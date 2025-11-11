piwik no script img

Martin Hikels Rückzug in NeuköllnSPD-Chef schädigt die eigene Partei

Uwe Rada

Kommentar von

Uwe Rada

Lieber Bezirkschef oder Landesvorsitzender? Martin Hikel hat sich verzockt und schadet damit dem von ihm geholten Spitzenkandidaten Steffen Krach.

Steffen Krach, Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini
Steffen Krach schaut nach oben, Martin Hikel an die Wand Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall

W as bleibt ihm auch anderes übrig? Er hätte sich gewünscht, dass Martin Hikel mit diesem Ergebnis antrete, kommentierte Steffen Krach den überraschenden Rückzieher des Neuköllner Bezirksbürgermeisters vor einer erneuten Kandidatur. „Martin Hikel hat sich anders entschieden.“

Für Steffen Krach, der am Samstag bei einem Landesparteitag der Berliner SPD zum Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus gewählt werden soll, kommt Hikels Rückzug zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Selbst wenn sich die Delegierten auf Landesebene, anders als in Neukölln, am Riemen reißen und ihm ein Ergebnis von nahe 90 Prozent bescheren, liegt ein Schatten über dem als Krönungsmesse geplanten Parteitag.

Mag sein, dass ein Bezirksbürgermeister Zweifel daran haben darf, dass ihm seine Partei im Wahlkampf folgt, wenn nur 68,5 Prozent einer Wahlversammlung hinter ihm stehen. Doch Martin Hikel ist nicht nur Bezirksfürst. Er ist, zusammen mit Nicola Böcker-Giannini, auch Landesvorsitzender der Berliner SPD.

Und als solchem müsste ihm das Wohl der Landespartei eigentlich wichtiger sein als eine persönlich nachvollziehbare Reaktion auf ein schlechtes Nominierungsergebnis. War es aber nicht. Sind damit auch Hikels Tage als Landeschef gezählt?

Nominierung war ein Coup

Mit der Nominierung von Steffen Krach zum Spitzenkandidaten der SPD hatten Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini zuletzt einen Coup gelandet. Neben den SPD-Mitgliedern im Senat, allen voran Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, und der SPD-Fraktion um Raed Saleh, haben die beiden Landeschefs selbstbewusst ein Machtwort gesprochen – und die zerstrittene Partei hinter dem Kandidaten Krach vereinen können. „Es gibt ein großes Vertrauen und auch eine hohe Mobilisierung. Die Partei ist hoch motiviert“, sagte Krach zuletzt im Gespräch mit der taz.

Nach dem Rückzieher muss sich Hikel nicht nur fragen lassen, ob er mit dem Hintern nun auf einen Schlag eingerissen hat, was er und Böcker-Giannini zuvor aufgebaut haben. Es steht auch die Frage im Raum, wie sehr er als Vorsitzender die Partei geschädigt hat, die er nach einem erfolgreichen Mitgliedervotum seit 2024 führt.

Dem Vernehmen nach liegt Steffen Krach sehr daran, dass Hikel und Böcker-Giannini auch über Frühjahr 2026 hinaus Landesvorsitzende bleiben. Hikel selbst aber hält sich zu dem Thema bedeckt. Gut möglich also, dass diejenigen, die Krach geholt haben, bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September 2026 gar nicht mehr im Amt sind.

Gut möglich auch, dass die Jüngeren in der Partei, die Jusos und der linke Flügel, nun Morgenluft wittern und ihre Forderungen nachschärfen, etwa zur Deckelung der Mieten in Berlin. Die Bürgermeisterwahl in New York könnte ihnen da Rückenwind geben. Steffen Krach müsste dann, wenn er weiterhin Geschlossenheit demonstrieren will, auf eine erstarkte und verjüngte Parteilinke zugehen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Uwe Rada

Uwe Rada

 Redakteur taz.Berlin
Jahrgang 1963, ist Redakteur für Stadtentwicklung der taz. Weitere Schwerpunkte sind Osteuropa und Brandenburg. Zuletzt erschien bei Bebra sein Buch "Morgenland Brandenburg. Zukunft zwischen Spree und Oder". Er koordiniert auch das Onlinedossier "Geschichte im Fluss" der Bundeszentrale für politische Bildung. Uwe Rada lebt in Berlin-Pankow und in Grunow im Schlaubetal.
Themen #SPD Berlin #Neukölln #Steffen Krach
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Steffen Krach und Walter Momper auf einem Gehweg
Berliner Bürgermeisterkandidat Krach „Den roten Schal kenne ich, seitdem ich zehn bin“

Steffen Krach will 2026 Regierender Bürgermeister werden – Walter Momper gelang das im Jahr 1989. Ein Gespräch zwischen zwei SPD-Generationen.

Interview von Stefan Alberti, Uwe Rada und Rainer Rutz
Steffen Krach lächelt in die Kamera.
Berlin-Wahl im September 2026 Der Countdown Richtung Wahl läuft

Die SPD kann in der neuesten Umfrage aufholen – und darauf hoffen, dass das an ihrem Spitzenkandidaten Steffen Krach liegt.

Von Stefan Alberti
Die SPD-Landesvorsitzende Nicola Böcker-Giannini (l-r), Franziska Giffey (SPD), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach, Raed Saleh (SPD), Vorsitzender der SPD-Fraktion, und der SPD-Landesvorsitzende Martin Hikel stehen während einer Pressekonferenz nebeneinander
SPD-Wahlkampfstart in Berlin Eine Partei applaudiert sich selbst
Kommentar von Rainer Rutz

Die Berliner SPD stellt mit Steffen Krach ihren Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2026 vor. Die Stimmung ist ausnahmsweise blendend.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
5
Mieterschutz bremst Kaufpreise Leere Wohnungen sind bis zu 33 Prozent teurer
6
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?