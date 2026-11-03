„Was machst du da?“, frage ich. „Anouks Kitaessen nachkochen, das es dann doch nicht gab.“ Cedric steht am Herd. Wir sind fürs Kino verabredet, aber vorher braucht Anouk noch ein Abendessen. Das Zubettbringen übernimmt Lisa. „Das musst du mir genauer erklären“, sage ich.

„Es ist ein Stille-Post-Essen“, sagt Cedric, als wäre das eine Erklärung, dabei wirft es nur weitere Fragen auf. „Was ist ein Stille-Post-Essen?“, frage ich deshalb. „Wir haben gestern ziemlich gerätselt, was Anouk mittags in der Kita gegessen hat.“ „Was gab es denn laut Anouk?“ „Wahlweise Sankt-Martin-Reis oder Smartie-Reis. Sie war selbst verwirrt.“

„Liegt beides zumindest phonetisch nah beisammen“, sage ich. „Sankt-Martin-Reis passt in die Jahreszeit. Außerdem geht sie in einen kirchlichen Kindergarten.“ „Aber was soll das für ein Gericht sein?“ „Vielleicht einfach Reis, den man miteinander teilt?“, überlege ich. „Sankt Martin hat seinen Mantel ja auch mit einem Obdachlosen geteilt.“ „Möglicherweise“, sagt Cedric. „Andererseits wird das Mittagessen in der Kita immer geteilt.“ Da hat er natürlich recht. Dann wohl eher Smartie-Reis.

„Smartie-Reis klingt sowieso verlockender“, sage ich. „Auf jeden Fall. Deswegen war Anouk auch ein wenig enttäuscht. ‚Gar keine Smarties, Papa‘, hat sie gesagt.“ Ich sehe auf die Arbeitsfläche. Da steht eine Familienpackung Smarties. Und im Topf blubbert Reis.

„Du kochst für sie also Smartie-Reis“, stelle ich fest. „Du kannst gerne eine Portion haben.“ Über Cedrics Gesicht gleitet ein jungenhaftes Lächeln. „Bisschen trocken vielleicht“, sage ich. „Es gibt noch Vanillesoße dazu.“ „Du hast an alles gedacht.“ Ich sehe ihn bewundernd an. „Wir stehen auf der Spitze der Ernährungspyramide. Ein Kindertraum. Da bin ich natürlich dabei.“

Wir befüllen die Teller, decken den Tisch und rufen Anouk und Lisa zum Essen. „Habt ihr rausbekommen, was es wirklich gab?“, frage ich. Cedric nickt. „Ein klassischer Stille-Post-Fall. Es gab Basmatireis. Ziemlich unspektakulär. Mit Gemüse.“ Ich deute auf die bunten Teller: „Da ist das hier natürlich besser.“