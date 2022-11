Rhetorik des Olaf Scholz : Was Fakt ist, bestimme ich

Olaf Scholz benutzt in seinen Reden immer wieder die Formulierung „Klar ist“. Dabei steht seine Regierung eher fürs Rumeiern, statt fürs Klartext reden.

Kennen Sie den Moment, wenn man beim Plaudern mit Bekannten merkt, dass man gerade ein Wort oder eine Formulierung ausgesprochen hat, die man sich von ihnen abgehört hat? Mega unangenehm. Vor allem dann, wenn die Übernahme unabsichtlich passierte. Mimikry nennt man in der Psychologie das Phänomen des unbewussten Nachahmens.

Im politischen Betrieb samt angeschlossenen Medien-, Werbe-, Lobbybubbles ist dieses Phänomen gut zu studieren. Da geht es natürlich nicht um Wörter wie „krass“, „cringe“, „obergeil“, „saugut“ oder „absurd“. Was ich meine, betrifft auch nicht Dinge wie das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, für die es nun mal kein anderes Wort gibt. Ich meine unauffälligere Dinge.

Im Jahr 2011 beispielsweise wurde „alternativlos“ zum Unwort des Jahres erklärt, weil es für die Diskussionsunwilligkeit der Regierung Merkel stand. Die Ära Scholz ist bisher klar von einer Formulierung geprägt: „Klar ist:“. Der verkürzte Deklarativsatz, bei dem der Doppelpunkt mitgesprochen wird – wirklich, hören Sie mal genau hin!

Klar ist: Schon in der Regierungserklärung von Olaf Scholz zur Zeitenwende am 27. Februar stand diese Formulierung an zentraler Stelle: „Klar ist: Wir müssen deutlich mehr in die Sicherheit unseres Landes investieren, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.“

Was Scholz daran so richtig gut gefällt, bleibt freilich unklar

Klar ist: „Klar ist:“ benutzt er in so gut wie allen Presseerklärungen, Reden, Mitteilungen und Interviews. Klar ist: Der Scholzomat hat inzwischen alle anderen Po­li­tisierenden und Politikkommentierenden mit seinem deklarativen Doppelpunkt infiltriert. In einer Zeit, in der große Geschäfte und einflussreiche Politik mit gezielten Fake News gemacht wird, ist verständlich, dass Po­li­ti­k und Medien Ding klarstellen wollen. Dabei ausgerechnet das Adjektiv „klar“ eine Karriere machen zu lassen, halte ich für falsch.

Wird doch in allzu vielen Fällen aus der vermeintlichen Klarheit ein ziemlicher vernebelter Sachverhalt. Zumal in vielen „Klar ist:“-Sätzen des Kanzlers der Nebel schon hinterm Doppelpunkt beginnt: „Klar ist: Kurz nach meiner Wahl zum Bundeskanzler habe ich die zuständigen Abteilungen im Kanzleramt gefragt, was wir eigentlich machen, wenn kein Gas aus Russland mehr kommen sollte … Klar ist aber auch, dass wir gemeinsam auf die aktuellen Herausforderungen reagieren müssen …“.

Die Aussage „Klar ist: Der Olaf war der Erste, der Klar ist: mit Doppelpunkt gesprochen hat“ wird sich kaum erhärten lassen. Sprache geht ja verschlungene Wege und Olaf Scholz wird selbstverständlich bestreiten, sich diesbezüglich an irgendwas erinnern zu können. Klar ist aber auch: Seinen Re­den­schrei­be­r:in­nen hat er gesagt „Klar ist: gefällt mir“.

Was Scholz daran so richtig gut gefällt, bleibt freilich unklar. Klar ist: Er will sich klar von der Ära Merkel abgrenzen. Denn Merkels legendäres Schweigen ließ immerhin Raum für Interpretation. Raum für Interpretation will Scholz aber komplett ausschließen. Wer „Klar ist:“ sagt, will mitteilen: Was Fakt ist, bestimme ich.

Es wäre schön, hätte der Kanzler alles so klar, wie er behauptet. Klar ist aber auch: Ob Waffen für die Ukraine, das Austrocknen der Mullah-Milliarden oder die Frage sozialer Verteilung der Krisenkosten – Scholz’ Regierung wird jede Woche aufs Neue dafür angegriffen, weder klare Worte noch Taten zu finden. Sicher auch manchmal zu Unrecht. Mehr Mühe beim Finden rhetorischer Mittel könnte sich die Regierung aber schon machen. Schließlich scheint auch sie die deutsche Tradition beizubehalten, in Kriegen und Krisen lieber rumzueiern, statt Klartext zu reden.