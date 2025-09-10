Osnabrück taz | Um den Schlachthof Elsfleth, Landkreis Wesermarsch bei Oldenburg, Niedersachsen, war es lange still: Ende Oktober 2024 hat das Ve­te­ri­näramt Jade-Weser den auf Halal-Schlachtung spezialisierten konven­tio­nellen Betrieb geschlossen. Der Verdacht: massive Tierschutzverstöße. Jetzt zeichnet sich eine Wiedereröffnung ab.

Ein der Tierrechtsorganisation Aninova zugespieltes Undercover-Video hatte den Schlacht­hof zu Fall ge­bracht. Den blutigen Qual-Horror, der auf ihm zu sehen ist, bezeichnet Jan Peifer, Vorstands­vorsitzender von Aninova, als „Massaker“. Aninova erstattete bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg Strafanzeige, das Veterinäramt desgleichen.

Der Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser in Schortens hat Ende Oktober, „sofort nach Erhalt der ersten Videosequenzen“ die Schlachtung verboten. „Die weiteren Prüfungen stützten die erste Einschätzung, dass deutliche Verstöße gegen das Tierschutzrecht vorliegen“, schreibt der Zweckverband.

Die Ermittlungen dauerten an, schreibt Thorsten Stein, Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg. „Derzeit sind die Akten an die Polizei versandt zwecks Identifizierung und anschließender Vernehmung noch unbekannter Beschuldigter, die auf Videoaufnahmen zu sehen sind.“

Gerüchte über einen Neuanfang

Kürzlich schlug Aninova Alarm: „In der Region kursieren Gerüchte“, teilt die Organisation mit, „ein neuer Betreiber wolle den Schlachthof zum Jahresanfang umbauen und wieder in Betrieb nehmen.“ Geschähe das, wäre das für ihn „völlig un­verständlich“, sagt Peifer der taz. Und dann wird er grund­sätzlich: „Nur ein geschlossener Schlachthof ist ein guter Schlachthof!“

Derzeit gebe es keinen neuen Betreiber für den Schlachthof Elsfleth, teilt der Zweckverband Veterinäramt mit. Ihm und dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit seien „in den letzten Monaten lediglich verschiedentliche Ideen für eine Umstrukturierung unter einem neuen Betreiber vorgestellt“ worden.

Issam Hijazi, Geschäftsführer des Schlachthofs Elsfleth, vermittelt einen Kontakt zur Ursache des Gerüchts. Es ist die „Regional-Weidefleisch GbR“, zu der sich rund 30 Rinderhalter aus dem Raum Bremen zusammengeschlossen haben.

„Das ist also schon weit mehr als nur ein Gerücht“, sagt Wolfgang Golasowski der taz, ehrenamtlicher Sprecher der Firma und vor seiner Pensionierung Richter und Staatsrat in Bremen. „Wenn alles klappt, pachten wir den Betrieb und beginnen dort so schnell wie möglich mit der Arbeit, vermutlich Ende des Jahres.“

Schlachtung per Gewehrkugel

Aber der Betrieb werde kein Schlachthof mehr sein, sondern nur noch eine Verarbeitungsstätte. „Die Tiere werden in ihrer gewohnten Umgebung getötet, entweder auf dem Hof per Bolzenschussbetäubung und Kehlschnitt, oder, idealerweise, auf der Weide, durch eine Gewehrkugel.“

Im Betrieb in Elsfleth werde dann „nichts mehr von dem existieren, was auf den Videos zu sehen ist“, sagt Golasowski. Die Hof- oder Weidetötung sei besser für das Tierwohl. Und sie sei besser für die Fleischqualität, weil die Ausschüttung von Stresshormonen vermie­den werde.

Die Rinderhalter, viele Hofladen-Vermarkter, einige biozertifiziert, suchen schon mehrere Jahre nach einer solchen Verarbeitungsstätte. Was in Elsfleth vielleicht demnächst entsteht, bezeichnet Golasowski als „Hotspot“, als Betrieb mit Vorzeigecharakter, denn „so was gibt es ja noch nicht“.

Dass der Schlachthof ein belasteter Ort ist, ist eine Herausforderung für die GbR. „Wir müssen das sehr offen kommunizieren“, sagt Golasowski. „Wir wollen die Vergangenheit des Schlachthofs ja nicht verstecken, und uns nicht vor ihr, aber sie ist Vergangenheit.“

Tiere zu essen, gilt als vernünftig

Unabhängig vom Betreiber müssten die seit der Schließung bestehenden Auflagen „vor einer (Wieder-)Inbetriebnahme umgesetzt bzw. abgearbeitet werden“, erklärt der Zweckverband Veterinäramt. Derzeit sei die Schlachtung dem Schlachthof Elsfleth „weiterhin untersagt“. Die Einhaltung des Schlachtverbotes werde amtlich überwacht.

Wie verhindert werden kann, dass sich Zustände wie der in Elsfleth wiederholen? Man sei dabei „auch auf die Weiterentwicklung rechtlicher Regelungen und Vorgaben angewiesen“, schreibt das Veterinäramt. „So unterstützen wir ausdrücklich die Einführung einer verpflichtenden Kameraüberwachung für schlachtende Betriebe mit behördlichen Zugriffsrechten.“

„Das klingt natürlich erst mal besser“, kommentiert Jan Peifer die Perspektive, dass in Elsfleth Tiere zukünftig nicht mehr getötet werden sollen, nur noch zubereitungsgerecht zerlegt. „Aber eine wirklich tiergerechte Alternative sehe ich hierin nicht. Auch hierbei sterben die Tiere ja.“

Paragraph eins des Tierschutzgesetzes verfügt: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Die Fleischauslagen unserer Supermärkte zeigen: Anscheinend gilt es als vernünftig, Tiere essen zu wollen.