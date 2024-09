Raketen zwischen Israel und Libanon : Die nächste Eskalation

Im Libanon sind Tausende Pager und Walkie-Talkies explodiert. Jetzt mehren sich die Raketenangriffe auf beiden Seiten. Eine Bodenoffensive droht.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Freitagmittag ein Ziel in Libanons Hauptstadt Beirut angegriffen und weitet damit den Krieg auf den Libanon aus. Laut der libanesischen staatlichen Nachrichtenagentur NNA sollen bei dem Angriff Zi­vi­lis­t*in­nen getötet worden sein. Zwei Sicherheitsquellen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der Angriff habe führenden Vertretern der Hisbollah gegolten.

Zuvor waren im Libanon Tausende Pager und Walkie-Talkies explodiert, die der israelische Geheimdienst wohl mit Sprengstoff manipuliert hatte. Dabei wurden 37 Menschen getötet, darunter auch zwei Kinder und medizinisches Personal. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete 2.931 Verletzte, davon lagen am Freitag noch 287 auf Intensivstationen.

Die Hisbollah hatte die 5.000 Pager wohl Anfang des Jahres geliefert bekommen. Die schiiti­sche Organisation nutzt die Funkmeldeempfänger für Textnachrichten, damit ihre Kommunikation nicht überwacht werden kann.

Die Pager und Funkgeräte wurden demnach hauptsächlich an Personen verteilt, die mit der Organisation in Verbindung stehen, zu der zivile und militärische Mitglieder gehören. Aber auch viele unbeteiligte Zi­vi­list*in­nen wurden getroffen.

Das jüngste Opfer ist die neunjährige Fatima Abdullah. Das Mädchen sei in der Küche gewesen, als ein Pager auf dem Tisch zu piepen begann, erzählte ihre Tante der New York Times. „Sie hob das Gerät auf, um es ihrem Vater zu bringen, und hielt es in der Hand, als es explodierte, ihr Gesicht zerfetzte und den Raum blutverschmiert zurückließ.“

In der Bevölkerungen werden Traumata geweckt

Die Funkmeldeempfänger explodierten am Dienstag in Privathäusern, Supermärkten oder auf der Straße. Au­gen­zeug*­in­nen und Ärz­t*in­nen berichteten, die Geräte hätten kurz vor der Explosion gepiept oder eine Nachricht angezeigt, woraufhin viele Opfer die Geräte in die Hand genommen hätten.

In der Bevölkerung ist der Schock groß. Die Menschen haben Angst, weil alltäglich aussehende Geräte zu Sprengkörpern umfunktioniert und in Hosentaschen von Unwissenden im ganzen Land herumgetragen wurden.

Fast je­de*r im Libanon hat Videos und Fotos von Explosionen an öffentlichen Orten und von blutenden Verletzen gesehen. Chaos auf den Straßen, Schreie, die Sirenen der Krankenwagen und überfüllte Krankenhäuser, die dringend Blutspenden brauchen – das sind Trigger für akkumulierte Traumata der Beiruter Hafenexplosion, des Bürgerkriegs und der Kriege mit Israel.

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sagte in einer Rede am Donnerstag: „Dieser kriminelle Akt kommt einer Kriegserklärung gleich.“ Israel habe alle roten Linien überschritten. Die Kämpfer der Hisbollah würden zurückschlagen – wo, wann und wie, ließ Nasrallah offen.

USA fürchten eine Bodenoffensive Israels

Derweil verschärft sich der gegenseitige Beschuss an der gemeinsamen Grenze. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen im Libanon wurde am Freitag der Süden der Hauptstadt Beirut Ziel von israelischen Luftangriffen. Israel spricht von gezielten Angriffen gegen Einrichtungen der Hisbollah. Der Libanon soll wiederum nach israelischen Angaben etwa 150 Raketen auf Israel abgeschossen haben.

Am Vortag seien im Libanon vier Menschen bei dem bisher stärksten Bombardement seit dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober verletzt worden. Ob es sich um Hisbollah-Mitglieder handelte, war nicht klar. Die israelische Armee teilte mit, ein Soldat und ein Reservist seien im Norden des Landes getötet worden. Acht weitere Soldaten seien bei einem Angriff verletzt worden.

Durch israelische Angriffe im Libanon wurden bislang 623 Menschen getötet, darunter mindestens 141 Zi­vi­lis­t*in­nen. Das zählt die Nachrichtenagentur AFP. Auf israelischer Seite einschließlich der annektierten Golanhöhen wurden nach israelischen Behördenangaben bislang 24 Soldaten und 26 Zi­vi­lis­t*in­nen getötet.

Nun wächst die Sorge vor einer möglichen Bodenoffensive Israels im Süden des Libanon. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte bereits am vergangenen Montag zu hochrangigen Pentagonbeamten, er befürchte diesen Schritt.