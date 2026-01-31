Neuer taz-Podcast : Mit Vollgas gegen die Brandmauer
Empfohlener externer Inhalt
Springer macht Schlagzeilen – und nicht alle sind gut für den Verlag. In der Ukraine entwickeln sich neue Formen, mit dem Tod umzugehen.
Seit Krieg herrscht, sind Tod und Sterben in der Ukraine alltäglich geworden – und neue Trauer- und Gedenkrituale notwendig.
In dieser Folge von Reingehen spricht Stefan Hunglinger mit der freien Journalistin Julia Belzig, die in Kyjiw eine Trauerbegleiterin, die Betreiberin eines „Death Cafés“ und die Initiatorin eines digitalen Erinnerungsortes getroffen hat.
Außerdem erzählt taz-Medienredakteur Nicholas Potter von seiner Recherche zur „Welt“. Was lässt sich zum Rücktritt des Chefredakteurs sagen, ohne verklagt zu werden? Und steckt Herausgeber Ulf Poschardt hinter dem Rechtsruck bei der Springer-Zeitung?
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert