piwik no script img

Präsidentschaftswahl in IrlandAbfuhr für rechts und konservativ

Ralf Sotscheck

Kommentar von

Ralf Sotscheck

Die Sozialistin Catherine Conolly gewinnt haushoch die Parlamentswahl. Mit ihrer sozialen Vision punktete sie vor allem bei den Jungen.

Catherine Connolly winkt bei einer Veranstaltung.
Punktsieg gegen rechts: die Sozialistin Catherine Conolly ist die neue Präsidentin Irlands Foto: Niall Carson/PA via ap

W ährend der Trend in vielen Ländern der Welt nach rechts geht, hat Irland mit Catherine Conolly eine Sozialistin als Präsidentin gewählt. Die Präsidentschaft ist zwar ein weitgehend zeremonielles Amt, aber Connollys Sieg ist eine deutliche Abfuhr für die rechtskonservative Koalitionsregierung aus Fianna Fáil und Fine Gael. Es ist das einzige nationale Amt, das direkt vom Volk gewählt wird. Die Präsidentin verfügt daher über ein bedeutendes demokratisches Mandat.

Die Wut der Wählerschaft über die Wohnungskrise und die Lebenshaltungskosten, die katastrophale Strategie der Regierungsparteien Fine Gael und Fianna Fáil im Wahlkampf, die seltene Einigkeit der linken Parteien und die geschickte Nutzung der sozialen Medien haben Connolly zum Sieg verholfen. Sie hat ihre kulturelle, soziale und politische Vision für ein „neues Irland“ überzeugend vermittelt. Erste Wahlanalysen haben ergeben, dass 83 Prozent der 18- bis 34-Jährigen die Sozialistin gewählt haben.

Ihre Gegenkandidatin Heather Humphreys von Fine Gael hat dagegen eine negative Kampagne geführt. Ihr Parteigenosse Ivan Yates hatte angeregt, Connolly „bis ins Mark zu verleumden“. Der letzte Versuch, Wähler davon abzubringen, bei Connolly das Kreuz zu setzen, weil sie Irlands Beziehungen zu Washington und den europäischen Verbündeten schaden würde, war ein Akt der Verzweiflung. Zumal das erneute Gewaltspektakel der Rechtsextremen gegen Migranten vorige Woche in Dublin weitaus größeren Schaden für Irlands Ansehen angerichtet hat.

Ein Wermutstropfen bei dieser Präsidentschaftswahl war jedoch die große Zahl von Protestwählern: 13 Prozent machten ihren Stimmzettel ungültig, 7 Prozent wählten den Fianna-Fáil-Kandidaten, der längst zurückgetreten war, aber noch auf dem Stimmzettel stand. Darüber wird zu reden sein.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Connolly hat es geschafft, die fünf Parteien der notorisch zerstrittenen Linken hinter sich zu vereinigen. Es hat auch früher linke Staatsoberhäupter in Irland gegeben, angefangen von Mary Robinson 1990 bis hin zu Connollys Vorgänger Michael D. Higgins. Auf die Parlamentswahlen hat sich das jedoch nie ausgewirkt, die Wählerinnen und Wähler sind stets zu Fianna Fáil und Fine Gael zurückgekehrt.

Diesmal könnte es anders sein. Die Geschlossenheit von weit links bis sozialdemokratisch hat sich bereits im Parlament, mit einem zunehmend kohärenten linken Block in der Opposition gezeigt. Wenn diese Einigkeit anhält, haben Fine Gael und Fianna Fáil ein Problem.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ralf Sotscheck

Ralf Sotscheck

 Korrespondent Irland/GB
Geboren 1954 in Berlin. 1976 bis 1977 Aufenthalt in Belfast als Deutschlehrer. 1984 nach 22 Semestern Studium an der Freien Universität Berlin Diplom als Wirtschaftspädagoge ohne Aussicht auf einen Job. Deshalb 1985 Umzug nach Dublin und erste Versuche als Irland-Korrespondent für die taz, zwei Jahre später auch für Großbritannien zuständig. Und dabei ist es bisher geblieben. Verfasser unzähliger Bücher und Reiseführer über Irland, England und Schottland. U.a.: „Irland. Tückische Insel“, „In Schlucken zwei Spechte“ (mit Harry Rowohlt), „Nichts gegen Iren“, „Der gläserne Trinker“, "Türzwerge schlägt man nicht", "Zocken mit Jesus" (alle Edition Tiamat), „Dublin Blues“ (Rotbuch), "Mein Irland" (Mare) etc. www.sotscheck.net
Themen #sozial #Sozialismus #Irland #Parlamentswahl
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt von Catherine Connolly
Wahlen in Irland Linke Einigkeit für Catherine Connolly

Die parteilose Sozialistin gewinnt die Präsidentschaftswahl. Die Regierung kann scharfe Töne erwarten, ob in der Wohnungspolitik oder beim Krieg in Gaza.

Von Ralf Sotscheck
Heather Humphreys (links), Catherine Connolly und Jim Gavin
Vor der Präsidentschaftswahl in Irland Ein Amt, zwei Kandidatinnen

Am Freitag wählen die Iren aus zwei Bewerberinnen eine neue Präsidentin. Der dritte Bewerber musste sich nach einem Skandal zurückziehen.

Von Ralf Sotscheck
Eine Schaffnerin steht vor einem Zug
Wie Irland auf Deutschland blickt Willkommenskultur auf Irisch
Kolumne typisch deutsch von Ralf Sotscheck

In Irland halten sich hartnäckige Klischees über Deutschland. Das gilt für die deutsche Bahn genau so wie für die Migrationspolitik.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Debatte um Kanzler-Aussagen Hinter dem Stadtbild
3
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
4
Ende der Boheme Das ist Kunst. Das kann weg
5
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
6
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg Polizei ermittelt gegen Polizeiopfer