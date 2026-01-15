piwik no script img

Öffentlicher Dienst der LänderGewerkschaften drohen mit weiteren Warnstreiks

Kommt es zur Annäherung oder bleiben die Fronten verhärtet? Der Ausgang des Tarifstreits mit den Ländern geht auch Patienten, Autofahrer oder Eltern an.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrieren während eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf dem Bahnhofsvorplatz in Hamburg-Bergedorf.
Warnsteik in Hamburg: Verdi und die Länderarbeitgeber setzen die Gespräche an diesem Donnerstag in Potsdam fort Foto: Marcus Brandt/dpa

dpa | Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder drohen die Gewerkschaften mit einer Ausweitung der Warnstreiks. Bei weiterer Uneinsichtigkeit der Ländervertreter würden die Gewerkschaften ihre Aktionen in den nächsten Wochen „massiv ausweiten müssen“, sagte der Chef des dbb Beamtenbund und Tarifunion, Volker Geyer, der Deutschen Presse-Agentur. Verdi und die Länderarbeitgeber setzen die Gespräche heute in Potsdam fort.

Von weiteren Ausständen betroffen sein könnten nach Geyers Angaben etwa Unikliniken, Straßenräumdienste oder Tarifbeschäftigte in den Schulen. Die Länderseite forderte Geyer zur Vorlage eines Angebots bei der nun anstehenden zweiten Verhandlungsrunde auf. Ähnlich hatte sich auch Verdi-Chef Frank Werneke geäußert.

Was die Beschäftigten wollen

Verdi und der dbb fordern für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten 7 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) lehnt das als unbezahlbar ab. Betroffen sind mehr als 2 Millionen Beschäftigte, denn auf rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamte wird der Abschluss in der Regel in den einzelnen Ländern übertragen. Nur Hessen hat einen anderen Tarifvertrag.

Die zweite Verhandlungsrunde dauert bis Freitag. Mitte Februar wollen beide Seiten in Potsdam abschließend aufeinandertreffen. In Potsdam wollen nach Gewerkschaftsangaben Hunderte Beschäftigte in Hörweite des Verhandlungshotels demonstrieren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Tariflöhne #Tarifstreit #Arbeitszeit #Öffentlicher Dienst #Gewerkschaft #Arbeit #Tarifverhandlungen #Tarifkonflikt #Verdi
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person putzt in einem Ladenlokal
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich

Das Gesetz zur neuen Grundsicherung soll nächste Woche ins Bundeskabinett. Wer auch nur ein Jobangebot ablehnt, kann schnell ohne Geld dastehen.

Von Tobias Schulze
Kunden betreten Adidas Brand Store in Herzogenaurach
Kampfansage an Sportartikelhersteller Gewerkschaft will Adidas zurück zum Tarifvertrag drängen

Adidas hebt nach einem Umsatzrekord die Gewinnprognose an. Dass die Firma aus der Tarifbindung ausgetreten ist, will die Gewerkschaft wieder ändern.

Bärbel Bas sitzt auf ihrem Platz im Deutschen Bundestag
Tariftreuegesetz im Bundestag Gegen Lohndumping – mit Ausnahmen

SPD-Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas wirbt im Bundestag für das neue Tariftreuegesetz. Grüne, Linke und Gewerkschaften kritisieren Ausnahmeregeln.

Von Pascal Beucker
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
2
Abschaffung des Bürgergelds Noch mehr Härten, noch mehr Demütigungen
3
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
4
Angedrohter Militärschlag gegen Iran Zu viele Tote
5
Todesstrafe in Israel Die den Tod feiern
6
Weg zur Energiewende Batterien reichen nicht, wir brauchen Speichergase