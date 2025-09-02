piwik no script img

taz zahl ich

Neue KryptowährungTrump-Familie gewinnt Milliarden Dollar

Die von der US-Präsidentenfamilie Trump gestützte Kryptowährung WLFI wird nun öffentlich gehandelt. Der erste Tag beschert den Trumps Milliarden Buchgewinne.

Haben was zu feiern: Donald Trump Jr. und Eric Trump, New York City, USA, am 13. August 2025 Foto: Eduardo Munoz/reuters

New York dpa | Ein Digitalwährungs-Token, hinter dem die Familie von US-Präsident Donald Trump steht, hat an seinem ersten Handelstag an Wert verloren. Der Preis des Tokens World Liberty Financial (WLFI) stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Zumindest auf dem Papier bescherte der Handelsstart der Präsidenten-Familie aber zusätzliche 5 Milliarden – doch Trump und seine Söhne Eric, Donald Jr. und Barron dürfen ihre WLFI-Einheiten noch auf unbestimmte Zeit nicht zu Geld machen.

Die Token waren ursprünglich als so etwas wie digitale Stimmrechte für die Digitalwährung-Firma World Liberty Financial vorgestellt worden. Am Montag konnten frühe Investoren, die nicht zum Kreis der Gründer gehören, bis zu ein Fünftel ihrer WLFI-Bestände verkaufen. Schon der erste Kurs von 24 US-Cent bot ihnen einen saftigen Gewinn: Sie hatten die Token ursprünglich bei World Liberty Financial für 1,5 US-Cent kaufen können, berichtete das Wall Street Journal.

Digitalwährungen und Krypto-Token sind oft großen Kursschwankungen ausgesetzt – insofern kann dieses Vermögen der Trump-Familie noch stark steigen und fallen. Sie selbst hält nach früheren Angaben rund 22,5 Milliarden WLFI-Token.

Auch Meme-Coins stürzten ab

Der Präsident selbst hatte kurz vor dem Amtsantritt im Januar auch einen sogenannten Meme-Coin – eine Art digitale Gedenkmünze – herausgebracht. Zu Präsidentengattin Melania gibt es ebenfalls einen Meme-Coin. Beide notieren weit unter ihren anfänglichen Höchstständen. Ein häufiger Vorwurf in Bezug auf solche Krypto-Münzen ist, dass von ihnen vor allem diejenigen profitieren, die früh dabei waren – während der Kurs dann fällt und späte Investoren auf Verlusten sitzenbleiben.

Chef von World Liberty Financial ist Zach Witkoff, Sohn von Trumps Nahost-Sondergesandtem Steven Wittkoff. Kritiker warnen, dass die Krypto-Unternehmungen zu Versuchen einladen könnten, sich das Wohlwollen der Trump-Familie zu verschaffen. So berichtete das Wall Street Journal von massiven Investitionen der Digitalwährungs-Börse Binance in einen an den Dollar gebundenen Coin von World Liberty Financial. Der in den USA wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilte Binance-Gründer Changpeng Zhao würde unterdessen gern eine Begnadigung erreichen. Das Weiße Haus weist Interessenkonflikte stets zurück.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kryptowährung #Donald Trump #Reichtum
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person mit schwarzem T-Shirt hält den Kopf gesenkt. Sie trägt eine rote Kappe, auf der "Make Bitcoin great again" steht. Im Hintergrund sitzen mehrere Menschen in lila Licht.

Finanzgeschäfte des US-Präsidenten

Trump kaufte Anleihen für über 100 Millionen Dollar

Seit seinem Amtsantritt hat Donald Trump mehr als 600 mal in Aktien und Staatsanleihen investiert. Auch in Firmen, die von seiner Politik profitieren könnten.
Repräsentationen von Krypto-Währungen in Form von Goldmünzen mit den Logos von Bitcoin, Dogecoin usw.

Reformen der US-Börsenaufsicht

Den Weg für Krypto am Kapitalmarkt ebnen

Die US-Börsenaufsicht will es leichter machen, am Kapitalmarkt mit Krypto-Werten zu handeln. Interessenkonflikte im Weißen Haus lassen aufhorchen.
Porträt eines dunkelhaarigen Manns mit Brille

Buch über Kryptojünger

Was ist schon eine Million gegen zehn?

Juan S. Guse hat Männer begleitet, die durch Kryptowährungen extrem reich geworden sind. Er fragt sich: Was macht das mit ihnen – und kann ich das auch?
Von Johann Voigt

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wieder Nullrunde beim Bürgergeld

Und die SPD knickt wieder ein

2

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

3

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

4

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“

5

Gesetzliche Rente

Finanzierbarkeit ist politisch, nicht neutral

6

Krieg in Gaza

Wahrheit zwischen Trümmern