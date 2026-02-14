Neuer taz-Podcast Scham für den israelischen Pass

Mo, Lene und Mareike kennen sich seit über zehn Jahren, waren schonmal zusammen, sind heute befreundet. Jetzt ziehen sie als gleichberechtigte Eltern zu dritt ein Kind groß. wochentaz-Redakteurin Franziska Schindler hat die drei vor der Geburt gefragt, wie sie das anstellen wollen. Und ein halbes Jahr später, was die Realität aus ihren Plänen gemacht hat.

Außerdem ist Marina Klimchuk zu Gast. Die freie Journalistin kam in den Neunzigern als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland. Israel war für sie das gelobte Land, heute schämt sie sich für ihren israelischen Pass. Und nun?

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.