piwik no script img

Klimaklage in der Schweiz zugelassenGegen die Betonfraktion

Jonas Waack

Kommentar von

Jonas Waack

Vier Inselbewohner aus Indonesien verlieren ihr Zuhause durch die Klimakrise. Ihre Klage gegen einen Schweizer Betonkonzern wurde nun zugelassen.

Drei Personen sprechen mit Vertreter:innen der Presse
Die Klä­ge­r*in­nen Ibu Asmania, links, und Arif Asmania, Mitte, vor dem Gerichtsgebäude in Zug, 3. September 2025 Foto: Urs Flueeler/keystone/picture alliance

V ier In­do­ne­sie­r*in­nen dürfen in der Schweiz um ihre Heimat kämpfen. Denn das Kantonsgericht in Zug hat ihre Klage gegen den Schweizer Betonkonzern Holcim zugelassen. Die Klä­ge­r*in­nen leben auf der Insel Pari, die vom Klimawandel bedroht ist: Sie berichten von Überschwemmungen, die ihre Häuser und Algenfarmen zerstören, und von versalzenden Brunnen.

Verantwortlich für die zunehmende Unbewohnbarkeit der Insel ist der Meeresspiegelanstieg infolge der Erderhitzung. Und verantwortlich dafür ist zu zwei Tausendsteln Holcim.

Denn der Konzern ist einer der größten Zementproduzenten der Welt und hat Berechnungen des Projekts Carbon Majors zufolge zwischen 1990 und 2023 3,2 Millionen Tonnen CO₂ ausgestoßen, 0,18 Prozent aller CO₂-Emissionen aus dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas sowie aus der Zementproduktion.

In­do­ne­sie­r*in­nen verklagen mithilfe internationaler NGOs einen Schweizer Konzern, der weltweit für Schulen und Luxusbauten, für Tunnel und den Züricher Zoo Beton herstellt. Der Prozess – so viel vorweg – wird den weltweiten Klimaschutz nicht revolutionieren. Aber er zeigt: Die Klimakrise dringt zunehmend und unaufhaltsam in jeden Aspekt unseres Lebens ein, und damit auch in die Bilanzen gigantischer Konzerne. Ihre vergangenen und gegenwärtigen Klimasünden holen sie ein.

Klä­ge­r*in­nen sehen sich in ihrer Persönlichkeit verletzt

Die vier In­sel­be­woh­ne­r*in­nen verlangen von Holcim, seinen CO₂-Ausstoß zu reduzieren sowie Schadensersatz zu zahlen und die In­sel­be­woh­ne­r*in­nen bei der Anpassung an den Meeresspiegelanstieg zu unterstützen. Sie argumentieren, dass sie von Holcim in ihrer Persönlichkeit verletzt werden. Denn im Schweizer Zivilgesetzbuch steht: „Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.“

Die Schweizer Rechtsprechung habe daraus unter anderem das Recht auf Privat- und Familienleben abgeleitet sowie persönliche Freiheit und körperliche Unversehrtheit, wirtschaftliches Fortkommen und das Recht auf Leben, erklärt Theresa Mockel, die für das European Center for Constitutional and Human Rights die Klage unterstützt.

Holcim selbst leugnet seinen Anteil an der Erderhitzung nicht, aber wer für die Folgen aufkommen müsse, sei eine politische und keine juristische Frage. Außerdem investiere Holcim doch schon viel in klimafreundliche Betonalternativen. Überhaupt: Es gebe doch noch andere Zementhersteller, was ist eigentlich mit deren Verantwortung?

Das Gericht lässt sich darauf nicht ein: „Jeder einzelne Beitrag ist unerlässlich, um dem Klimawandel entgegenzuwirken“, schreibt es. Und der Prozess ersetze demokratisch legitimierte Klimaschutzpolitik nicht, sondern ergänze sie.

Klimaklagen werden die Klimakrise nicht lösen

Holcim und die anderen riesigen Klimaverschmutzer wissen seit Jahrzehnten, dass sie die Erde erhitzen und damit das Leben auf dem Planeten teurer, gefährlicher und tödlicher machen. Holcim führt seine eigenen Investitionen in CO2-freie Baustoffe an. Aber wie die anderen Konzerne hätten auch die Schweizer spätestens in den 1980ern anfangen können, ihr Geschäftsmodell von CO₂-Emissionen zu befreien, nicht erst heute.

Die Heimat der Menschen auf Pari wird wahrscheinlich unbewohnbar werden. Dass die dafür mitverantwortlichen Unternehmen Angst haben müssen, verklagt zu werden, ist gut: Irgendjemand wird für die Folgen des Klimawandels bezahlen müssen. Gerecht wäre es, wenn es die Verschmutzer tun.

taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Ehrgeizigeren Klimaschutz wird das aber wahrscheinlich nicht erzwingen. Ein ähnlicher Prozess in Deutschland zwischen einem Peruaner und dem Energiekonzern RWE dauerte acht Jahre: Die Rich­te­r*in­nen und Gut­ach­te­r*in­nen flogen nach Peru, um sich den Gletschersee anzuschauen, der das Haus des Klägers bedrohte. Gutachten mussten angefordert, kritisiert und überarbeitet werden. Ähnlichen Aufwand erwarten Be­ob­ach­te­r*in­nen auch beim Holcim-Prozess.

Aufseiten der Klä­ge­r*in­nen arbeiten An­wäl­t*in­nen und Rechts­ex­per­t*in­nen von NGOs, die sich nicht gleichzeitig um genauso plausible Klimaklagen nigerianischer Vieh­hal­te­r*in­nen gegen Kohlekonzerne oder vietnamesischer Reis­bäue­r*in­nen gegen Autobauer kümmern können.

Klimaklagen gegen Unternehmen werden deswegen die Klimakrise nicht lösen. Aber sie zeigen, wie weitreichend die Folgen der Erderhitzung sind. Und für die vier In­do­ne­sie­r*in­nen können sie dabei helfen, so etwas wie Klimagerechtigkeit zu erreichen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
Themen #Klimawandel #Indonesien #Schweiz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Junge sitzt mit seinen Habseligkeiten an den Ufern eines Flusses, der Hochwasser führt
RWE und Heidelberg Materials Pakistaner wollen Schadensersatz von deutschen CO₂-Riesen

Mehr als 40 Pakistaner verlangen Geld von RWE und Heidelberg Materials. Die Konzerne hätten eine Flutkatastrophe mit ihren Emissionen mitverursacht.

Von Jonas Waack
Climate activists and campaigners demonstrate outside the International Court of Justice (ICJ) in The Hague
Internationaler Gerichtshof Wer das Klima schädigt, muss laut Völkerrecht haften

Der Internationale Gerichtshof hat ein weitreichendes Gutachten veröffentlicht. Laut Völkerrecht müssen Klimasünder haften. Verbindlich ist das nicht.

Von Christian Rath
Weiße Rauchswchaden steigen von einer großen Ölraffinierie empor
Neue Klimaklage in den Niederlanden Milieudefensie gegen Shell – der nächste Akt

Erneut geht die NGO gegen den Fossil-Giganten vor. Diesmal soll die Inbetriebnahme von 700 geplanten neuen Öl- und Gasfeldern verhindert werden.

Von Tobias Müller

klimawandel

Exporthafen für Neuwagen aus der Luft fotografiert.
Autoindustrie besonders betroffen Zölle zähmen deutsche US-Exporte

Es ist nicht lange her, dass Ausfuhren in die USA der deutschen Wirtschaft Wachstum versprachen. Trumps eigenwillige Zollpolitik hat das geändert.

Von Nanja Boenisch

22.12.2025

Zwei der vier Kläger*innen aus Indonesien und zwei Unterstützer*innen stehen mit einem Banner auf einem Schweizer Gletscher
Klimaklage gegen Zementhersteller Holcim muss in der Schweiz vor Gericht

Das Kantonsgericht Zug nimmt die Klage von vier In­do­ne­sie­rn gegen den Schweizer Konzern Holcim an. Für die Schweiz ist das juristisches Neuland.

22.12.2025

Vom Fundament gehobenes Haus und durch Hurrikan zerstörte Umgebung
US-Klimaforschung unter Beschuss Wieder will die US-Regierung ein Klimainstitut schließen

Das Forschungszentrum NCAR liefert Daten für die Flugsicherheit. Die US-Regierung nennt das „Klima-Alarmismus“ und will es auflösen.

Von Beate Willms

21.12.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal
3
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
4
Gnadengesuch vor Weihnachten Mutter sitzt im Gefängnis ohne Prozess
5
Prügelei beim AfD-Treffen in Gießen „Die haben den Konflikt gesucht“
6
Mitgliederbegehren in der SPD Die SPD wird das Bürgergeld nicht los