Stechender Ledergeruch schlägt mir entgegen, als ich das Gerberviertel Jajmau von Kanpur (Uttar Pradesh) in Nordindien betrete. Die Stadt gilt als Indiens Lederhauptstadt. Ich will hier Nayyar Jamal treffen, den Besitzer einer Gerberei und Vorsitzenden des Gerberverbandes von Jajmau. Er blickt hoffnungsvoll auf das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union. Es dürfte mehr Aufträge geben, sagt er. Ob die örtlichen Gerbereien diese auch ausführen können, sei eine andere Frage.

Indien und die EU haben die Verhandlungen über das Abkommen im letzten Januar abgeschlossen. Im September leitete die EU-Kommission es zur Unterzeichnung weiter. Es bedarf noch weiterer Genehmigungen in Brüssel und der Ratifizierung in Indien. Sobald es in Kraft tritt, können laut indischem Handelsministerium Leder und Schuhe aus Indien, auf die derzeit bis zu 17 Prozent Zoll erhoben werden, zollfrei in die EU eingeführt werden.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

Der Markt in Europa hat schon jetzt großes Gewicht. Denn schon im Jahr 2024 gingen laut dem Rat für Lederexporte 43 Prozent der indischen Leder- und Schuhexporte nach Europa. Niemand, den ich in Kanpur treffe, hat etwas gegen niedrigere Zölle. Doch die Frage ist eine andere: Europäische Käufer wollen eine zertifizierte Produktion. Wer bezahlt das?

Für eine Gerberei ist das Zertifikat der Leather Working Group die Eintrittskarte zu vielen europäischen Marken. Ohne dieses Zertifikat würden manche Käufer einen gar nicht erst in Betracht ziehen, sagt Jamal vom Gerberverband.

„Der Importeur sollte den Aufpreis zahlen“

Das Prüfungsverfahren umfasst 17 Abschnitte, darunter Chemikalienmanagement, Abwasserbehandlung, Rückverfolgbarkeit und Sozialaudits. Das muss erst mal finanziert werden. Ob dann ein höherer Preis erzielt werden kann, stellt sich erst später heraus.

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Assad Iraqi verkauft seit fast dreißig Jahren nach Deutschland und kauft dort auch ein: Chemikalien, Leder, Maschinen, Ersatzteile. Deutsche Kunden nahmen früher große Mengen Leder von ihm ab. Die Produktion in Deutschland ist seitdem geschrumpft, und die Aufträge beziehen sich nun hauptsächlich auf Taschen, Gürtel und andere Fertigwaren.

Iraqi hat nichts gegen die Kontrollen. Chromgegerbtes Leder könne nach wie vor nach Europa geliefert werden, betont er, sofern die Fabrik die Vorschriften einhalte. Das EU-Recht begrenzt den Chrom(VI)-Gehalt in Leder, das mit der Haut in Berührung kommt, auf unter 3 mg/kg.

Assad Iraqi in seiner Lederfabrik in Kanpur Foto: Rohit Upadhyay

Unsichere Praktiken müssten ein Ende haben, sagt er. Bei seinem Kampf geht es um Geld: „Der Importeur sollte den Aufpreis zahlen.“ Eine vorschriftsmäßig geführte Fabrik zahlt für ihre Anlage, für die Arbeitsbedingungen und dafür, dass alles am Laufen gehalten wird. Es kommt darauf an, ob der Kunde bereit ist, dafür zu zahlen, sagt er.

Taj Alam ist Geschäftsführer von Kings International, einem indischen Unternehmen der Lederindustrie aus Kanpur. Die Kosten der zusätzlichen Prüfungen und Zertifikate werden Auftrag für Auftrag ausgehandelt, sagt er. Ein Käufer, der das wünscht, kann sich an den Kosten beteiligen.

Wegen höherer US-Zölle ist Europas Markt noch wichtiger

Ein Basiszertifikat hilft ihm dabei, an andere Kunden zu verkaufen – warum sollte also ein Kunde allein dafür aufkommen? Alam wendet sich deshalb auch an seine Regierung. Er möchte, dass diese die Hälfte der Kosten für kleine Betriebe übernimmt – in Form von Zuschüssen, nicht als weitere Kredite. Das erwartet er nicht von Europa.

Wegen der erhöhten US-Zölle sei der Markt in Europa noch wichtiger geworden, sagt Alam. Er beschreibt Käufer, die unter finanziellem Druck stehen, und hofft, dass das Abkommen sowohl Exporte als auch importierte Ausrüstung verbilligen wird.

In einer Lederfabrik in Indiens „Lederhauptstadt“ Kanpur (Uttar Pradesh) Foto: Rohit Upadhyay

Am meisten frustrieren Jamal die Produktionsunterbrechungen. Arbeiter wandern ab, Liefertermine verschieben sich. Niedrigere Zölle würden das nicht beheben, stellt er fest. „Gib einem Mann einen Monat Arbeit und dann einen Monat nichts, und er wird gehen.“ Viele haben das bereits getan.

Einer von ihnen ist Mohammad Irfan. Der 35-Jährige arbeitete in den Lederfabriken von Jajmau, bis er von dem niedrigen Lohn und der unregelmäßigen Arbeit genug hatte. Jetzt ist er Verkäufer in einem Schuhgeschäft in Jajmau. Er hat versucht, den Beruf richtig zu erlernen, sagt er, aber: „Wenn ich weggehe, um eine Ausbildung zu absolvieren, wer versorgt dann meine Familie und führt meinen Haushalt?“

Transfer von Technologie und Fachwissen gewünscht

Iraqi wünscht sich mehr Kooperation mit Deutschland im Bereich Ausbildung. Importierte Maschinen brauchen Fachkräfte, die sie richtig bedienen können. Indische Arbeiter zu Schulungen zu entsenden und einen Transfer von Technologie und Fachwissen zu organisieren, würden die Beziehung für die indischen Fabriken seiner Meinung nach noch nützlicher machen.

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Von dem präferenziellen Marktzugang erwartet er sich einen Vorteil, fragt aber auch, was passiert, wenn konkurrierende Anbieter vergleichbare Zollbedingungen erhielten. Die Kundenbindung werde weiter von Qualität, Kosten und zuverlässiger Produktion abhängen.

Rohit Upadhyay ist unabhängiger Multimediajournalist und Dokumentarfilmer. Sein Youtube-Kanal hat knapp 900.000 Abonnenten. Er ist Teilnehmer des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Moritz Martin.