piwik no script img

Reise nach AfghanistanDie Faszination extremer Orte

Alina Schwermer
von Alina Schwermer

An der Grenze zu Afghanistan muss sich unsere Autorin eingestehen: Der Reiz des Verbotenen lässt sie nicht los.

Eine Frau macht Fotos auf einem Markt
Tou­ris­t:in­nen beim Einkaufen auf einem Markt in Herat, Afghanistan, am 17. Mai 2024 Foto: Mustafa Noori/picture alliance

D ie Männer sehen aus wie in den Auslandsnachrichten meiner Kindheit: Rauschebärte, knielange Gewänder und weite Hosen, schwere Westen und runde Kopfbedeckungen. Nur die Waffen, die damals viele Afghanen in der „Tagesschau“ trugen, fehlen. Ich bin auf einem Markt in Tadschikistan, an der Grenze zu Afghanistan. Seit 2024 ist er wieder für beide Seiten offen, und viele Afghanen kommen für Kauf und Verkauf, für Gemüse, Teppiche, Kleidung, Haushaltswaren, sogar Babywiegen. Ich schaue auf die Männer. Afghaninnen sind keine hier, sie dürfen nicht.

Kaum ein Land wird so exotisiert, ist so bedrohlich konnotiert wie Afghanistan. Es fühlt sich surreal an, ihm so nahe zu sein. Ich schäme mich für meine Faszination, aber kann mich nicht entziehen. Über den reißenden Fluss Pandsch sieht man dem Leben drüben zu: Menschen, die vor Lehmhäusern Gemüse anbauen, einsame Mopeds oder Eselskarren auf einer Staubpiste. Der Wohlstandsunterschied zu Tadschikistan ist heftig. Und auf alle, scheint es, hat der Grusel des Gottesstaats eine Wirkung. Die Ta­dschi­k:in­nen sprechen oft über Afghanistan als Horrorvision. Aber sie erzählen auch, dass viele Afghanen zufrieden seien. Die Taliban würden aufräumen, bei Korruption, bei säumigen Schuldnern. Die Frauen, gewiss, seien nicht zufrieden.

Auch unter Reisenden ist Afghanistan ein großes Thema. Denn viele kommen direkt von dort, teils sogar mit Kindern. Im Hostel hängen alle an ihren Lippen, wenn sie erzählen. Von Tourist:innen, die trotz Verbots Taliban fotografierten, und dem Guide, der dafür mit dem Tod bedroht wurde. Vom Gefühl der Gesetzlosigkeit, weil ein Talib einen jederzeit erschießen könne. Von atemberaubender Schönheit. Dass sie naiv waren, worauf sie sich einließen, dass es schlimm und auch gut war.

Als ich Deutschen daheim von diesem Tourismus berichte, reagieren sie empört. Und fragen doch lange nach. Sie haben recht: Tourismus, der aus Grauen einen Kick zieht, ist entmenschlichend. Aber die Faszination für verschlossene Orte kann ich verstehen. Und ist es so viel ethischer, die Neofaschisten in Italien, die Diktatur in Ägypten oder ein Steuerparadies in der Karibik mitzufinanzieren?

Riskante Reisen funktionieren dennoch anders als das konsumorientierte, sie kopieren die Tradition der imperialen Eroberung. Entdecker, die im Packeis erfroren, Extremberg­stei­ge­r:in­nen, adrenalingetriebene Kriegs­re­por­te­r:in­nen und Familienurlaub in Afghanistan, das entspringt einer Wurzel: der Gier, sich Zutritt zu extremen Gebieten zu verschaffen. Thrill durch Risiko. Es hat sehr unangenehme Subtexte. Aber ich würde lügen, würde ich sagen, es wäre mir fremd.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Alina Schwermer

Alina Schwermer

 freie Autorin
Jahrgang 1991, studierte Journalismus und Geschichte in Dortmund, Bochum und Sankt Petersburg. Schreibt für die taz seit 2015 vor allem über politische und gesellschaftliche Sportthemen und übers Reisen. Autorin mehrerer Bücher, zuletzt "Futopia - Ideen für eine bessere Fußballwelt" (2022), das auf der Shortlist zum Fußballbuch des Jahres stand.
Themen #Reisen #Afghanistan #Kolumne Hin und weg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schafe grasen auf einer Wiese
Beim Reisen auf Ideen kommen Seifenblasen und Adrenalinsucht
Kolumne Hin und weg von Alina Schwermer

Gute Reisemomente haben etwas vom „Runner’s High“ im Sport. Mal so richtig überwältigt zu sein, ist kostbar – aber leider auch kurzlebig.

Ein Tal in Albanien
Urlaub in Albanien Geht so sanfter Tourismus?
Kolumne Hin und weg von Alina Schwermer

Das Dorf Theth singt das ewige Lied des Tourismus: Disneyland mit Lokalkolorit. Und doch hat es einen ganz besonderen Charme.

Ein Bild von Diktator Emomali Rahmon an einem Haus in Dushanbe, Tadschikistan
Reisen im postsowjetischen Raum Die unsichtbare rote Linie der Diktatur
Kolumne Hin und weg von Alina Schwermer

Unterwegs in Tadschikistan: Mit jedem Tag wird unsere Autorin in Gesprächen vorsichtiger und oberflächlicher.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Berichterstattung über Anti-AfD-Proteste Freiheit verpflichtet
2
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
3
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
4
Disziplinarverfahren wegen Aktivismus Aktiver als die Polizei erlaubt
5
Heftige Kritik an der Bundesregierung Asylpolitisches Forum warnt vor Aushöhlung des Grundgesetzes
6
Schulstreik gegen Wehrpflicht Widerstand ist nicht naiv, sondern notwendig