Mitte

In Mitte, so sagt man, gilt der grüne Kreisverband als besonders konservativ und der linke Kreisverband als besonders links. Nicht die einfachsten Voraussetzungen für ein Bündnis zwischen den beiden Parteien, die zumindest auf Landesebene programmatisch sehr nahe sind. Mit 34 von 55 Sitzen hätten Linke und Grüne eigentlich eine bequeme Mehrheit im Bezirksparlament. Doch vor knapp zwei Wochen erklärte die Linke die Verhandlungen für gescheitert – vorerst.

Grund für den Abbruch der Gespräche ist laut den Linken das Amt des Baustadtrats, dass die Grünen angeblich nicht hergeben wollen. „Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und stattdessen teure Luxus- und Bürobauten verhindern“, sagt Martha Kleedörfer, Chefin des linken Kreisverbands Mitte. „Daher ist es für uns zu diesem Zeitpunkt nicht verhandelbar, das Stadtentwicklungsressort aufzugeben.“

Machtverhältnisse in den Bezirken Linke Machtwechsel Nach 2 Jahrzehnten unter grüner Führung übernimmt in Friedrichshain-Kreuzberg nun die Linke. Beide haben sich auf ein neues Bezirksamt verständigt, mit vier Posten für die Linke und zwei für die Grünen. Fest steht: Neuer Bezirksbürgermeister wird der Linke René Pérez Domínguez. Als neuer Baustadtrat soll dessen Genosse, der Architekt und Stadtforscher Max Ott auf Florian Schmidt (Grüne) folgen. In Treptow-Köpenick verliert die SPD ihren Bezirksbürgermeisterposten, den bislang Oliver Igel innehatte. An seine Stelle soll nun Guido Filip von der Linken treten, getragen von einer rot-grün-roten Zählgemeinschaft, über die derzeit noch verhandelt wird. Auch in Pankow übernimmt die Linke mit ihrem Kandidaten Jonas Teune, der am Donnerstag zum Bezirksbürgermeister gewählt werden soll. Mit den Grünen, der bislang stärksten Kraft, hat sich die Linke auf die Verteilung der Posten im Bezirksamt geeinigt. In Lichtenberg muss die CDU wohl die Macht an ein linkes Dreier-Bündnis abgeben. Noch steht eine Einigung aus, Bezirksbürgermeisterin könnte die Linken-Politikerin Camilla Schuler werden. Grüne Konstanz Bereits im ersten Anlauf wurde Jörn Oltmann von den Grünen als Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg wiedergewählt – getragen von einer Zählgemeinschaft aus Grünen, Linken und SPD. Die Linke ist mit Ellen Ehmke als stellvertretende Bürgermeisterin und Stadträtin für Stadtentwicklung erstmals im Bezirksamt vertreten. Dem AfD-Kandidaten Patrik Straub verweigerten die demokratischen Parteien die Wahl. In Charlottenburg-Wilmersdorf verhandelt Grün-Rot-Grün noch, soll aber Kirstin Bauch (Grüne) Bezirksbürgermeisterin bleiben. Das Amt weiterhin beanspruchen die Grünen in Steglitz-Zehlendorf, ebenso gemeinsam in einer Kooperation mit SPD und Linken. Auf Maren Schellenberg, die nicht mehr antrat, soll Urban Aykal als Bezirksbürgermeister folgen. Schwarze Beharrlichkeit Frank Bewig bleibt in Spandau für die CDU im Amt, getragen von einer schwarz-grünen Zählgemeinschaft. Gewählt wurde er bereits auf der konstituierenden Sitzung Ende Oktober. Die beiden Stadtratsposten, die der AfD zustehen würden, blieben dagegen unbesetzt. Die Arbeit wird im Bezirksamt verteilt (zwei Vertreter der CDU, je einer von Linken und SPD). Auch Reinickendorf hat mit Sebastian Pieper wieder einen CDU-Bürgermeister. Seine Vorgängerin Emine Demirbüken-Wegner ist nun BVV-Vorsteherin. Eine Zählgemeineschaft gibt es hier nicht. Die CDU hatte sich offen für ein Bündnis mit der AfD gezeigt, doch beiden fehlt ein Sitz zur Mehrheit. Um diese Stimme scheiterte dann auch der AfD-Kandidat für das Bezirksamt. Neben Pieper ist je ein Vertreter von CDU, SPD, Linke und Grünen ins Bezirksamt gewählt worden. (epe)

In Mitte hat die Linke mit 33,4 Prozent einen historischen Wahlsieg errungen. In Zukunft stellen sie 21 der 55 BVV-Sitze. Fast 10 Jahre dominierten die Grünen den Bezirk, nun will der amtierende Jugendstadtrat Christoph Keller die Grüne Stefanie Remlinger um das Amt beerben. Vorausgesetzt, die Linke findet Part­ne­r:in­nen für die Zählgemeinschaft.

Es ist nicht so, als hätten die Linken viele Optionen. Rein rechnerisch wäre ein Bündnis mit der CDU möglich, doch das hat der Kreisverband schon kategorisch ausgeschlossen. Auch ein Bündnis mit SPD und BSW, beziehungsweise SPD und Volt wäre möglich. „Wir werden nun mit den weiteren demokratischen Parteien über die nächsten Schritte beraten“, sagt Kleedörfer. Gleichzeitig bleibe die Tür Richtung Grüne „weiterhin offen“.

Das Rathaus von Berlin-Mitte Foto: Joko/imago

Fragt man bei den Grünen, heißt es, es gehe gar nicht um das Amt des Baustadtrats, sondern um die Berliner Erklärung gegen Antisemitismus, die der Linke-Kreisverband, der als ausgesprochen Palästinasolidarisch gilt, nicht unterschreiben will. Bislang galt die Verordnung nur für die Fraktionsmitglieder im Abgeordnetenhaus, in den Bezirken fand sie bisher keine Anwendung. Dass die Grünen in Mitte da eine Ausnahme machen, läge vor allem an der besonderen Bedeutung des Bezirkes für die jüdische Community.

Doch die Linke dementiert und mutmaßt ein Ablenkungsmanöver. In einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung wirft Kleedörfer den Grünen eine „Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen“ vor. Mit der Berliner Erklärung habe der Kreisverband kein Problem.

Auch wenn beide Parteien beteuern, dass sie eigentlich keine Differenzen hätten, scheint die Situation festgefahren. Als Signal Richtung Linke vereinbarten die Grünen schon mal eine Kooperationsvereinbarung mit der einzigen Volt-Verordneten Axumawit Berhe. Das bringt den Grünen wenig, erschwert aber die alternativen Koalitionsmöglichkeiten der Linken.

Inmitten des Stand-Offs ist das Bezirksparlament zur Untätigkeit verdammt. Alles Tagesordnungspunkte der zweiten BVV-Sitzung in dieser Legislatur wurde vertagt.

Neukölln

Neukölln und sein umkämpftes Rathaus Foto: Emmanuele Contini/imago

Eine Pattsituation gibt es auch in Neukölln, wo die Linke die Wahlen mit 32 Prozent klar für sich entscheiden konnte. Bislang deutet wenig darauf hin, dass die Linke auf die Unterstützung aus anderen Parteien bauen kann. Der linke Bürgermeisterkandidat Ahmed Abed stößt bei den potenziellen Partnern auf Ablehnung. Kri­ti­ke­r:in­nen werden dem Rechtsanwalt mit palästinensischen Wurzeln Israelfeindlichkeit und Antisemitismus vor.

Vor allem die SPD, die seit 2001 ununterbrochen den Posten des Bezirksbürgermeisters innehatte – und nun in gar keinem Bezirk mehr den Ton angeben wird –, hat eine Wahl Abeds wiederholt deutlich ausgeschlossen. Und auch die Grünen, mit denen zusammen die Linke eine Mehrheit hätte, halten sich bedeckt.

Wie festgefahren die Situation ist, zeigte bereits die konstituierende Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 29. Oktober, die keine sechs Minuten lang dauerte. Weil sich die Fraktionen nicht einmal auf einen BVV-Vorstand einigen konnten, musste die Sitzung verschoben werden. Denn ohne Vorstand geht nichts, geschweige denn die Wahl eines neuen Bezirksamtes. Immerhin aus diesem politischen Vakuum will man nun bei der nächsten Sitzung am Mittwoch herauskommen. Eine Einigung liegt auf dem Tisch.

Die Linke als stärkste Fraktion hat hier das Vorschlagsrecht und hat Susanne Steinborn als Bezirksverordnetenvorsteherin nominiert. Die CDU als zweitstärkste Fraktion verzichtet auf eine Kampfkandidatur und hat Karsten Schulze für die Wahl zum stellvertretenden Vorsteher aufgestellt. Der neue Grünen-Co-Fraktionschef Tjado Stemmermann sagt dazu der taz: „Wir unterstützen dieses Gesamtpaket, weil wir die parlamentarischen Gepflogenheiten achten. Es braucht jetzt eine Lösung, damit zumindest die BVV arbeitsfähig ist.“ Er ist optimistisch, dass das im zweiten Anlauf gelingt.

Doch ein Bezirksamt, das soll auch auf dieser Sitzung nicht gewählt werden, wie der Blick in die Tagesordnung zeigt. Lediglich zwei Ausschüsse sollen eingesetzt werden. Zum einen der Ausschuss Eingaben und Beschwerden, damit die Anliegen der Bür­ge­r:in­nen weiter bearbeitet werden können. „Es ist völlig unstrittig, dass es diesen Ausschuss geben muss“, sagt Stemmermann, „der Zuschnitt ist klar.“ Klar ist wohl auch, dass der Hauptausschuss seine Arbeit aufnehmen könne. „Ein Antrag aller demokratischen Fraktionen liegt vor“, so Stemmermann, also von Linken, SPD, CDU und seiner Partei. „Das zeigt zumindest, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, die BVV in Gänze auch über Fraktionsgrenzen hinweg wieder arbeitsfähig zu bekommen.“

Aber wie weiter? Die Linke bräuchten die Grünen zur Wahl ihres umstrittenen Bürgermeisterkandidaten Ahmed Abed.

„Da sind wir mit allen demokratischen Parteien weiter im Gespräch“, sagt Stemmermann diplomatisch, nichts vorwegnehmend, „um eine tragfähige Lösung zu finden“. Dazu gehört auch, dass es zu keinem Szenario kommen sollte, „bei denen eventuell am Ende AfD-Stimmen über Mehrheiten entscheiden“. Mit diesem Grundsatz würden die Grünen in Verhandlungen über Mehrheiten gehen und natürlich das Wahlergebnis anerkennen: Mit über 30 Prozent würde den Linken das Amt der Bezirksbürgermeister „zustehen“. Es bleibt spannend in Neukölln.

Marzahn-Hellersdorf

Es zieht sich noch, wer Marzahn-Hellersdorf künftig regiert Foto: Juergen Ritter/imago

Wohl noch vertrackter gestaltet sich die Lage in Marzahn-Hellersdorf. Auch hier wurde die konstituierende Sitzung der BVV Ende Oktober nach nur wenigen Minuten unterbrochen, weil kein Vorsteher gewählt werden konnte. Es gab ohnehin keine Kandidat*innen. Auch die für Mitte November geplante Fortsetzung wurde vertagt.

Nun kommt das Bezirksparlament aber an diesem Donnerstag wieder zusammen. Und es sieht derzeit so aus, als gäbe es dann zumindest Vorschläge für den Posten des Vorstehers. Offenbar will die Linke eine Kandidatin aus ihren Reihen ins Rennen schicken. Wer es ist, will der Bezirksverband am Dienstag bekanntgeben. Auch die AfD nominiert dem Vernehmen nach einen ihrer Verordneten.

Allerdings ist völlig unklar, ob ei­ne*r der beiden auch gewählt wird. Denn weder die Linke noch die AfD haben eine Mehrheit sicher. Beide bräuchten dafür jeweils die Stimmen der CDU, die bei den Wahlen im September zwar mit deutlichen Verlusten auf Platz drei gelandet war, jetzt aber Königsmacherin im Bezirk ist. Deshalb finden Gespräche mit den Linken, aber wohl auch mit der AfD statt.

Dort drängen die Linken offenbar auf eine Einigung mit den demokratischen Parteien. Es sei entscheidend, dass es endlich Fortschritte gibt, denn nur ein arbeitsfähiges Bezirksparlament könne Ausschüsse bilden und das Bezirksamt effektiv kontrollieren, heißt es am Montag aus Parteikreisen. Auch bei den Grünen pocht man auf einen Kompromiss: „Ich hoffe sehr, dass wir uns auf einen demokratischen Kandidaten einigen können“, sagt deren Fraktionsvorsitzende Manuela Neubert zur taz. „Wir werden die AfD natürlich nicht wählen und erwarten das von allen anderen demokratischen Parteien.“

Sollte es am Donnerstag tatsächlich einen Durchbruch geben, könnte das womöglich auch die Weichen stellen für die Wahl des neuen Bezirksamts. Auch dabei ist die Ausgangssituation schwierig. Die AfD hat das Vorschlagsrecht für gleich drei Posten, die Linken für zwei, die CDU für einen. Und auch hier gilt: Ohne die Stimmen der CDU geht für die anderen Fraktionen nichts.

Unterdessen halten sich die Christdemokraten unter Vorsitz des Ex-Bundestagsabgeordneten Mario Czaja fast alle Optionen offen. Einen AfD-Bürgermeister will man laut Czaja zwar nicht wählen, für AfD-Stadträte hingegen würde seine CDU wohl schon stimmen. Diesen Kurswechsel hatte der Bezirksverband im vor Kurzem beschlossenen Grundsatzpapier „Wuhletaler Leitlinien“ bereits skizziert. Demnach will man mit „politischen Extremen“ nicht kooperieren, über Sach- und Personalfragen aber im Einzelfall entscheiden.

Bis in Marzahn-Hellersdorf tatsächlich ein neues Bezirksamt gewählt wird, dürfte es noch dauern. Das liegt auch daran, dass Czaja die Pattsituation auch als Druckmittel für die Koalitionsverhandlungen auf Landesebene nutzt. Gegenüber dem RBB sagte er, eine Einigung mit den Linken im Bezirk hänge am Ende auch davon ab, ob sich CDU-Herzensprojekte im Koalitionsvertrag wiederfinden – etwa der Bau der Schnellstraße „Tangentiale Verbindung Ost“ oder das Kombibad.