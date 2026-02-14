Neuer taz-Podcast : Scham für den israelischen Pass
Empfohlener externer Inhalt
Das Private ist politisch. Wir sprechen darüber, warum zwei Eltern zu wenig sind für ein Baby. Und über die Entfremdung einer jungen Jüdin von Israel.
Mo, Lene und Mareike kennen sich seit über zehn Jahren, waren schonmal zusammen, sind heute befreundet. Jetzt ziehen sie als gleichberechtigte Eltern zu dritt ein Kind groß. wochentaz-Redakteurin Franziska Schindler hat die drei vor der Geburt gefragt, wie sie das anstellen wollen. Und ein halbes Jahr später, was die Realität aus ihren Plänen gemacht hat.
Außerdem ist Marina Klimchuk zu Gast. Die freie Journalistin kam in den Neunzigern als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland. Israel war für sie das gelobte Land, heute schämt sie sich für ihren israelischen Pass. Und nun?
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert