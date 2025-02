D as muss man sich mal vorstellen“, ärgert sich Niall. „Die irische Bahn wirbt damit, dass nicht mal 80 Prozent ihrer Züge pünktlich sind.“ Die sollten sich ein Beispiel an Deutschland nehmen, fügt er hinzu. Carsten aus Kiel, der seit zwei Jahren in Dublin lebt, rückt Nialls Deutschlandbild zurecht: „In Deutschland waren voriges Jahr nur gut 62 Prozent der Züge pünktlich.“

In Irland hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass die Deutschen effizient sind, gutes Bier brauen und die besten Autos der Welt produzieren. Bis auf das Bier sei das ein Mythos, sagt John Brennan, politischer Kommentator der Irish Times: „Nur wenige Unternehmen spiegeln die Misere des Landes besser wider als sein größter privater Arbeitgeber, Volkswagen.“ Ebenso wie mit der Autoindustrie gehe es auch mit der Wirtschaft im Allgemeinen bergab. Das Etikett „Made in Germany“ komme längst nicht mehr so gut an wie früher, sagt Brennan.

Bei der Migrationspolitik, so glaubt John McGuirk, Schriftsteller und Chefredakteur von Gript, einer stramm rechten Website, befinde sich Irland „im Großen und Ganzen auf der gleichen Kurve“ wie Deutschland: „Wir haben unsere eigenen Erfahrungen mit der Masseneinwanderung etwa ein halbes Jahrzehnt später als Deutschland gemacht. Warum glaubt irgendjemand, dass unsere Entwicklung in irgendeiner Weise anders verlaufen wird?“

Weder in Deutschland noch in Irland sei die Entscheidung, die Tore zu öffnen, von der Linken getroffen worden, sondern von Parteien, die am ehesten der Mitte zuzuordnen seien. „Wie in Deutschland wurde der Zustrom zunächst von den Großen und den Guten mit ungebremster Begeisterung begrüßt“, meint McGuirk. „Die ist langsam der Erkenntnis gewichen, dass es Probleme geben könnte, nachdem sie zunächst geglaubt hatten, dass die Einwanderung die Assoziation Deutschlands mit den Nazis abschütteln könnte. Die Machthaber in Irland haben die Blaupause für das, was in den nächsten Jahren ohne eine Kurskorrektur passieren wird, direkt vor Augen.“

Bisher keine starke Rechtsextreme

Irland hatte aber schon immer das, was die Deutschen „Willkommenskultur“ tauften, sagt Niall. „Bei uns heißt es Céad míle fáilte, hundertausendmal Willkommen. Das kommt von Herzen, und nicht vom Kopf. Deshalb haben bei uns die rechtsextremen Parteien bei Wahlen bisher kein Bein auf die Erde bekommen.“

Aber die Demonstrationen gegen Geflüchtete und das Abfackeln ihrer Unterkünfte habe doch seit zwei Jahren stark zugenommen, entgegnet Carsten. „Und ein paar Bezirksverordnete und einen Europa-Abgeordneten haben sie auch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Nazi-Parteien einen Aufschwung wie in Deutschland erleben.“

Das glaubt McGuirk ebenfalls, und es klingt nicht bedauernd: „Sich selbst als gastfreundlich darzustellen, ist eine Form der Selbstbeweihräucherung, die einen in die wohltuende Rolle des Wohltäters versetzt. Aber die Willkommenskultur hat den Deutschen nicht geholfen, und sie wird auch uns nicht helfen.“