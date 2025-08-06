E s ist eines dieser Gesetze, deren Folgen sich noch nicht überblicken lassen: Die Bundesregierung will den Einsatz von sogenannter CCS-Technologie erlauben, also das Auffangen und Speichern von CO 2 . Die Technologie gilt vielen als nötig, um unvermeidbare CO 2 -Emissionen zum Beispiel bei der Zementherstellung aufzufangen, sodass sie die Erde nicht weiter erhitzen.

Wirtschaftsministerin Reiche geht aber einen großen Schritt weiter: Auch Stahl- und Chemieindustrie sollen CCS nutzen dürfen, sogar Gaskraftwerke. Lange war unumstritten, dass alle vermeidbaren CO 2 -Emissionen tatsächlich vermieden werden müssen, bevor die CO 2 -Speicherung zur Option wird. Reiche ignoriert das.

Profitieren wird davon erstmal niemand. Es gibt weltweit nur eine einzige Fabrik, die ihre CO 2 -Emissionen teilweise abscheidet und speichert. Ihren Beton muss sie als Premiumprodukt vermarkten. For­sche­r*in­nen gehen mittelfristig von Kosten zwischen 150 und 250 Euro pro Tonne abgeschiedenem CO 2 aus. Sehr wahrscheinlich wird es deswegen für fast alle Industrien billiger sein, zum Beispiel das zur Hitzeerzeugung eingesetzte Gas mit Wasserstoff zu ersetzen, statt eine CCS-Anlage an den Schlot zu schrauben.

Mehr Pipelines sorgen für mehr Umweltzerstörung

Sollte Deutschland CO 2 -Pipelines und -Speicher errichten, entstehen Risiken: Mehr Pipelines bedeuten meist mehr Umweltzerstörung. Austretendes CO 2 kann nur unter unglücklichsten Umständen für Menschen tödlich sein, ausgeschlossen sind solche Unfälle aber nicht.

