M it Friseuren habe ich eine besondere Geschichte. Als ich in Syrien aufgewachsen bin, war einer meiner Nachbarn – und gleichzeitig ein Verwandter von mir – Friseur. Wenn ich Lust hatte, konnte ich einfach zu ihm gehen. Manchmal jeden Tag, oder alle zwei Wochen. Eigentlich immer dann, wenn ich fand: Jetzt wird es langweilig mit meinen Haaren. Ich ging hin, wir redeten, quatschten über alles Mögliche. Nebenbei schnitt er mir die Haare, und am Ende ging ich mit einem neuen Look wieder nach Hause.

Friseur bedeutete für mich deshalb immer auch Spontaneität. Ich musste nicht zwei Wochen vorher wissen, dass ich am Donnerstag um 17.30 Uhr das Bedürfnis haben würde, meine Haare schneiden zu lassen. Dieses Bedürfnis kam einfach. Ich schaute in den Spiegel und dachte: Okay, heute muss etwas passieren.

Dann kam ich nach Deutschland. Am Anfang ging ich sowieso nicht besonders oft zum Friseur. Einerseits, weil ein Friseurbesuch für mich plötzlich ziemlich viel Geld kostete. Andererseits ließ ich meine Haare länger wachsen. Aus alle zwei Wochen wurde einmal im Monat – und manchmal lagen noch viel mehr Wochen dazwischen.

Irgendwann wohnte ich in einer neuen Stadt und entdeckte einen Friseursalon ganz in meiner Nähe. Eines Tages schaute ich in den Spiegel und dachte wieder: Heute ist es so weit. Also ging ich hinein und sagte, dass ich gerne meine Haare schneiden lassen möchte.

 Fünf Wochen? Ich musste lachen. Ich wollte doch nur meine Haare schneiden lassen, kein Visum beantragen

Der Friseur schaute mich an. „Heute geht es leider nicht. Ich habe viele Termine.“ Nicht nur bei ihm, sondern auch bei allen seinen Kollegen. Dann schaute er in seinen Kalender. „Ich bin die nächsten fünf Wochen voll.“ Fünf Wochen? Ich musste lachen. Ich wollte doch nur meine Haare schneiden lassen, kein Visum beantragen.

Ich wusste doch überhaupt nicht, wie meine Haare in fünf Wochen aussehen würden. Noch weniger wusste ich, ob ich an diesem Tag überhaupt Lust auf einen Haarschnitt haben würde.

Irgendwann verstand ich das System: Viele Menschen machen ihren nächsten Termin direkt nach dem Friseurbesuch aus. Sie wissen schon heute, dass ihre Haare in vier oder sechs Wochen wieder geschnitten werden müssen. Ich bewundere diese Menschen. Ich gehöre nicht zu ihnen.

Mein Wunsch nach einem Haarschnitt funktioniert eher wie Hunger. Er kommt plötzlich. Wochenlang denke ich überhaupt nicht darüber nach. Und dann stehe ich morgens vor dem Spiegel und weiß: jetzt. Heute. Es muss etwas passieren.

Später bezog ich mein neues Büro in Hamburg. Und ganz in der Nähe entdeckte ich einen syrischen Friseursalon. Ich freute mich sofort.

Ein syrischer Friseur mitten in Hamburg. Früher war der syrische Friseur mein Nachbar in Syrien, jetzt saß einer ein paar Schritte von meinem Büro entfernt. Vielleicht, dachte ich, habe ich jetzt endlich mein Friseurproblem gelöst.

Zwei Wochen später kam wieder dieser Moment. Ich schaute in den Spiegel. Jetzt. Also ging ich zum syrischen Friseur. Der Salon war voll. „Heute geht leider nicht“, sagte er. „Vielleicht morgen Abend.“

Morgen Abend konnte ich nicht. Ich musste arbeiten, später meine Tochter abholen, mein Tag war längst voll. Also ging ich zurück ins Büro.

Und dachte: Sogar der syrische Friseur in Deutschland ist inzwischen deutscher organisiert als ich. Vielleicht liegt mein Problem also gar nicht an Deutschland. Vielleicht bin einfach ich zu spontan.

Die nächste Integrationsaufgabe

Dabei verstehe ich das System inzwischen sehr gut. Haare wachsen ziemlich berechenbar. Ich könnte einen Termin machen: vier Wochen später, Dienstag, 16 Uhr. Fertig.

Vielleicht müsste ich das nur ein einziges Mal schaffen. Einen Termin machen. Danach gleich den nächsten. Und plötzlich wäre ich drin in diesem System: alle vier Wochen, gleicher Friseur, neuer Termin. Punkt. Nur wächst meine Lust auf einen Haarschnitt leider nicht genauso regelmäßig wie meine Haare.

Und deshalb stehe ich immer wieder vor derselben Frage: Wie werde ich ein Mensch, der heute schon weiß, wann er in fünf Wochen zum Friseur möchte? Vielleicht ist das meine nächste Integrationsaufgabe. Nach all den Jahren in Deutschland muss ich nur noch lernen, mich endlich in die deutsche Friseurgesellschaft zu integrieren.