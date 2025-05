Publizistin über Verschwörungsnarrative: „Es muss Konsequenzen für Lügen geben“

taz: Frau Nocun, viele halten Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ke­r:in­nen für psychisch krank. Gibt es wirklich einen Zusammenhang?

Katharina Nocun: Psychische Erkrankungen sind bei Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, nicht unbedingt häufiger anzutreffen. Ich finde es falsch, beides gleichzusetzen, weil es die Stigmatisierung psychisch Kranker aufrecht erhält. Auch dass Betroffene „dumm“ seien, ist ein Irrglaube. Es gibt zwar eine Korrelation zwischen einem niedrigen Bildungsabschluss und Verschwörungserzählungen. Aber das Problem zieht sich durch die gesamte Bevölkerung.

taz: Warum sprechen Sie von Verschwörungserzählungen statt -theorien?

Nocun: Eine wissenschaftliche Theorie sollte immer offen für Falsifizierung sein. Hier wird jedoch alles abgestritten, was nicht ins eigene Weltbild passt.

taz: Wie erreicht man jemanden, der alles abstreitet?

Nocun: Auf der Sachebene ist das bei stark radikalisierten Menschen schwer, weil diese zum Beispiel irgendwann Wissenschaft und seriöse Medien für „gesteuert“ halten.

Bild: Gordon Welters Im Interview: Katharina Nocun 38, Publizistin, hat Politik- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie hat zwei Bücher über Verschwörungserzählungen und ihre Bekämpfung veröffentlicht.

taz: Manche finden, man sollte gar nicht mehr mit diesen Menschen sprechen.

Nocun: Ich glaube, dass wir eine rote Linie ziehen müssen, wer in Talkshows nichts mehr verloren hat. Es muss Konsequenzen für Lügen geben. Das private Umfeld kann aber durchaus noch an sie herankommen. Es kann helfen, einen Schritt zurückzugehen: Warum ist die Erzählung attraktiv für die Person?

taz: Worin liegt der Reiz?

Nocun: Gerade bei Kontrollverlust, in Krisen, sind Menschen anfälliger. Geschichten von einem großen Plan sind beruhigend. Kontrollverlust kann auch durch ökonomische Unsicherheit entstehen. Ganz platt gesagt: Wer wenig Rücklagen hat, für den bedeutet eine kaputte Waschmaschine Kontrollverlust.

taz: Die Erzählungen bieten dann einen Ausweg?

Nocun: Sie sind auch Heldengeschichten. Sie versprechen Aufwertung und Selbstwirksamkeit.

taz: Auch Po­li­ti­ke­r:in­nen greifen auf ­Verschwörungserzählungen zurück. Welche gefährden unsere Demokratie aktuell am meisten?

Nocun: Extreme Rechte nutzen diverse ­Verschwörungserzählungen, um das Vertrauen in die Demokratie auszuhöhlen. Da gibt es zum Beispiel die Erzählung, dass die Bevölkerung durch insgeheim gesteuerte Migration „ausgetauscht“ werden solle. Die islamfeindliche Organisation Pegida war zum Beispiel fundamental damit verbunden, auch der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland sprach davon. Außerdem ist es unglaublich praktisch für ­Autoritäre, mit solchen Narrativen Medien und Wissenschaft anzugreifen. Wer einen kritisiert oder Faktenchecks macht, ist eben Teil der Verschwörung. Wir sehen ja in den USA, in welche Richtung das geht.

taz: Stichwort „Fake News“…

Nocun: Mit Donald Trump haben wir einen Präsidenten, der nach wie vor seine letzte Wahlniederlage nicht anerkennt. Das greift ja wirklich das Herz der Demokratie an. Auch das schon von deutschen Medien übernommene Narrativ eines angeblichen „Deep State“, also einer geheimen Machtstruktur innerhalb des Staates, macht mir extreme Sorgen.

Der Vortrag „Wahlkampf und Verschwörungserzählungen – Gefährden Echsenmenschen und Co. unsere Demokratie?“: Do., 18 Uhr, Audimax der Universität Kiel, Christian-Albrechts-Platz 2.

taz: Kurz nach Trumps Wiederwahl ließ Meta-Chef Mark Zuckerberg den Faktencheck auf seinen Plattformen abschaffen.

Nocun: Ich finde es beschämend, wie wenig Geld von einem Milliardenkonzern in Maßnahmen gesteckt wird, um gegen Desinformationen und Bedrohungen vorzugehen und Schäden ihres Geschäftsmodells zu minimieren.

taz: Sind Verschwörungserzählungen durch Social Media schlimmer geworden?

Nocun: Wir externalisieren gerne unangenehme Dinge auf Technik: Der Mensch ist gut, die Technik schlecht. Wir müssen uns klar machen, dass schon in der NS-Zeit antisemitische Verschwörungserzählungen systematisch genutzt wurden, um den Holocaust zu legitimieren. Soziale Netzwerke sind Brandbeschleuniger, aber Verschwörungserzählungen sind kein ausschließliches Phänomen des Internets.