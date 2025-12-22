piwik no script img

Rechter Sieg bei Spaniens RegionalwahlenDie Sozialisten müssen begeistern, um das Ruder rumzureißen

Reiner Wandler

Kommentar von

Reiner Wandler

Spaniens rechtsextreme VOX hat ihre Ergebnisse in den Regionalwahlen verdoppelt. Nur eine strategische Kehrtwende kann die Linken noch retten.

Premierminister Sanchez bei einer Pressekonferenz
Premierminister Sánchez will trotz aller Niederlagen und Vorwürfe bis zum regulären Wahltermin 2027 durchhalten Foto: Susana Vera/reuters

D as Schweigen ist ohrenbetäubend laut. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez nahm auch am Morgen nach dem Wahldebakel seiner Sozialisten in der Extremadura keine Stellung. Zwar trat er vor die Presse – ohne Fragen. Allerdings nur, um eine Neubesetzung des Postens der Regierungssprecherin bekannt zu geben. Kein Wort zu den Regionalwahlen, was sie für seine in Minderheit regierende Linkskoalition bedeutet und inwieweit er selbst Verantwortung für das schlechte Ergebnis trägt.

Lange konnte Sánchez Ermittlungen gegen sein persönliches Umfeld aussitzen. Zu absurd sind die Vorwürfe gegen seine Frau und seinen Bruder. Das Ganze ist ein juristischer Krieg, angezettelt von der rechten und rechtsextremen Opposition. Doch die jüngsten Vorwürfe sind ernster. Zwei seiner engen politischen Vertrauten sind schweren Korruptionsvorwürfen ausgesetzt und haben gar mit der Untersuchungshaft Bekanntschaft gemacht. Es ist schwer, zu glauben, dass Sánchez nicht die geringsten Zweifel an ihnen hatte, auch wenn seine Partei schnell reagierte und die Betroffenen aller Ämter enthob.

Bis zum gesetzlichen Wahltermin 2027 will Sánchez durchhalten, wie er in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder erklärte. Er verweist auf seine durchaus erfolgreiche Sozialpolitik und auf die wirtschaftliche Bilanz, mit der er Spitzenreiter in der EU ist. Der Kritik in Parlament und Talkshows begegneten die Sozialisten bisher, indem sie durchaus berechtigte Angst vor einer rechts-rechtsextremen Regierung unter PP-Chef Alberto Nuñez Feijóo und einem Vizeregierungschef in Person von VOX-Chef Santiago Abascal schürten.

Das Ergebnis der Regionalwahlen zeigt, dass dies offenbar nicht reicht, um das Ruder rumzureißen. Dort sind nicht nur WählerInnen abgewandert – ein Großteil des Debakels ist denen zu verdanken, die aus Frust zu Hause blieben. Will Spaniens Linke die Situation umkehren und verhindern, dass ein weiteres EU-Land in die Hände der rechtspopulistischen Internationalen fällt, muss sie wieder begeistern, statt Negativwahlkampf zu machen. Es bleiben – im besten Fall – eineinhalb Jahre für eine schier unmögliche Aufgabe.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Reiner Wandler

Reiner Wandler

 Auslandskorrespondent Spanien
Reiner Wandler wurde 1963 in Haueneberstein, einem Dorf, das heute zum heilen Weltstädtchen Baden-Baden gehört, geboren. Dort machte er während der Gymnasialzeit seine ersten Gehversuche im Journalismus als Redakteur einer alternativen Stadtzeitung, sowie als freier Autor verschiedener alternativen Publikationen. Nach dem Abitur zog es ihn in eine rauere aber auch ehrlichere Stadt, nach Mannheim. Hier machte er eine Lehre als Maschinenschlosser, bevor er ein Studium in Spanisch und Politikwissenschaften aufnahm. 1992 kam er mit einem Stipendium nach Madrid. Ein halbes Jahr später schickte er seinen ersten Korrespondentenbericht nach Berlin. 1996 weitete sich das Berichtsgebiet auf die Länder Nordafrikas sowie Richtung Portugal aus.
Themen #VOX #Pedro Sánchez #Sozialisten #Rechtsruck #Regionalwahlen #Spanien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
VOX-Chef Santiago Abascal bei einer Rede in Madrid, nach der Wahl in Extremadura am 22. Dezember
Regionalwahl in Spanien Rechte gewinnen in der spanischen Extremadura

In der ehemaligen Sozialistenhochburg Extremadura ziehen Rechtsextreme so stark wie noch nie ins Regionalparlament ein. Ministerpräsident Sánchez steht unter Druck.

Von Reiner Wandler
Menschen - vor allem Männer mittleren Alters stehen dicht gedrängt auf einer Demonstration - in der Mitte steht Alberto Nunez-Feijoo. Er lächelt und hat einen ordentlichen Haarschnitt
Rechte in Spanien Stimmung gegen Migration
Kommentar von Reiner Wandler

Die Rechtskonservativen in Spanien setzen vor allem auf ein Thema: Immigration. Ob sie damit bei den Wahlen 2027 Erfolg haben, ist noch offen.

Bei dem Protest am Sonntag trägt ein von spanischen Flaggen umgebener Demonstrant ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Pedro Sánchez, Verräter, geht weg"
Zehntausende protestieren in Spanien Druck auf Regierungschef Pedro Sánchez wächst

In Spanien bringt die konservative Volkspartei Zehntausende gegen Regierungschef Sánchez auf die Straße. Dem wirft sie massive Korruption vor.

Von Reiner Wandler
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
3
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal
4
Jahresendkonferenz mit dem Kremlchef Märchenstunde mit Wladimir Putin
5
Gnadengesuch vor Weihnachten Mutter sitzt im Gefängnis ohne Prozess
6
Prügelei beim AfD-Treffen in Gießen „Die haben den Konflikt gesucht“