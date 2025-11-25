piwik no script img

Queeres Metalfestival in WienBangen bis der Arzt kommt

Für Elfen gibt es Spieltische. Am Wochenende fand das queere Metalfestival „Loud and Proud“ erstmals im Wiener Club Flucc statt. Mit vollem Erfolg.

Eine Musikerin der Band Divide & Dissolve mit einer Elektrogitarre im Bühnenlicht
Live auf der Bühne: Takiaya Reed von der Band Divide & Dissolve in Kopenhagen, Dänemark, am 7. Mai 2022 Foto: Christian Hjorth/Gonzales Photo/imago

Von

Helene Slancar

Im Musikvideo zu ihrem Song „Resistance“ besprühen die beiden Mitglieder des australischen Doom-Metal-Duos Divide & Dissolve Denkmäler von prominenten Figuren der britischen Kolonialzeit mit Urin. Am vergangenen Wochenende sind Divide & Dissolve Headliner des Festivals „Loud and Proud“, das zum ersten Mal überhaupt in Wien stattfindet.

Organisiert vom Kollektiv „Heavy Lezzers“, legt die zweitägige Veranstaltung im Club Flucc ihren Fokus auf Vielfalt: Eingeladen sind vor allem jene, die sich im Metalgenre als Zu­schaue­r:In­nen bislang noch nicht zu Hause gefühlt haben. Auf der Bühne stehen queere Metalbands mit ungewöhnlicher Besetzung und unkonventionellen Perspektiven im Mittelpunkt.

Divide & Dissolve etwa thematisieren immer wieder die zum Teil unaufgearbeitete Kolonialgeschichte. „Das gibt es im Mainstream-Metal fast gar nicht“, sagt Corinna, Teil des Veranstaltungsteams. Sie gründete das Kollektiv „Heavy Lezzers“ im Jahr 2017, um mehr Berührungspunkten zwischen der queeren Community und der Metalszene zu schaffen: „Es gibt schon genug Heavy Metal, der von Cis-Männern dominiert ist.“

Wunsch nach Eskapismus

Dabei gibt es zwischen queerer Szene und Heavy-Metal-Künstler:Innen zahlreiche Überschneidungen: politische Haltung, lautes Auftreten, der Wunsch nach Eskapismus und ein Ausdruck von individueller Identität. Bei der Auswahl der Bands für das Festival war Corinna besonders wichtig, dass die Eingeladenen ihre Plattform nutzen: Heavy Metal als Genre habe „extrem viel Potenzial, um zu empowern“, erklärt die junge Frau.

Ein Plakat
Foto: Heavy Lezzers

Und nennt klassische Songs wie „Never Surrender“ von Saxon und „Breaking the Law“ von Judas Priest, die viele kennen. Trotzdem werde Heavy Metal oft einseitig als düster, pessimistisch und sogar gefährlich wahrgenommen. Klar, in Teilen der Hard- und Heavy-Szene gibt es leider Fans, die die Musik als Vehikel für homophobes, antisemitisches und rechtsextremes Gedankengut nutzen, beim Festival „Loud and Proud“ gibt es das hingegen nicht.

Es hat deshalb bewusst Bands eingeladen, die sich gegen totalitäre Weltanschauungen positionieren. Alle auftretenden Künst­le­r:In­nen stellen zwar Härte dar, tun dies aber abseits hegemonialer Strukturen. Wie das wirkt? In Wien lebt das etwa die Bassistin der schwedischen Band Witch Club Satan vor: Sie war bis vor Kurzem hochschwanger, hat Zwillinge zur Welt gebracht und tourt und headbangt bereits wieder auf der Bühne. „So stelle ich mir hart und heavy vor“, sagt Corinna.

Ein Leuchtfeuer befreiter Identität

Erklimmt man die Stufen von der Bühne in den ersten Stock des Clubs, taucht man in eine Dragszenerie ein. Crossdressing gibt es in der Metal-Community seit jeher. Ob Dragshow oder Metalkonzert: Inszenierung und Styling stehen bei beiden im Vordergrund. Egal, ob ein „Wizard“ oder „Dragon“ aus einem Heavy-Metal-Songtext oder eben ein Leuchtfeuer befreiter Gender-Identität.

„Man kann einfach alles sein“, erklärt Susie Flowers, Gründerin des Wiener „Hauses of Rausch“. Das queere Kollektiv zeichnet für die Dragshows am „Loud and Proud“-Festival verantwortlich. Seine Zusammenstellung der Performances sei ein Best-off der Wiener Dragszene: „Und die kann sich echt sehen lassen“, heißt es.

Apropos Zauberer und Mystik: Zusätzlich zu Konzerten und Dragshows wird in einer eigenen Game-Area auch das Rollenspiel „Dungeons & Dragons“ gespielt. Fantasy-Fans schlüpfen in die Rollen von Elfen, Halb-Orks und Zwergen. Neben den Spieltischen laden Rückzugsorte zum Plausch ein.

Entertainment und Erbauung

Unterhaltung und Erbauung, beim Festival „Loud and Proud“ findet alles gleichzeitig statt, nach dem Vorbild des „Muskelrock“-Festivals in Schweden. Die „Heavy Lezzers“ vernetzen nun auch in Wien Angehörige der Queer-Community mit geistesverwandten Freaks und Metalfans aller Jackengruppen und Generationen.

Der Wunsch nach so einem visionären Ort spiegelt sich auch in der Nachfrage. Kurz vor Beginn des Festivals ist es bereits restlos ausverkauft, die Veranstalterinnen bekommen zahlreiche weitere Anfragen für Tickets. Kein Wunder: Das internationale Line-up ist mit Expertise zusammengestellt, die Stimmung dementsprechend ausgelassen. Die Veranstalterinnen erklären voller Stolz: „Wir sind es allen, die auf dieses Festival gewartet haben, schuldig.“

🏳️‍⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️‍🌈

Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Heavy Metal #Festival #Wien #LGBTQIA
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Band Chovu, bestehend aus vier schwarzn Personen, auf und um ein Sofa sitzende. Eine Person steht hinter dem Sofa mit rotem Keffiah zur Seite gedreht, zwei sitzen auf den Lehnen, eine sitzt auf der Couch und eine davor
Band aus Kenia darf nicht einreisen Unter Generalverdacht

Die Blackmetalband Chovu aus Kenia musste ihre Europatour absagen, weil die Deutsche Botschaft ihre Visaanträge ablehnte. Die Kulturszene kennt das Problem.

Von Nicolai Kary
Indonesische Metal-Fans bei einem Konzert
Subkultur Heavy Metal Autoritäten die Köpfe abbeißen

Wie hart bangt Metal im Globalen Süden? Beeindruckende Beispiele aus Indonesien, Brasilien, Togo und Kuba beweisen das subversive Potenzial des Genres.

Von Benjamin Moldenhauer
Festivalbesucher vor einer Wand, auf die "Futurism" projiziert ist
„Roadburn“ in Niederlanden Das etwas andere Metal-Festival

Viele verbinden Metal mit grölenden Männergruppen. Das „Roadburn Festival“ im holländischen Tilburg zeigt, dass es auch anders geht.

Von Benjamin Moldenhauer
Jetzt Probelesen! 10 Ausgaben der wochentaz für nur 10 Euro

Act up. Read on.

Wir sind eine Stimme der queeren Community. In der wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt: um Menschen, um politische Kämpfe und Erfolge, um Realität und Utopien. Jetzt 10 Wochen testen – für nur 1 Euro pro Woche.

  • Wir sind eine Stimme der queeren Community und das seit unserer Gründung 1979
  • In unserer wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte
  • wochentaz – unsere Zeitung für sieben Tage, samstags neu in deinem Briefkasten
  • Mit Zukunft, den Seiten für Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Stadtland, den Seiten für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

Entspannt testen: 10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
5
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
6
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code