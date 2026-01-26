piwik no script img

Parteispitze zu FreihandelsabkommenGrüne wollen nicht mehr „auf jedes Komma achten“

Hauptsache gegen Trump: Nach der umstrittenen Mercosur-Abstimmung im EU-Parlament wollen die Grünen bei künftigen Abkommen nicht mehr so genau hinschauen.

Franziska Brantner steht vor einer grünen Wand und spricht in ein Mikrofon
„… lassen Sie mich das ganz klar sagen: Wir stehen zu Mercosur“, sagte Parteichefin Franziska Brantner am Montag am Rande in Berlin Foto: M. Popow/imago
Tobias Schulze

Aus Berlin

Tobias Schulze

Die Grünen sind jetzt wirklich für Freihandel: Fünf Tage nach der umstrittenen Mercosur-Abstimmung im Europaparlament bemüht sich die Spitze der deutschen Grünen weiterhin, das zu beweisen. „Es braucht weitere Handelsabkommen und lassen Sie mich das ganz klar sagen: Wir stehen zu Mercosur“, sagte Parteichefin Franziska Brantner am Montag am Rande einer Vorstandsklausur in Berlin.

Ihr Co-Vorsitzender Felix Banaszak ergänzte, die europäische Antwort auf Donald Trump müsse „auch eine wirtschaftliche“ sein. Aus dem Parlament in Straßburg seien am letzten Mittwoch „leider nicht die Signale europäischer Geschlossenheit und Entschlossenheit (…) gesendet worden, die aus unserer Sicht notwendig gewesen wären“. Es sei eine „recht euphemistische Formulierung gewesen“, als er nach der Abstimmung sagte, über das Ergebnis sei er „nicht happy“.

Das EU-Parlament hatte am Mittwoch mit knapper Mehrheit eine kritische Resolution zum Mercosur-Abkommen zwischen der EU und lateinamerikanischen Staaten beschlossen. Das Abkommen wird damit nicht aufgehalten, aber zur rechtlichen Überprüfung an den Europäischen Gerichtshof übersandt. Dafür stimmten Abgeordnete diverser Fraktionen – aus Deutschland unter anderem Linke, Grüne und Rechtsextreme, nicht aber Konservative und Sozialdemokraten.

Lob für die Entscheidung gab es von Organisationen wie Greenpeace, die Details des Abkommens kritisieren. Die Grünen-Spitze macht jetzt aber klar: Wiederholen soll sich ein solcher Vorgang nicht. Beispielsweise sei ein derzeit geplantes Freihandelsabkommen mit Indien „in unserem Interesse“, so Banaszak am Montag. „Seien Sie sich sicher: Die grüne Fraktion im Europäischen Parlament wird da nicht auf jedes Komma achten, wenn es darum geht, unsere Stärke zu sichern.“

Auch Merz und Franzosen schuld

Allerdings taten die Grünen-Vorsitzenden auch nicht ausschließlich Buße. Brantner verwies auf die massive Ablehnung, die es gegen das Abkommen fraktionsübergreifend von Abgeordneten aus Frankreich und Polen gab. Im Europäischen Rat hatten zuvor schon die nationalen Regierungen beider Länder gegen das Abkommen gestimmt. Für Brantner war das die Schuld von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der nicht die „Extra-Meile“ gegangen sei, um einen „gemeinsamen Kompromiss“ zu finden.

Banaszak nahm vor diesem Hintergrund die eigenen Leute im EU-Parlament auch in Schutz. Auch in der Grünen-Fraktion dort gebe es „Menschen beispielsweise aus Frankreich, die vor dem Hintergrund ihrer nationalen Debatten ihre Entscheidung getroffen haben“. Die acht deutschen Grünen, die mit ihnen für die Resolution stimmten, haben ihm zufolge im Sinne des Fraktionsfriedens gehandelt: Man solle jetzt, so der Parteichef, nicht den Stab über denen brechen, „die versucht haben, die europäische Fraktion (…) zusammenzuhalten“.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bündnis 90/Die Grünen #Mercosur #Europaparlament #Freihandel #Felix Banaszak #Franziska Brantner
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Friedrich Merz zusammen mit Indiens Premierminister Narendra Modi
Neues Freihandelsabkommen Die EU setzt auf Indien

Beim Indien-EU-Gipfel sollen ein Handelsabkommen und eine neue Sicherheitspartnerschaft auf den Weg gebracht werden. Auch wenn Differenzen bleiben.

Von Natalie Mayroth
Das Porträt einer Frau: Heidi Reichinnek
Mercosur-Abstimmung im EU-Parlament „Das Gegenteil von rechter Politik“

Gemeinsame Sache mit der AfD? Die Linke verwahrt sich gegen die Kritik, die Brandmauer gebrochen zu haben. Nur Heidi Reichinnek klingt nachdenklich.

Von Pascal Beucker
Eine Frau lächelt sparsam: die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
Kommentar von Tobias Schulze

Vielleicht haben Grüne und Linke im EU-Parlament nur aus Versehen mit der AfD gestimmt. Die Folgen für die Zukunft der Brandmauer sind trotzdem enorm.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
ICE in Minneapolis Nichts ist mehr sicher – alles ist möglich
2
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
3
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage
4
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
5
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
6
Friedensverhandlungen für die Ukraine Theater und Realität