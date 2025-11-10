piwik no script img

Repression in TansaniaVerhaftungswelle statt Staatstrauer

Infolge der blutigen tansanischen Wahlproteste häufen sich Verhaftungen im Land. Nun traf es auch den Vize-Generalsekretär der letzten Oppositionspartei.

Gefangene werden von Uniformierten zum Gericht geleitet.
In Daressalam werden Gefangene am 7. November von Uniformierten zum Gericht geleitet Foto: Emmanuel Herman/reuters
Simone Schlindwein

Von

Simone Schlindwein aus Kampala

Die Verhaftungswelle in Tansania geht weiter; auch rund zehn Tage nach der brutalen Niederschlagung der Proteste rund um die Wahl am 29. Oktober. Am Samstag wurde nun der Vize-Generalsekretär der tansanischen Oppositionspartei Chadema, Amani Golugwa, von Sicherheitskräften abgeführt. Er ist der dritte hochrangige Parteifunktionär der einzigen noch übrigen Oppositionspartei, der mittlerweile in Haft ist. Parteichef Tundu Lissu und dessen Vize John Heche wurden bereits weit vor dem Wahlgang verhaftet und unter anderem wegen Landesverrats angeklagt.

Inzwischen hat auch die Polizei die Verhaftung Golugwas bestätigt. „Die Polizei führt in Zusammenarbeit mit anderen Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden eine intensive Fahndung durch, um all diejenigen dingfest zu machen, die diese teuflische Tat geplant, koordiniert und ausgeführt haben“, heißt es in ihrer Erklärung. Erwähnt wird ausdrücklich, dass auch der Generalsekretär, John Mnyika, sowie Parteisprecherin, Brenda Rupia, auf der Fahndungsliste stünden. Die Chadema-Partei hatte zuvor mehrfach in ihren Erklärungen die Wahl als „Schande“ bezeichnet.

Tansanias Präsidentin Samia Suhulu Hassan, die das ostafrikanische Land seit dem Tod ihres Vorgängers durch eine Covid-19-Infektion 2021 regiert, hat laut offizieller Auszählung der Wahlkommission die Wahl mit 98 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Chadema-Partei zweifelt das Wahlergebnis an. Auch Wahlbeobachter der Afrikanischen Union (AU) und der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC), der Tansania angehört, haben bemängelt, dass die Stimmabgabe nicht den demokratischen Standards entsprach.

Präsidentin Samia Suhulu Hassan galt einst als erste Frau an der Macht als Hoffnungsträgerin der Region. Von jungen Tansaniern wurde sie oft mit Kanzlerin Angela Merkel verglichen. Doch in den vergangenen Jahren wird ihr Regierungsstil immer autoritärer. Sie reiht sich damit ein in die Gruppe ostafrikanischer Staatschefs wie Yoweri Museveni in Uganda oder Paul Kagame in Ruanda, die seit Jahrzehnten unangefochten an der Macht sind und mit harter Hand regieren.

Proteste getragen von Generation Z

Doch die Bevölkerungen in diesen Ländern werden immer jünger und größer – sie sind mit einer enormen Jugendarbeitslosigkeit und den Folgen des Klimawandels konfrontiert, auf welche die Regierungen keine Antwort haben. Die Jugend verlangt Veränderung und formiert sich unter dem Label Generation Z, unter dem auch in Kenia im Juni und Juli bereits tagelange Proteste organisiert worden waren.

Präsidentin Samia Suluhu Hassan.
Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan Foto: Patrick Semansky/ap

Tagelang hatten nun auch die Tansanier nach dem Wahlgang am 29. Oktober protestiert. Dabei kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen: Gebäude und Busse wurden in Brand gesetzt, Läden und Supermärkte geplündert. Die Regierung verhängte tagelang eine landesweite Ausgangssperre, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Die Polizei und andere Sicherheitsorgane gingen gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor. Laut Angaben von Chadema sowie des tansanischen Anwaltsverbandes wurden bis zu 1.000 Menschen getötet und viele weitere verletzt.

Am Freitag vergangene Woche wurden mehrere Hundert verhaftete Protestler erstmals den Richtern vorgeführt. Allein 240 wurden von einem Gericht in der Wirtschaftsmetropole Daressalam wegen Landesverrat angeklagt – durch Unruhen hätten sie die Wahlen stören wollen, so die Anklageschrift. Auf Landesverrat steht in Tansania die Todesstrafe, auch wenn diese nicht mehr angewandt wird.

In Mwanza, einer Stadt im Norden am Ufer des Victoriasees, wurden am Freitag ebenso 172 Personen wegen bewaffneten Raubüberfalls, Sachbeschädigung, gesetzeswidriger Versammlung und illegaler Proteste angeklagt. Die Staatsanwaltschaft berichtete den Richtern in ihrer Anklage, dass die Personen am 30. Oktober während der Proteste das Gebäude des Stadtrates in Mwanza angegriffen und 13 Plastikstühle gestohlen hätten. Dabei wurde ein Sicherheitsbeamter mit einer Machete bedroht.

Benson Bagonza, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, kritisiert die harten Maßnahmen der Justiz und Regierung: „Die einzige Möglichkeit für die Regierung, zumindest den relativen Frieden zu wahren, besteht darin, mit dem Volk zu trauern, anstatt Menschen zu verhaften und vor Gericht zu stellen“, sagte er laut tansanischen Medien während einer Messe am Wochenende.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Tansania #Massenproteste #Repression #Wahlen #Ostafrika #Opposition
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine junge Frau in bunter Kleidung geht an einer Reihe von ausgebrannten Bussen vorbei
Nach Wahlen in Tansania Ostafrikas Ruhepol wackelt

In Tansania kehrt nach Massenprotesten mit Hunderten Toten wieder Ruhe ein. Die Afrikanische Union kritisiert die jüngsten Wahlen als undemokratisch.

Von Simone Schlindwein
Eine Frau mit Sonnenbrille steht an einem Rednerpult
Nach den Wahlen in Tansania „Idi Amin Mama“ ist abgetaucht

Mit fast 98 Prozent soll Samia Suluhu die Wahl in Tansania gewonnen haben. Proteste dagegen werden niedergeschlagen, Infos und Nahrung sind knapp.

Von Dominic Johnson
Drei bewaffnete mit Helmen stehen vor einem halbverbrannten Wahlkampfposter
Schwere Unruhen in Tansania „Das ist eine Revolution“

Berichte über 165 Tote bei den landesweiten Protesten in Tansania seit den Wahlen am Mittwoch. Aktivisten aus Kenia wollen sich anschließen.

Von Alloyce Kimbunga
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
2
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
3
Massaker an Zivilisten in Darfur Europa trägt eine Mitschuld an den Kriegsverbrechen
4
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“
5
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
6
Unionsstreit um Rückkehr nach Syrien Wadephul konterkariert den Migrationskurs der CDU