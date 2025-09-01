piwik no script img

taz zahl ich

SPD-Wahlkampfstart in BerlinEine Partei applaudiert sich selbst

Rainer Rutz
Kommentar von Rainer Rutz

Die Berliner SPD stellt mit Steffen Krach ihren Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2026 vor. Die Stimmung ist ausnahmsweise blendend.

Die SPD-Landesvorsitzende Nicola Böcker-Giannini (l-r), Franziska Giffey (SPD), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach, Raed Saleh (SPD), Vorsitzender der SPD-Fraktion, und der SPD-Landesvorsitzende Martin Hikel stehen während einer Pressekonferenz nebeneinander
Friede, Freude, Sozialdemokratie: Der designierte SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach (M.) Foto: Britta Pedersen/dpa

B erlin liebt Wahlkämpfe. Deswegen musste 2023 die Abgeordnetenhauswahl von 2021 wiederholt werden, 2024 dann noch die Bundestagswahl, Anfang dieses Jahres durften die Ber­li­ne­r:in­nen schon wieder zur richtigen Bundestagswahl ran. Dann war erst mal Schicht im Schacht. Bis zu diesem Montagvormittag, als die Berliner SPD die freudlose, weil wahlkampflose Durststrecke für beendet erklärte.

Die nächste Abgeordnetenhauswahl steht zwar erst in etwas mehr als einem Jahr an. Die SPD macht trotzdem schon Tempo. So verkündete ihr designierter Spitzenkandidat Steffen Krach in einem „Experimentierlabor“ am Gleisdreieck-Park in Kreuzberg vor den versammelten Parteigranden (und den Medien): „Ich habe richtig Bock auf Wahlkampf.“ Vor allem aber: „Ich starte heute in den Wahlkampf.“

Der 46-Jährige, bislang Präsident der Region Hannover und davor sieben Jahre Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in Berlin, soll für die SPD das Rote Rathaus zurückerobern. Das hatte der Parteivorstand in der vergangenen Woche beschlossen.

Steffen Krachs großer Vorteil ist, dass er mit den knallhart geführten parteiinternen Ränkespielen der Berliner SPD nichts zu schaffen hat. Sein großer Nachteil: Die meisten Ber­li­ne­r:in­nen können mit seinem Namen wenig bis nichts anfangen, vorerst zumindest.

Abteilung Attacke

Um das zu ändern, schaltete Krach bei seiner offiziellen Vorstellung von Beginn an auf Angriff. Die Arbeit von CDU-Senatschef Kai Wegner sei „träge, ambitionslos und halbherzig“, Berlin werde „aus dem Roten Rathaus unter Wert regiert“. Auf Bundesebene höre man mehr aus Schleswig-Holstein als aus der Hauptstadt über Themen, die über die Länder hinausgehen.

Die ebenfalls am Montag gestartete SPD-Kampagne trägt folgerichtig den Titel „Berlin macht Krach“. Wortwitz und so. Dass die SPD in Berlin mitregiert und Umfragen die Partei abgeschlagen bei 14 Prozent sehen – geschenkt. Die Stimmung unter den rund 50 anwesenden Ge­nos­s:in­nen in dem viel zu kleinen, vollbesetzten „Labor“ am Park war jedenfalls blendend.

Parteilinke, Parteirechte, dazu die fast vollständige Se­na­to­r:in­nen­rie­ge und der machtbewusste SPD-Fraktionschef Raed Saleh: Eine Partei applaudiert sich selbst. Es hätte nur noch gefehlt, dass die Ge­nos­s:in­nen nach Krachs Ansprache aufgestanden wären und gemeinsam „Wann wir schreiten Seit' an Seit'“ geschmettert hätten.

Die große „Geschlossenheit“

Krach lobte dann auch „die Geschlossenheit der Berliner SPD“. Was grob betrachtet eine steile These ist, wenn nicht gar wahrheitswidrig. Mit Blick auf seine Nominierung scheint die Aussage aber immerhin zuzutreffen.

Um zu demonstrieren, dass wirklich alle hinter ihm stehen, durften im Anschluss an Krach auch noch diejenigen für ihn werben, die sich zuvor vergeblich Hoffnungen auf die Spitzenkandidatur gemacht hatten: Raed Saleh und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey.

„Wenn wir zusammenstehen, dann ist Erfolg möglich“, erklärte Giffey. „Ich finde die Entscheidung sehr gut, ich bin fein damit“, sagte Saleh, der nebenbei vor allem hervorhob, was er persönlich mit Steffen Krach bereits alles durchgesetzt habe, als Krach noch Staatssekretär in Berlin war.

Der Laune wohl alles andere als abträglich war dabei der Umstand, dass Krach bei innerparteilichen Streitpunkten vage blieb oder auswich. Gefragt beispielsweise, wie er zur Debatte um das kostenlose Schulmittagessen steht, forderte Krach mehr Unterstützung vom Bund und erklärte ansonsten: „Es kann nicht der erste Schritt sein, dass wir bei den Familien gucken, wo wir sparen.“

Die Beitragsfreiheit im Bildungsbereich ist ein lieb gehegtes Steckenpferd von Raed Saleh, der konservative Parteiflügel stellt sie infrage, darunter die Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel. Insofern ist es nicht ungeschickt von Krach, sich zunächst nicht zu positionieren, will er nicht sofort von Teilen des eigenen Ladens verspeist werden, namentlich den Saleh-Un­ter­stüt­ze­r:in­nen.

Am Montag klopfte der SPD-Fraktionschef dem SPD-Spitzenkandidaten in spe also erst mal für dessen „Kampfkraft“ auf die Schulter. Auch das unter Applaus.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Rainer Rutz

Rainer Rutz

 Ressortleiter taz berlin
Seit August 2023 Ressortleiter taz berlin, Schwerpunkt: Landespolitik
Themen #SPD Berlin #Schwarz-rote Koalition in Berlin #Wahlkampf #Raed Saleh #Franziska Giffey
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Steffen Krach steht vor einem Gebäude und lacht

Abgeordnetenhauswahl 2026

Berlins SPD lässt es ordentlich krachen

Mit Steffen Krach soll 2026 ein für die Partei unbelasteter Kandidat das Rote Rathaus zurückerobern. Seine Ideen für die Hauptstadt? Vorerst unklar.
Von Rainer Rutz
Stufne im Abgeordnetenhaus, mittig roter Teppich, eine männlich wirkende Person, die Händen in den Taschenund im Anzug erklimmt die Stufen

Kandidaturen für die Berlin-Wahl

Nur noch ein bisschen sexy

Kommentar von Simone Schmollack
Berlin rüstet sich zur Abgeordnetenhauswahl in einem Jahr. Doch das Personalkarussel will nicht recht in Schwung kommen. Und ist mehr als mittelmäßig.
Steffen Krach spricht in ein Mikrofon

Berliner SPD-Spitzenkandidat

Comeback mit Krach?

Die SPD will wohl mit Steffen Krach das Rote Rathaus zurückerobern. Das kennt der amtierende Regionspräsident von Hannover schon ganz gut von innen.
Von André Zuschlag

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wieder Nullrunde beim Bürgergeld

Und die SPD knickt wieder ein

2

Krieg in Gaza

Wahrheit zwischen Trümmern

3

Ausschluss israelischer Gruppen

Die Falken sind keine Freunde mehr

4

Linker Populismus

Nett war gestern

5

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“

6

Journalisten in Lebensgefahr

Gemeinsam eintreten für Pressefreiheit in Gaza