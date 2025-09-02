Neue Kryptowährung: Trump-Familie gewinnt Milliarden Dollar
Die von der US-Präsidentenfamilie Trump gestützte Kryptowährung WLFI wird nun öffentlich gehandelt. Der erste Tag beschert den Trumps Milliarden Buchgewinne.
Die Token waren ursprünglich als so etwas wie digitale Stimmrechte für die Digitalwährung-Firma World Liberty Financial vorgestellt worden. Am Montag konnten frühe Investoren, die nicht zum Kreis der Gründer gehören, bis zu ein Fünftel ihrer WLFI-Bestände verkaufen. Schon der erste Kurs von 24 US-Cent bot ihnen einen saftigen Gewinn: Sie hatten die Token ursprünglich bei World Liberty Financial für 1,5 US-Cent kaufen können, berichtete das Wall Street Journal.
Digitalwährungen und Krypto-Token sind oft großen Kursschwankungen ausgesetzt – insofern kann dieses Vermögen der Trump-Familie noch stark steigen und fallen. Sie selbst hält nach früheren Angaben rund 22,5 Milliarden WLFI-Token.
Auch Meme-Coins stürzten ab
Der Präsident selbst hatte kurz vor dem Amtsantritt im Januar auch einen sogenannten Meme-Coin – eine Art digitale Gedenkmünze – herausgebracht. Zu Präsidentengattin Melania gibt es ebenfalls einen Meme-Coin. Beide notieren weit unter ihren anfänglichen Höchstständen. Ein häufiger Vorwurf in Bezug auf solche Krypto-Münzen ist, dass von ihnen vor allem diejenigen profitieren, die früh dabei waren – während der Kurs dann fällt und späte Investoren auf Verlusten sitzenbleiben.
Chef von World Liberty Financial ist Zach Witkoff, Sohn von Trumps Nahost-Sondergesandtem Steven Wittkoff. Kritiker warnen, dass die Krypto-Unternehmungen zu Versuchen einladen könnten, sich das Wohlwollen der Trump-Familie zu verschaffen. So berichtete das Wall Street Journal von massiven Investitionen der Digitalwährungs-Börse Binance in einen an den Dollar gebundenen Coin von World Liberty Financial. Der in den USA wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilte Binance-Gründer Changpeng Zhao würde unterdessen gern eine Begnadigung erreichen. Das Weiße Haus weist Interessenkonflikte stets zurück.
