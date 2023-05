Ron DeSantis' Präsidentschaftskandidatur : Long Goodbye zur Vernunft

Trump und DeSantis kandidieren beide um die republikanische Nominierung. Der Vorwahlkampf wird ein Hochschaukeln, die Debattenkultur weiter leiden.

Geklappt hat nicht viel bei der offiziellen Ankündigung seiner Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024. Floridas Gouverneur Ron DeSantis konnte zwar ein Video zeigen. Aber der geplante Twitter Space mit Multimilliardär und Twitter-Besitzer Elon Musk geriet zur Lachnummer, nachdem 20 Minuten lang die Technik versagte. „Ou… …at ame…can…omeback“ war nun nicht die Message von Stärke, Haltung und Siegesgewissheit, die De­Santis mit seinem Unterstützer Musk hatte vermitteln wollen.

Das ist allerdings auch das Einzige, was an DeSantis zum Lachen ist. Denn mit dem 44-Jährigen, der verspricht, seine Politik aus Florida auf die gesamten USA auszudehnen, bewirbt sich jemand um die Präsidentschaftskandidatur, der nur anzubieten hat, allen das Leben zur Hölle zu machen, die nicht ins weiße christlich-konservative Weltbild aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts passen.

Was er in Florida veranstaltet, setzt weltweit vorhandene rechtspopulistische Mobilisierungsstrategien in Gesetze um. Im Namen einer angeblichen Freiheit wird verboten, eingeschränkt und gecancelt, was nicht weiß, heterosexuell, rückständig und faktenverleugnend ist. Was DeSantis vorlebt, sind in die Praxis umgesetzte feuchte AfD-Träume.

Das Entsetzliche ist, dass Ex-Präsident Donald Trump und Ron DeSantis die einzigen Kandidaten mit Chancen auf die republikanische Nominierung sind. Früher hätte das im demokratischen Lager für Freudensprünge gesorgt, weil diese Art durchgeknallter Extremisten keine allgemeine Wahl hätte gewinnen können. Heute ist das keineswegs sicher.

Und ein monatelanges Hochschaukeln zwischen DeSantis und Trump im Vorwahlkampf wird noch mehr Talking Points aus der Welt der alternativen Fakten in die Welt pusten. Es wird Jahrzehnte brauchen, bis Vernunft, Verstand und Aufklärung auch nur eine Chance haben, in die Debattenkultur zurückzukehren. Falls das überhaupt noch möglich ist.