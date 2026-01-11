piwik no script img

MedizingeschichteAls gegen Malaria ein Kraut gewachsen war

von Rumeysa Ceylan

Die Chinesin Tu Youyou isolierte als Erstes einen Wirkstoff gegen Malaria. Die Erkenntnisse erschienen anonym, ihren Nobelpreis erhielt sie nachträglich.

Bilderstapel mit einem Bild von Tu Youyou
Die chinesische Pharmakologin Tu Youyou in den 1980er-Jahren Foto: imago

S ie ist Medizinnobelpreisträgerin, hat aber keinen Doktortitel. Die Chinesin Tu Youyou hat nie im Ausland geforscht, hat keine große Karriere im westlichen Wissenschaftsbetrieb gemacht, und doch hat sie Millionen Leben gerettet. Ihr war es gelungen, Artemisinin zu isolieren: einen Wirkstoff gegen Malaria, gewonnen aus dem Einjährigen Beifuß, einer Pflanze, die in der traditionellen chinesischen Medizin seit Jahrhunderten verwendet wird.

Als Tu Youyou 2015 den Nobelpreis für Medizin erhielt, war sie 84 Jahre alt. Ihren Anfang nahm Tus Geschichte bereits Ende der 1960er-Jahre: Während des Vietnamkrieges erkranken immer mehr nordvietnamesische Soldaten an Malaria. Der damalige Präsident Ho Chi Minh bittet den Verbündeten, die Volksrepublik China, um Hilfe. Mao Zedong reagiert und ruft ein geheimes Militärprojekt ins Leben: Projekt 523, benannt nach seinem Startdatum, dem 23. Mai 1967.

Forschung ist ein schwieriges Unterfangen zu dieser Zeit in China, denn im Land wütet die Kulturrevolution. Universitäten sind geschlossen, Intellektuelle und Wis­sen­schaft­le­r:in­nen werden verfolgt. „Fast jedes Institut war betroffen und Projekte wurden angehalten“, wird Tu Youyou 2015 auf der Nobelpreis-Webseite zitiert. Trotz der Umstände wurden Hunderte Forschende für das Projekt 523 rekrutiert. Letztlich beauftragt die Regierung die Chinesische Akademie für traditionelle chinesische Medizin in Peking, wo Tu seit 1965 arbeitet.

Gemeinsam mit ihrem Team durchforstet sie alte medizinische Schriften nach Hinweisen auf mögliche Malariaheilmittel. Zu diesem Zeitpunkt ist sie alleinerziehend, ihr Ehemann wurde im Zuge der maoistischen Kampagnen in ein Arbeitslager geschickt. Um sich auf die Forschung zu konzentrieren, muss Tu ihre vierjährige Tochter in ein Kinderheim geben, während die einjährige Tochter bei ihren Eltern bleibt.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

„Eine Handvoll Qinghao in zwei Liter Wasser einweichen“

Der medizinische Durchbruch erfolgt 1971. Im „Handbuch der Notfallrezepte“, verfasst im 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus von dem chinesischen Alchemisten Ge Hong, stößt Tu auf einen unscheinbaren Satz: „Eine Handvoll Qinghao in zwei Liter Wasser einweichen, den Saft auspressen und vollständig trinken.“

Qinghoa ist die chinesische Bezeichnung für die Pflanze Einjähriger Beifuß. Das Projekt-523-Team hatte die Pflanze wie üblich erhitzt und dabei nur mäßige Erfolge erzielt. Tu Youyou ändert nun das Verfahren und senkt die Temperatur. Der Wirkstoff bleibt stabil. Die Extrakte zeigen erstmals eine hohe Wirksamkeit gegen den Malariaerreger.

Die Ergebnisse werden zunächst nur intern weitergegeben, die Forschung unterliegt militärischer Geheimhaltung. Klinische Tests erfolgen zuerst an Tieren. Tu Youyou und zwei weitere For­sche­r:in­nen nehmen das Mittel freiwillig selbst ein, um den menschlichen Versuch zu starten.

So wurde Artemisinin zur Grundlage der heute weltweit eingesetzten Malariatherapien. Tu Youyous Name aber blieb lange unbekannt. Die Veröffentlichungen erschienen anonym, individuelle Leistungen spielten im kommunistischen China keine Rolle. Erst Jahrzehnte später, als Artemisinin längst Leben rettet, rückt die Frau hinter dem Wirkstoff ins Licht. Der Nobelpreis wirkt da fast wie eine nachträgliche Korrektur.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Rumeysa Ceylan
Themen #Kolumne Der Anstoß #wochentaz #Zukunft #Malaria #Gesundheit #China #Nobelpreis
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Auf einem Fotostapel liegt eine historische Aufnahme aus Portugal, sie zeigt einen Soldaten mit einem Gewehr in dessen Lauf eine Nelke steckt und eine Menschenmenge
Feministisches Buch im Autoritarismus Als die Welt auf drei Marias schaute
Kolumne Der Anstoß von Clara Dünkler

Portugals Diktatur zerrte 1973 Autorinnen vor Gericht, die über die patriarchale Unterdrückung schrieben. Es folgte ein globaler feministischer Protest.

Eine Fotostapel mit einem Portraitfoto von Sojourner Truth
Sklaverei in den USA Truth predigt Wahrheit
Kolumne Der Anstoß von Clara Dünkler

Sojourner Truth ist bekannt für ihren Satz „Ain’t I a Woman?“, mit dem sie zu einer Vordenkerin des intersektionalen Feminismus wurde.

Eine historische Aufnahme von deutschen und englischen Soldaten im ersten Weltkrieg
Weihnachtsfrieden im 1. Weltkrieg Als deutsche und britische Soldaten sich die Hand gaben
Kolumne Der Anstoß von Matthias Kalle

Es war ein Moment ohne Happy End. Trotzdem erinnert der 24. Dezember 1914 daran, dass auch im unmenschlichen System menschliche Momente möglich sind.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
2
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
3
Nach Blackout in Berlin „Vulkangruppe“ bedauert Zeitpunkt des Anschlags
4
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
5
Innenminister nach Strom-Blackout „Wir schlagen zurück“
6
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab