„Roadburn“ in Niederlanden : Das etwas andere Metal-Festival

Viele verbinden Metal mit grölenden Männergruppen. Das „Roadburn Festival“ im holländischen Tilburg zeigt, dass es auch anders geht.

Der erste und dann auch bleibende Eindruck, wenn man auf dem Gelände des Roadburn-Festivals im niederländischen Tilburg eintrudelt: Artsyness und Konzeptualität sind in den letzten Jahren tiefer in den Heavy Metal eingegangen. Das Genre spaltet sich zunehmend in einen wertkonservativen Kern und ein freidrehendes Treiben in den Randregionen: Auf dem Wacken-Festival singen Familienväter ein Wochenende lang selig im Chor zu Running Wild und Manowar. Auf dem Roadburn gibt es dagegen Artists in Residence, Auftragskompositionen und Paneldiskussionen mit Titeln wie „Heavy Music Through An Experimental Lense“.

Das Festival startete 1995 in kleinem Rahmen. Seit seiner Expansion in den Nullerjahren lässt sich in Tilburg alljährlich der aktuelle Stand der Dinge im musikalisch extremistisch gestimmten Metal mitschneiden. Das mit rund 4.000 verkauften Tickets nach wir vor überschaubare Festival schert aus dem Hauptstrom des Genres aus: Vier Tage und Nächte schwerster Lärm, meist gitarrendominiert, aber von den Rändern her angesteuert.

Es herrscht also große programmatische Offenheit, die zum Beispiel auch HipHop und Ambient inkludiert, solange sich eine Verbindung zum Metal-Mutterschiff ziehen lässt. In diesem Jahr verbanden gleich mehrere Acts auf der Bühne Noise mit HipHop. Angry Blackmen spielten eine politisierte Auf-die-Fresse-Musik in der Tradition von Public Enemy; live auf dem Roadburn dann mit latent entnervter Verwunderung darüber, dass mindestens 95 Prozent des Publikums weiß sind.

Das US-Trio clipping. – Rapper Daveed Diggs und zwei Nerds am Laptop – wiederum hat in seine Tracks fies übersteuerten Noise und ohrenzerstörende Krachminiaturen eingebaut. Die kanadische Rapperin Backxwash trat als Überraschungsgast auf und zerlegte die größte Konzerthalle des Festivals im Alleingang und mit Black-Sabbath-Samples.

Alles scheint erlaubt, solange es laut ist

Wer einen gemeinsamen Nenner für das musikalisch sehr vielfältige Programm sucht, kommt schnell auf die Idee, dass beim Roadburn-Festival genreübergreifend alles erlaubt ist, solange es nur durch Lautstärke Intensität erzeugt und intensiv ballert. Verkopft-avantgardistisch wirkte auch in diesem Jahr jedenfalls nichts. Eine verdrogt klingende Riot-Grrrrrl-Sludge-Band wie Couch Slut aus New York war bei ihrem zweiten Festivalauftritt in zwei Tagen dann auch unübersehbar hackedicht.

Die Death-Metal-Band Blood Cantation aus Denver spielte ebenfalls zweimal: einmal verpilzten Siebziger-Jahre-Ambient, der nach Tangerine Dream im Vollrausch roch, und dann Samstagnacht ein beeindruckend komplexes und niederwalzendes linientreues Metalset mit Gedonner und grimmigem Geröhre.

Auch für eine kinky Electroband wie Health, die am Merch-Stand Buttplugs, Analplugs, für 40 Euro feilbot, ist Platz im Programm. Dass Lautstärke allein regiert, scheint aber kein notwendiges Auswahlkriterium zu sein. Sonst hätte schließlich der britische Folksänger Richard Dawson gar nicht auftreten dürfen, um, unter anderem, drei abstrakt-spröde und zugleich sehr ergreifende Akustikgitarrensoli zu spielen.

Das Publikum feierte auch seine Musik gröhlend ab, zur sichtbaren Erleichterung Dawsons, der sich eine Träne der Erleichterung aus dem Auge wischte. Das sei überhaupt das Schöne an Roadburn, hatte Daveed Diggs tags zuvor im Gespräch erzählt: Bei den meisten Festivals gehen die Leute zu Bands, die sie schon kennen, beim Roadburn gehen sie gerade zu denen, die sie noch nicht kennen.

Die heilende Kraft der Musik

Kurz danach trat die US-Allstar-Doomband Khanate auf und wuchtete zerquälten und in seiner Unzugänglichkeit und Kälte wirklich fordernden Doommetal von der Bühne in den Saal. Ein in seiner ohrenbetäubenden Negativität beeindruckender Auftritt. Der musikalische Extremismus im Heavy Metal klingt interessanter, seit er nicht mehr von rechten norwegischen Kirchenanzündern – wie von der Band Burzum in den 90ern – propagiert wird, sondern von angenehm sonderbaren, freundlichen Menschen in Schwarz, die über – so ein weiterer Titel eines Roadburn-Panels – „The Healing Power of Heavy Music“ diskutieren.

Dass Musik eine heilende Kraft sei, hatte schon US-Free-Jazz-Saxofonist Albert Ayler behauptet, der sich in Tilburg womöglich wertgeschätzt gefühlt hätte. Schließlich ging es auch in Aylers Spiel um so etwas wie einen Schrei, der von ganz unten nach oben raus will. Man konnte ihn auf dem diesjährigen Festival etwa während des Auftritts von Ragana hören. Das US-Duo, Gitarristin und Schlagzeugerin, brüllte abwechselnd ins Mikrofon und löste damit starke Gefühle im Publikum aus.

Überhaupt kann das Post-Rock-Black-Metal-Duo von der Westküste stellvertretend für eine Tendenz der letzten Jahre stehen: Eine der letzten zwangsheterosexuellen Männerbastionen, der Heavy Metal, wird graduell von seiner Pimmelknechtschaft erlöst. Ragana nennt den brüchigen Song „Unbecoming“ eine „queer anthem“ und die eigene Musik „esoteric sentimental doom“. Bei ihrem Konzert entfaltete das Duo eine Intensität, die die Idee, dass auch Metal eine „healing force of the universe“ sei, sehr plausibel wirken ließ.