W enn man die Beschreibung des Schriftstellers Ian Fleming beim Wort nimmt, dann ähnelt dessen bekanntestes Geschöpf äußerlich Hoagy Carmichael. Der Komponist und Pianist, der in den 1940er und 1950er Jahren Nebenrollen in Hollywoodfilmen spielte und mit seinem trägen Hit „Two sleepy people“ wunderbar schief die Freuden des gemeinsam Alt-und-langweilig-Werdens besang, war ein schmaler, großer, dunkelhaariger Mann mit knochigem Gesicht, der auf Fotos selten lächelte.

Insofern passt die Entscheidung für den neuen James Bond. Robert Pattinsons seltenes Lächeln wirkte schon in den 2000ern meist wie eine Grimasse – bleckte er in „Twilight“ die Fangzähne, sah man seine Absicht. Pattinson ist Brite, groß, dunkelhaarig und schmallippig; die innere Verderbtheit, die Empathielosigkeit, die ein zum Töten lizenzierter Agent nach so vielen Abenteuern und Leichen absorbiert haben muss, glaubt man ihm.

Er ist weder Gardemaß, wie sein angeblicher Bond-Konkurrent Jacob Elordi, dessen auffällige Modelstatur und -antlitz ihm in geheimen Missionen im Wege stehen könnte, noch zu durchschnittlich wie der ebenfalls für die Rolle gehandelte Jack Lowden.

Millenials und ihr GenX-Publikum

Dazu kommt, dass die ehemaligen „Twilight“-Team-Edward-Mitglieder Millennials sind, und somit – neben dem potentziellen Babyboomer-und-GenX-Publikum, zu dessen DNA Bond in all seinen meist misogynen Farben gehört, eine weitere kinokartenkaufstarke Gruppe darstellen.

Die zumeist von den Bond-erfahrenen Älteren geäußerte Kritik, die es bei bislang jeder Vorstellung eines neuen James-Bond-Darstellers gab, ist darum so überflüssig wie immer: Man sollte den Mann doch erst einmal machen lassen.

Viel interessanter als das Casting ist ohnehin die Frage nach Geschichte und Tonalität des Actionfilms, sowie nach den Eigenschaften, die seinem Protagonisten mitgegeben werden: Das Drehbuch verfasst Steven Knight, der in den Serien „Peaky Blinders“ und „Taboo“ funktionierende Spannungsdramaturgien vor allem für klassische, männliche Helden erfand – dass ihm, wie dem Autorenteam beim letzten Bond mit Phoebe Waller-Bridge, eine weibliche Drehbuchautorin zur Seite gestellt wird, kann man also nur hoffen.

Wie verletzbar ist der Doppel-Null-Agent?

Vielleicht wird Knight Bonds Entwicklung zu einem fühlenden Menschen, raus aus der „dunklen Triade“ dann ja sogar weitertreiben.

Jene langsame Wandlung also, die mit Daniel Craigs Bond begann, der sich in „Casino Royal“ ernsthaft verliebte, in „Ein Quantum Trost“ ernsthaft unter dem Liebeskummer litt, verlassen worden zu sein, im Autorenfilm „Skyfall“ ernsthaft sein Kindheitstrauma aufzuarbeiten versuchte und im letzten Bond ernsthaft mit dem Gedanken konfrontiert wurde, selbst ein Kind zu haben: Wie erpressbar und verletzbar ist ein Doppelnullagent überhaupt, der jemanden liebt?

Könnte Bond, der in „Skyfall“ bereits lässig von homosexuellen Erfahrungen sprach, und der mit Ben Wishaws „Q“ längst einen bezaubernden, eloquenten, queeren Charakter an seiner Seite weiß, seine prototoxische Männlichkeit vielleicht sogar ganz neu definieren?

Drehbuch unter Hypnose

Auch inszenatorisch steckt Überraschung in Bond 26: Der frankokanadische „Dune“- und „Blade Runner 2049“-Regisseur Denis Villeneuve kann zwar Action. Seinem ersten internationalen Erfolg, „Maelström“, hatte er im Jahr 2000 jedoch eine Tafel vorangestellt, auf der stand: „Wir haben das Drehbuch dieses Films unter Hypnose geschrieben.“ Die Geschichte über Abtreibung, Liebe und einen tödlichen Unfall mit Fahrerflucht wurde von einem riesigen blutenden Karpfen erzählt.

Das macht Hoffnung. Vielleicht gibt es mit Robert Pattinson noch keinen Bond, der komplett frei von Flemings aus dem Kalten Krieg und einer stereotypen Sicht auf Gender stammenden Klischees ist. Doch Klischees durch Irritation aufzubrechen, wäre ein Anfang.