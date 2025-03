HÄRNÖSAND taz | Die Zukunft Grönlands wird in Grönland entschieden: Das ist die Antwort des grönländischen Regierungschefs Múte B. Egede auf US-Präsident Donald Trump, seitdem dieser mit seinen Besitzansprüchen auf Grönland hausieren geht. Am Dienstag wählt die Bevölkerung der geopolitisch begehrten Insel ein neues Parlament. 31 Sitze sind zu vergeben in der Volksvertretung. Auf Grönland leben nur gut 56.000 Menschen.

Die wichtigste Wahl aller Zeiten, heißt es nicht zuletzt in Dänemark. Denn die Frage der grönländischen Unabhängigkeit gehörte schon zu den wichtigsten, bevor Trump anfing, verbal nach Grönland zu greifen.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wirbt in betont respektvollem Ton für den Verbleib der einstigen Kolonie im Königreich. Diese Reichsgemeinschaft werde permanent verbessert und modernisiert, sie sollte auf Gleichwertigkeit und Respekt gründen, beteuerte sie kürzlich erneut im Sender TV2.

Ein Beispiel für das belastete Verhältnis der beiden Länder war mitten im Wahlkampf der Skandal um einen dänischen Dokumentarfilm. Er handelte von den Profiten, die Dänemark mehr als 130 Jahre mit dem Mineral Kryolith aus Grönland machte, dabei hatte Dänemark Umsätze und gewinne gleichgesetzt. Dänemark diskutierte wochenlang über journalistische Handwerksfehler, während in Grönland wühlte es die Menschen stattdessen auf, wie sie ausgenutzt wurden.

Unabhängig, aber wie schnell?

Zur Unabhängigkeitsfrage haben sie nun die Wahl zwischen liberal-konservativen Befürwortern des Status Quo, den linken Regierungsparteien Inuit Ataqatigiit und Siumut, die eine schrittweise, in Ruhe vorbereitete Unabhängigkeit wollen – und denen, die es eilig haben, wie die anti-dänische Naleraq.

 Man werde die Reichsgemeinschaft permanent verbessern, verspricht Dänemark

Die Unabhängigkeitsfrage spiele überall mit rein, sagt Mikaela Engell, die lange Vertreterin der dänischen Regierung in Grönland war. Was die Menschen aber konkret beschäftige, seien die Dinge in ihrer Nähe. „Es geht bei allem, worüber verhandelt wird, um die Frage, wie man weiter kommt von dem Punkt, an dem man jetzt ist,“ so Engell im Dänischen Radio P1. Mängel im Gesundheitssystem, hohe Lebensmittelpreise, renovierungsbedürftige Mietshäuser: Es hakt an vielen Stellen.

Und wie soll Grönland sich als eigenständiges Land finanzieren? Der Zuschuss aus Dänemark lag 2024 bei vier Milliarden Kronen (etwa 530 Millionen Euro). Laut dem dänischen Export- und Investitionsinstitut Eifo ist das etwa die Hälfte des grönländischen Gesamtbudgets. Um die Wirtschaft stärker auf eigene Beine zu stellen, werden unter anderem mehr Bergbau und mehr Tourismus diskutiert.

Im Herbst 2024 beauftragte die Regierung eine Kommission damit, die genauen Bedingungen zur Aktivierung von Paragraf 21 zu untersuchen. Dieser Paragraf des Selbstverwaltungs-Gesetzes von 2009 regelt den Prozess der Selbstständigkeit – von der offiziellen Absichtserklärung über die Verhandlungen mit Dänemark bis zur Volksabstimmung in Grönland und der Anerkennung durch das dänische Parlament.

Zunächst hatte es geheißen, eine Volksabstimmung solle schon in der kommenden Legislaturperiode stattfinden. Doch inzwischen klingt es zurückhaltender: Man wolle nach Abschluss der Voruntersuchungen in zwei Jahren entscheiden, ob Paragraf 21 aktiviert werde.

Dänemark regelt die Außenpolitik

Grönland regelt unter anderem die Bereiche Schule, Sozialwesen, Arbeitsmarkt, Umwelt, Infrastruktur, Post, Energie und Rohstoffe selbst. Zu den dänischen Hoheitsgebieten gehören Polizei, Außenpolitik, Verteidigung, Rechtswesen und Geldpolitik.

Grönland hätte also allein mit Dänemark schon viel zu besprechen, nun muss es sich auch noch zu Trump verhalten. Der wiederholte zuletzt – erstmals in einer offiziellen Rede – seine Ansprüche vor dem US-Kongress. In Grönland fiel vor allem das hämische Gelächter im Saal auf, als Trump in üblicher Manier sagte, man werde Grönland auf die eine oder andere Weise bekommen.

Dieses Lachen zeuge von grundlegendem Mangel an Respekt, schrieb die grönländische Wirtschafts-, Rohstoff- und Gleichstellungs-Ministerin Naaja Nathanielsen auf Facebook. Und Regierungschef Egede wiederholte, Grönland entscheide selbst über seine Zukunft. Laut einer Umfrage haben 85 Prozent der Menschen dort kein Interesse daran, Teil der USA zu werden.