Nun sollen in der Schifffahrt vor allem die gesundheitsschädlichen schwefelhaltige Partikelemissionen aus der Kraftstoffverbrennung verringert werden. Der globale Schwefelgrenzwert für Schiffsabgase liegt seit 2020 bei 0,5 Prozent. In den sogenannten Schwefel-Emissionskontrollgebieten der Nord- und Ostsee liegt er sogar nur bei 0,1 Prozent. Um das Ziel zu erreichen, setzen viele Reedereien auf sogenannte Scrubber, eine Art Katalysator, wie er in Autos eingebaut ist. Scrubber sind eine Technik zur Abgasreinigung, bei der Wasser im Abgasstrom versprüht wird, um Schwefeloxid (SOx), Feinstaub und Stickoxide zu entfernen.
Über 5.000 Scrubber in Schiffen weltweit
Die Anzahl der Schiffe mit Scrubber steigt weltweit seit Jahren stark an. In der Studie des Umweltbundesamtes steht, dass Anfang 2025 „deutlich über 5.000“ solcher Schiffskatalysatoren im Einsatz waren – was einem Drittel der aktuellen Welthandelsflotte entspricht. Die Flotte wächst allerdings rasant. Im vergangenen Jahr bestellten Reedereien und Investoren laut dem deutschen Werftenverband VSM so viel Schiffsraum wie noch nie.
Viele dieser neugebauten Schiffe werden allerdings mit Antriebssystemen ausgestattet, die nicht allein mit schmutzigem Schweröl oder Schiffsdiesel fahren können, sondern auch mit schwefelarmen Biokraftstoffen. Sie punkten zudem damit, dass sie weniger andere Schadstoffe enthalten – sind aber teuer und selten. „Die Debatte zur Reduktion des Schwefels zeigt ein grundlegendes Dilemma“, sagt Schifffahrtsexperte und Ökonom Rudolf Hickel zur taz. Das technisch Machbare scheitere am wirtschaftlichen Wettbewerb. Und an den Rahmenbedingungen.
Der komplette Verzicht auf Schwerkraftstoffe sei derzeit politisch nicht durchzusetzen, so Hickel. Schadstoffärmere Kraftstoffe wie Flüssigerdgas (LNG), Methanol oder Wasserstoff sind nicht nur vergleichsweise teuer, sie sind vor allem in den benötigten Mengen und in den allermeisten Häfen nicht verfügbar.
„Um im Kampf gegen die Klimakrise weiterzukommen, bieten sich Übergangstechniken wie der Einsatz von Scrubber-Systemen an“, ist Hickel überzeugt. „Da diese Säuberungstechnik gegenüber dem heutigen Zustand für die Umwelt Verbesserungen bringt, ist deren vorübergehende Nutzung unvermeidbar.“ Dabei hat die maritime Wirtschaft noch ein besonderes Problem: das Alter der meisten dicken Pötte. Große Seeschiffe haben eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa 30 Jahren und fahren somit im Zweifelsfall lange mit ihren umweltschädlichen Motoren.
Auch das Umweltbundesamt spricht sich für die Nutzung von Scrubbern als Übergangstechnik aus. Damit konnte bisher das Ziel, die Luftschadstoffemissionen der Seeschiffe zu senken, „immerhin teilweise erreicht werden“, heißt es in der Studie. Doch das hat seinen Preis: Scrubber-Systeme leiten durch ihren Betrieb große Mengen Abwasser in Meere und Hafengebiete ein. In der Ostsee landeten beispielsweise im Jahr 2022 rund 300 Millionen Kubikmeter Scrubber-Abwasser.
Fachleute fordern Einleitungsverbote
Scrubber mit einem geschlossen Wasserkreislauf existieren kaum, kritisieren Umweltverbände. Katharina Koppe und Ulrike Pirntke vom Umweltbundesamt, die Autorinnen der Studie, weisen auf Risiken der gängigen Scrubber hin: Die Umweltbelastung der ohnehin stark verschmutzten Meere sei durch die großen Volumina des eingeleiteten Abwassers und deren Schadstofffracht „erheblich“.
Da ein komplettes Verbot für Scrubber-Systeme bei der Internationalen Schifffahrtsorganisation auf absehbare Zeit keine Mehrheiten finden werde, sollten zeitnah Einleitungsverbote wenigstens für bestimmte Gebiete eingerichtet werden, schlagen Koppe und Pirntke vor. Tatsächlich gibt es erste Erfolge.
So haben im Juni ein Dutzend Anrainerstaaten des Nordost-Atlantiks, darunter Deutschland und Großbritannien, Einleitungsverbote für Häfen und Küstengewässer ab 2029 beschlossen. Staaten und Seefahrt, mahnt Hickel, dürften aber bei der Nutzung der Scrubber-Übergangstechnologie nicht stehen bleiben.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Linken-Bashing in der „Zeit“
Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen
Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie
Die Lust am Hass bleibt
Diskussion um Wehrdienst
Doppelte Solidarität
Die Grünen und das Verbrenner-Aus
Peinliches Manöver, aber Kurve gekriegt
Historikerin über rechte Körperpolitik
Die Fantasie vom schönen Volk
Prozess gegen Flüchtlingshelfer
Hilfe als Straftat?