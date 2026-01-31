Neuer taz-Podcast Mit Vollgas gegen die Brandmauer

piwik no script img

Springer macht Schlagzeilen – und nicht alle sind gut für den Verlag. In der Ukraine entwickeln sich neue Formen, mit dem Tod umzugehen.

Stefan Hunglinger
Nicholas Potter
von Stefan Hunglinger, Nicholas Potter und Julia Belzig

Seit Krieg herrscht, sind Tod und Sterben in der Ukraine alltäglich geworden – und neue Trauer- und Gedenkrituale notwendig.

In dieser Folge von Reingehen spricht Stefan Hunglinger mit der freien Journalistin Julia Belzig, die in Kyjiw eine Trauerbegleiterin, die Betreiberin eines „Death Cafés“ und die Initiatorin eines digitalen Erinnerungsortes getroffen hat.

Außerdem erzählt taz-Medienredakteur Nicholas Potter von seiner Recherche zur „Welt“. Was lässt sich zum Rücktritt des Chefredakteurs sagen, ohne verklagt zu werden? Und steckt Herausgeber Ulf Poschardt hinter dem Rechtsruck bei der Springer-Zeitung?

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.

Gemeinsam für freie Presse

