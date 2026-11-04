E s ist Freitagabend gegen kurz nach sechs auf dem S-Bahnhof Julius Leber Brücke und bereits dunkel. Neben mir gähnen die Leute in ihre Handys. Ich bin auch müde. Diese frühe Dunkelheit ist jedes Jahr wieder gewöhnungsbedürftig. Man will eigentlich nur aufs Sofa, sich in eine Decke einkuscheln, lesen oder bloß Schokolade essen und vor sich hinstarren.

Rechts von mir steht eine Frau mit einer orangen Mütze und einer schillernd grünen Ballonjacke. Sie erinnert mich an eine Schildkröte, weil sie sehr langsam von einem Brötchen mit Salat abbeißt und noch langsamer kaut. Dabei sieht sie vor sich auf die Schienen. Neben ihr gähnt ein Mann in einem Daunenmantel mit weit geöffnetem Mund. Er macht dabei zum Abschluss ein lautes erschöpftes Geräusch. Die Schildkrötenfrau dreht langsam den Kopf und sieht ihn an. Er blickt immer noch auf sein Handy, bemerkt aber den Blick der Frau und sagt: „Schuldigung.“

„Alles gut“, sagt sie mit vollem Mund. „Ich werde den ganzen Tag kaum wach und dann die Nachrichten, das macht einen fertig“, erklärt er. Sie nickt, überlegt und sagt dann: „Ja, wenn es dunkel wird, muss der Bär in die Höhle.“ Er seufzt und nickt. „Besser wär’s. Schön in den Winterschlaf gehen und erst aufwachen, wenn es Frühling ist.“

Die Frau kaut und überlegt. Der Mann sieht kurz zu ihr und dann wieder auf sein Display. „Aber“, sagt sie eine Unendlichkeit später, „dann verpasst man ja noch mehr vom Leben.“ Er sieht sie länger an und sagt dann langsam: „Ist doch sowieso schon jede Nacht so, oder?“ Sie nickt. „Genau. Ich schlafe aber immer nur vier Stunden pro Nacht.“ „Ist das nicht zu wenig?“ „Kann sein, aber sollte ich 80 Jahre alt werden, gewinne ich damit 13 Jahre und 4 Monate Lebenszeit.“ „Hm“, macht der Mann. „Denken Sie mal drüber nach“, sagt die Frau und lächelt fröhlich. Ich lächle auch. „Mach ich“, sagt der Mann und seufzt.