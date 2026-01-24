Neuer taz-Podcast : Feiern am Ort des Verbrechens
Empfohlener externer Inhalt
In Leipzig vermietet ein Prinz ein ehemaliges KZ-Außenlager an rechte Bikerclubs. Wie kann das sein? Und: Würdest du deinen Standort permanent teilen?
In einem ehemaligen KZ-Außenlager von Buchenwald feiern rechte Bikerclubs heute Partys. Frauen tanzen an Poledancestangen. An die Zwangsarbeit wird nicht erinnert. Sophie Fichtner spricht in dieser ersten Folge von Reingehen mit Yasemin Said über ihre Recherche zum ehemaligen KZ-Außenlager am Rand von Leipzig.
Außerdem erzählt Laura Catoni vom Phänomen, dass immer mehr Menschen ihren Standort permanent mit Freund:innen, Familie oder Partner:innen teilen. Schafft das Vertrauen oder sorgt es eher für Misstrauen?
Reingehen erscheint ab 24. Januar 2026 immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert