AMSTERDAM taz | Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Milieudefensie und Shell geht in eine neue Runde: bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag in Den Haag machte der niederländische Zweig der Umweltschutz-Organisation Friends of the Earth bekannt, dass er den Konzern erneut auf juristischem Weg zu einem geringeren CO₂-Ausstoß zwingen will. Dieses Mal geht es um 700 neue Öl- und Gasfelder, die Shell „überall auf der Welt“ in Betrieb nehmen will. Deren Emissionen betrügen zusammengerechnet mit 5,2 Milliarden Tonnen etwa 36 Mal denjenigen der Niederlande.

Zeitgleich veröffentlichten Milieudefensie und die Menschenrechtsorganisation Global Witnesseine Studie zu den geplanten neuen Shell-Feldern. Diese mache deutlich, dass der Ausstoß des Konzerns weiterhin steigen werde, so Milieudefensie- Direktor Donald Pols. „In einer Zeit, in der sich die Klima-Krise durch Zutun von Betrieben wie Shell stetig verschlimmert, ist jedes neue Öl- und Gasfeld eines zu viel.“ Indem man den Fokus auf alle 700 neuen Projekte zugleich richtet, solle verhindert werden, „dass wir für jedes Feld einzeln vor Gericht müssen. Das dauert viel zu lange.“

Roger Cox, der Anwalt der NGO, schätzt die Aussichten der Klage günstig ein. Alle institutionellen und wissenschaftlichen Quellen seien sich darüber einig, dass es „keinen Platz für neue Öl- und Gasfelder“ gebe. Winnie Ousoren, Vorsitzende der Nachwuchs-Organisation Milieudefensie Jong betonte, dass der Konzern die Erschließung neuer Felder „von selbst nicht stoppen“ würde. Laut der NGO habe er allein seit 2021, als ein niederländisches Gericht Shell erstmals eine Reduzierung der Emissionen auferlegte, Investitionen in 32 neue Öl- und Gasfelder beschlossen.

Weitere Klage gegen Shell läuft parallel weiter

Der Bezug auf die juristische Vorgeschichte der letzten Jahre bildet sowohl den Rahmen als auch den direkten Anlass der neuen Klage, deren Adressat Shell bis zuletzt geheimgehalten wurde. Im Mai 2021 rückte ein Gerichtsurteil in Den Haag den Rechtsstreit weltweit in den Fokus: demnach musste Shell seine CO₂-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 45 Prozent reduzieren. Dieser Entscheid gilt als bahnbrechend, weil er erstmals die individuelle Verantwortung großer Unternehmen zum Klimaschutz festlegte und diese an eine konkrete Vorgabe koppelte.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenso große Aufmerksamkeit zog indes das Urteil im Berufungs-Prozess, ebenfalls in Den Haag, im November 2024 nach sich, das der Revision des Konzerns stattgab. Grund dafür war allerdings nicht, dass einzelne ökonomische Akteure keine Verantwortung für die Klimakrise trügen, welche das Urteil ausdrücklich bestätigte. Vielmehr sah das Gericht es als unmöglich an, daraus eine konkrete Vorgabe von – in diesem Fall 45 Prozent – abzuleiten.

Auf die gerichtlich festgestellte Fürsorgepflicht bezog sich Milieudefensie- Direktor Pols ein ums andere Mal. Unter anderem nannte er das Urteil vom November „historisch“, weil es „das Ende einer Ära markiere“. Die erneute Berufung – dieses Mal von Seiten der NGO – werde von der aktuellen Klage gegen die 700 neuen Felder nicht betroffen, die „parallel“ dazu verhandelt werden soll. Shell habe nun vier Wochen Zeit für eine Reaktion, bevor die nächsten juristischen Schritte folgen.