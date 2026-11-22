K aum habe ich das Foyer in den Kammerspielen des Heilbronner Theaters betreten, bin ich mittendrin. Die immersive Performance „Staging Protest“ lädt die Besucherschar ein, gemeinsam unterschiedliche Formen der Protestkultur, der Basisdemokratie und des zivilen Ungehorsams zu durchleuchten – sowohl in ihrer historischen Entwicklung seit den Suffragetten, die Anfang des 20. Jahrhunderts um das Frauenwahlrecht gekämpft haben, als auch im Blick auf den aktuellen Kampf gegen rechts oder die internationalen Gen-Z-Proteste.

Gleich zu Beginn werden die Be­su­che­r:in­nen aufgefordert, sich entlang einer Kreppband-Linie in diese oder jene Richtung des Foyers zu bewegen, abhängig davon, ob man schon einmal an einer Demonstration teilgenommen hat oder nicht. Und schwupps stehe ich im größeren Pulk der Menschen mit Demonstrationshintergrund. Anders sieht die Verteilung danach aus, wer in Heilbronn wohnt oder wer schon einmal Gewalt bei einer öffentlichen Kundgebung erlebt hat.

Gut 20 Minuten dauert das Warm-up, dann geht’s hinein in die Kammerspiele und in die restlichen 70 Minuten der von Yvonne Schäfer und der unter dem Label „Calendal“ bekannten, meist in Kollektiven arbeitenden Autorin*, Regisseurin* und Choreografin* Calendal Klose ersonnenen Uraufführung.

Alle bleibt in Bewegung

Aktive Teilnahme ist auch weiterhin gefragt. Die Gäste lassen sich das gern gefallen, alle machen mit. Sie denken sich nach der Aufforderung der beiden quirlig agierenden Ensemblemitglieder Yasmin Münter und Pablo Guaneme Pinilla Parolen aus. An allen Ecken und Enden formieren sich Fünfer-Grüppchen. Das erste Quintett schmettert „Freiheit und Champagner!“ in den Saal, gefolgt von dem Appell „Nieder mit den Rechten“.

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Ein anderes Grüppchen hüpft zu seinem Slogan rhythmisch hin und her, was lustig anzuschauen ist, aber den Wortsinn im Getrampel untergehen lässt. Macht aber nix, denn dabei zu sein und einen Hauch von Revolution zu wittern, ist alles.

Vorn auf der Bühne stehen Pappmodelle von Häusern entlang eines Straßenzugs – Sinnbild für den öffentlichen Raum, in dem Demonstrationen sonst stattfinden. Drumherum veranstalten die beiden Performer eine locker arrangierte Lehrstunde über die unterschiedlichsten Protestformen, über die Möglichkeiten, eine kleine Gruppe oder eine größere Masse zu mobilisieren, aber auch darüber, wie man eine Demonstration ganz regelkonform anmeldet.

Strategien der Gewaltlosigkeit werden genauso diskutiert wie die Gefahren blutiger Gewaltexzesse, etwa bei den Arbeiterkämpfen im Chicago der 1880er Jahre. Zwischendurch dürfen die Be­su­che­r:in­nen weitere Parolen auf Sticker schreiben. Die werden anschließend auf kleine Schildchen geklebt, die von etwa zehn Zentimeter hohen Spritzguss-Figuren in quadratisch angeordneten Protestformationen hochgehalten werden. Sobald alle Schildchen beklebt sind, stellen die Performer die Spielzeug-Demo zwischen den Papphäuschen auf: als Anschauungsmaterial, nicht zur Verniedlichung.

Kein ruhiges Hinterland

Die Heilbronner Befindlichkeit wird ebenfalls thematisiert. Denn es ist ein Klischee, dass die vergleichsweise gut situierte 130.000-Einwohner-Stadt eine Civitas der selbstzufriedenen Lethargie sei. Die NSU-Morde haben die Menschen wachgerüttelt, neuerdings auch die Angst vor massenhaften Job-Verlusten, weil das große Audi-Werk im nahen Neckarsulm zur Disposition stehen könnte.

Hinzu kam die Erfahrung, dass 2018 die jährlich stattfindende Erinnerung an die vernichtende Bombennacht vom 4. Dezember 1944 von einem Grüppchen Rechtsradikaler gekapert wurde. Jahr für Jahr vollzieht sich deren Mummenschanz aufs Neue, wogegen sich das Heilbronner „Netzwerk gegen rechts“ formierte, das beratend an der Performance mitwirkte und nach der Vorstellung auch zur Diskussion zur Verfügung stand. Ob das auch bei künftigen Vorstellungen so sein wird, steht noch nicht fest. Diskussionsstoff wird es aber in jedem Fall auch weiterhin geben.