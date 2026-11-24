„Wenn das stimmt, dann hat sich die SPD Berlin als ernsthafte Partnerin im Kampf gegen Antisemitismus disqualifiziert.“ So tweetete Neuköllns SPD-Bezirksbürgermeister Martin Hikel unlängst auf X. Anlass war ein Tagesspiegel-Bericht, wonach die Berliner SPD künftig auch antipalästinensischen Rassismus als Diskriminierungsform erfassen will. Als „zutiefst bedauerlich“ bezeichnete der palästinensische Botschafter in Berlin, Laith Arafeh, die Äußerung Hikels. Arafeh kritisierte zudem, dass Hikel Palästinasolidarität mit Antisemitismus gleichsetze.

Seit dem Wahldebakel der SPD in Berlin ist Hikel in der Öffentlichkeit präsenter denn je – insbesondere als Stimme gegen eine von der Linkspartei geführte Koalition in Berlin. Erst letzte Woche wurde der Bürgermeister des Bezirks mit der großen palästinensischen Community zum Vize-Präsidenten der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft (DIG) gewählt – im Rahmen der DIG-Jahresversammlung. Dort bekräftigte die Organisation erneut ihre Unterstützung für die israelische Kriegspolitik und erklärte die völkerrechtswidrige Besatzung des Westjordanlands beschönigend als „umstrittene territoriale und sicherheitspolitische Situation in Judäa und Samaria“.

Interne Dokumente, die der taz exklusiv vorliegen, zeigen, dass Hikel seine verbleibende Amtszeit als Bürgermeister in Neukölln nutzen möchte, um die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in den Fördergrundsätzen Neuköllns zu verankern. Die von der Netanjahu-Regierung lobbierte Definition, die grundlegende und scharfe Kritik am Staat Israel als antisemitisch einstuft, soll damit für alle vom Bezirksamt geförderten Projekte verbindlich sein. Verstöße dagegen können demnach sogar zur Rückzahlung bereits vergebener Fördergelder führen.

Ganz neu ist Hikels Vorstoß nicht. Bereits Ende Juli dieses Jahres setzte das Bezirksamt Neukölln unter Beteiligung des CDU-Stadtrats Hannes Rehfeldt die Verpflichtung auf die IHRA-Klausel für Projekte im Sozialbereich durch. Dagegen protestierten damals die Grünen und die Linke. Der Unterschied zum aktuellen Vorstoß: Künftig soll die Definition für sämtliche Förderungen des Bezirks gelten.

Linke im Bezirk über Vorgang nicht informiert

Brisant ist auch, dass diese weitreichende Änderung unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kollegium des Bezirksamts diskutiert und beschlossen werden soll. Auch wenn Linke und Grüne seit der Abgeordnetenwahl über eine Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung verfügen, stockt es wegen Differenzen zwischen den Fraktionen bei der Besetzung der politischen Ämter – vor allem bei der Personalie des deutsch-palästinensischen Anwalts Ahmed Abed, dem Linken-Kandidat für das Bürgermeisteramt. Im Kollegium verfügt Hikel mit Unterstützung zweier CDU-Stadträte weiterhin über eine Mehrheit – auch gegen die Stimmen von SPD und Grünen.

Die Linke im Bezirk erklärte auf Anfrage, über den Vorgang nicht informiert worden zu sein. Sprecherin Jorinde Schulz sagte der taz, die verbindliche Einführung der IHRA-Definition sei „ein Einfallstor für autoritäres staatliches Handeln“. Für besonders befremdlich hält die Linke Neukölln, „dass ein demokratisch nicht mehr legitimiertes Bezirksamt diese weitreichende Entscheidung“ forcieren möchte.

Auch Tjado Stemmermann, Fraktionsvorsitzender der Neuköllner Grünen, zeigte sich irritiert: „Dass diese Entscheidung hinter geschlossenen Türen getroffen werden soll, sehen wir sehr kritisch.“ Auf Anfrage bestätigte ein Pressesprecher des Bezirks, dass die besagten Fördergrundsätze mittlerweile beschlossen seien, „um jede Form der Diskriminierung auszuschließen“.