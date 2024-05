Revolutionäre 1.-Mai-Demo in Berlin : Rote Fahnen und Kufijas

Tausende Menschen haben sich der traditionellen 18-Uhr-Demo angeschlossen. Zum Auftakt gibt es Rap, das Publikum ist im besten Sinne divers.

BERLIN taz | Schon vor dem eigentlichen Start der Revolutionären 1.-Mai-Demo zeigt sich: An Anziehungskraft hat die Demo kaum verloren, auch wenn große linke und linksradikale Organisationen dort kaum mehr auftreten. Und so sind, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder deutlich mehr als 10.000 Teil­neh­me­r:in­nen zugegen.

Der Startpunkt der Demo liegt erstmals am Südstern, Kreuzberg zwar, aber fern vom ursprünglichen Heimatkiez SO36. Angemeldet wurde eine Route durch Neukölln, entlang von Karl-Marx-Straße und Sonnenallee, also auch durch das Zentrum der Berliner Nahost-Proteste der vergangenen Monate. Und das nicht zufällig: Die positive Bezugnahme auf die pro-palästinensische Bewegung ist Konsens des Vorbereitungsbündnisses.

Auf dem Fronttranspi eines geschlossenen ersten Blocks mit überwiegend vermummten De­mons­tran­t:in­nen prangen die Forderungen: „Konzerne enteignen. Kriegstreiber entwaffnen. Kapitalismus zerschlagen.“ Gegen halb 7 setzt sich der Zug in Bewegung, zunächst ohne enges Polizeispalier. Während vorne die roten Fahnen dominieren, folgen Blöcke mit Palästina-Fahnen erst hinter dem Bündnis-Lauti, von dem „Viva, viva Palästina“-Rufe angestimmt wurden.

Der Zug ist lang: Die letzten De­mons­tran­t:in­nen am Südstern setzen sich erst in Bewegung, als der erste Block schon fast den Hermannplatz erreicht hat – wo ihn die Polizei ohne sichtbaren Grund für einige Minuten stoppt.

Im besten Sinne divers

Gestartet war das Vorprogramm mit Auftritten mehrerer Rap­pe­r:in­nen bereits anderthalb Stunden vor dem traditionellen Demostart um 18 Uhr. Sollte es die Idee der Ver­an­stal­te­r:in­nen gewesen sein, mit Auftritten wie von Teuterekordz die „proletarische Jugend“ Neuköllns, oftmals migrantischen Ursprungs, anzusprechen – so ging sie auf. Das Publikum ist im besten Sinne divers: Junge Frauen mit Hijab mischen sich mit Bikiniträger:innen, dazwischen verteilen die Kader des Bundes der Kom­mu­nis­t:in­nen ihre Zeitung „Die Proletin“. Titelthema: der „Völkermord“ an den Palästinenser:innen.

Auflagen der Polizei, die vor allem darauf zielten, volksverhetzende Aussagen und positive Bezugnahmen auf verbotene Organisationen zu verbieten, werden von einem Redner unter dem Jubel des Publikums in Rekordtempo verlesen. Eine erzwungene Wiederholung wird von „Ganz Berlin hasst die Polizei“-Sprechchören begleitet.

Eine Rednerin der Migrantifa spricht in einer wütend vorgetragenen Rede von der Ausbeutung migrantischer Arbeiter:innen, die „dem Nazi-Opa den Arsch abwischen oder den Spargel ernten“. Gleichzeitig halte man her als „Sündenböcke“, wenn man mal wieder „zu laut auf der Sonnenallee“ war. Ein Redner des „Kommunistischen Aufbaus“, Sohn eines Flüchtlings aus dem Gaza-Streifen, spricht von der „Leistung“ der RAF und der „Angst des Staates“ vor einem „Zusammenschluss der revolutionären Massen“.

Kein 1. Mai ohne Großaufgebot der Polizei

Die Polizei hatte trotz der vergangenen beiden Jahre, die so friedlich wie seit 1987 nicht mehr verliefen, wieder auf ein Großaufgebot von bis zu 6.000 Einsatzkräften gesetzt. Angesichts des Nahost-Konflikts hatte sie eine „kribbelnde Grundstimmung“ ausgemacht.

Die Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen der Demo hatten ihrerseits nach den Kooperationsgesprächen mit der Polizei davon gesprochen, dass „jede Solidaritätsbekundung mit dem palästinensischen Volk als antisemitisch diffamiert“ werde und vor „willkürlichen, gewalttätigen Übergriffen, Einschüchterungs- und Kriminalisierungsversuchen“ gewarnt.