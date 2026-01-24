Neuer taz-Podcast Feiern am Ort des Verbrechens

piwik no script img
In Leipzig vermietet ein Prinz ein ehemaliges KZ-Außenlager an rechte Bikerclubs. Wie kann das sein? Und: Würdest du deinen Standort permanent teilen?

Sophie Fichtner
Yasemin Said
von Sophie Fichtner, Yasemin Said und Laura Catoni

In einem ehemaligen KZ-Außenlager von Buchenwald feiern rechte Bikerclubs heute Partys. Frauen tanzen an Poledancestangen. An die Zwangsarbeit wird nicht erinnert. Sophie Fichtner spricht in dieser ersten Folge von Reingehen mit Yasemin Said über ihre Recherche zum ehemaligen KZ-Außenlager am Rand von Leipzig.

Außerdem erzählt Laura Catoni vom Phänomen, dass immer mehr Menschen ihren Standort permanent mit Freund:innen, Familie oder Part­ne­r:in­nen teilen. Schafft das Vertrauen oder sorgt es eher für Misstrauen?

Reingehen erscheint ab 24. Januar 2026 immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.

