Die Zeichen verdichten sich, dass am Landgericht München schon bald der erste Prozess gegen die Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen der inzwischen aufgelösten Letzten Generation wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung beginnt. So hat das Gericht den sieben Angeklagten, darunter die ehemalige Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, bereits 28 konkrete Verhandlungstermine mitgeteilt. Demnach soll der Prozess bereits Anfang März beginnen und mindestens bis Ende Juli andauern. Am Mittwoch hat die Gruppe die Terminierung öffentlich gemacht.

Offiziell ist das aber noch nicht. „Das Verfahren ist nicht eröffnet und auch noch nicht terminiert“, sagte ein Gerichtssprecher der taz. Es habe lediglich Vorabsprechen mit den Beschuldigten und ihren An­wäl­t:in­nen gegeben. Eine finale Entscheidung über die Annahme des Verfahrens sei noch nicht getroffen. „Es ist sehr unüblich, dass solche Vorabsprachen veröffentlicht werden“, so der Sprecher. Allgemein gilt allerdings, dass ein Gericht keine solche konkreten Termine festlegt, wenn es ohnehin vorhat, die Anklage fallen zu lassen.

Man habe sich für eine Veröffentlichung der Termine entschieden, um die drei Monate bis zum Prozess für den Aufbau einer Solidaritätskampagne nutzen zu können, sagte Lilly Schubert vom RAZ e. V. der taz, einer Rechtshilfeinitiative für die Klimaaktivist:innen. Für sie ist die Verfolgung des stets friedlichen zivilen Ungehorsams der Letzten Generation eine Kriminalisierung von Klimaprotest. Die Letzte Generation hatte etwa massenhafte Straßenblockaden mit Ankleben der Teilnehmenden oder Protestaktionen in Museen organisiert. „Dieser Prozess richtet sich gegen uns alle“, sagte Schubert.

Auch an deutschen Gerichten ist das Verfahren umstritten. Das Landgericht Flensburg hatte im April ein zweites Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung abgewiesen und dies ausdrücklich damit begründet, dass selbst zum Beispiel die Flughafenblockaden der Gruppe keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit gewesen seien. Diese setzt der Paragraf 129 aber voraus, der ansonsten eher gegen die organisierte Kriminalität oder militant agierende Gruppen zum Einsatz kommt. Das Landgericht Potsdam sah dies in einem dritten Verfahren anders: Hier wurde das Verfahren bereits eröffnet, aber noch nicht terminiert.

Kritik selbst von den Vereinten Nationen

Die Generalstaatsanwaltschaft München gehörte schon während der bundesweiten Ermittlungen zu den besonders engagierten Behörden. So beschlagnahmte sie etwa im Mai 2023 die Bankkonten und die Webseite der Gruppe. Auf ihrer Homepage wurde ein Hinweis mit klarer Vorverurteilung geschaltet: „Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß §129 dar!“

Auch andere Maßnahmen im Rahmen der von verschiedenen Behörden geführten Ermittlungen stießen wiederholt auf Kritik. Dazu zählen Hausdurchsuchungen mit gezogener Waffe, das Observieren von Ak­ti­vis­t:in­nen und das Abhören unter anderem des Pressetelefons der Gruppe. Die UN-Sonderberichterstatterin Mary Lawlor schaltete sich ebenfalls ein und bezeichnete das Verfahren angesichts der eskalierenden Klimakrise als einen „gesellschaftlichen Kipppunkt“. Auch Amnesty International oder die Gesellschaft für Freiheitsrechte haben immer wieder Kritik geübt.

Für die Ak­ti­vis­t:in­nen nähert sich in dem inzwischen seit vier Jahren laufenden Verfahren jetzt Gewissheit. In einer Mitteilung der Gruppe geben sie sich kämpferisch. Es sei „schwer zu ertragen, dass ausgerechnet wir vor Gericht stehen sollen“, während „Ölkonzerne über Rekordgewinne jubeln und Bundeskanzler Merz nicht einmal mehr zur Weltklimakonferenz reist“, sagte etwa die Angeklagte Lea Bonasera.