epd | Aktivisten der „Neuen Generation“ haben am Donnerstag die Fassade der Zentrale des Axel-Springer-Verlags in Berlin-Kreuzberg mit blauer Farbe beschmiert. Das Blau könne „sowohl für die CDU als auch für die AfD stehen“, teilte die „Neue Generation“, die aus der „Letzten Generation“ hervorgegangen ist, auf Instagram mit. Beide Parteien seien Teil der „#MerzMafia, die in Deutschland den drohenden Faschismus befeuert“. Wie die Berliner Polizei mitteilte, nahmen Einsatzkräfte vier Menschen vorläufig fest.

Der Protest markiere den Axel-Springer-Konzern als „Teil der #MerzMafia“, schrieb die „Neue Generation“. Das Unternehmen beeinflusse über Lobbyismus, Geld und mediale Reichweite die öffentliche Meinung sowie politische Entscheidungen zum eigenen Vorteil, so die Aktivisten. Zum Axel-Springer-Verlag gehören unter anderem die Marken Bild, Welt, Business Insider und Politico.

Die „Neue Generation“ warf Springer-Chef Mathias Döpfner vor, in der Vergangenheit „immer wieder Politik und Journalismus“ vermischt zu haben. So soll Döpfner etwa 2021 vor der Bundestagswahl an den damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt geschrieben haben, er solle die FDP medial stärken.

Die „Neue Generation“ hatte für diese Woche eine Aktionswoche angekündigt. Am Freitagvormittag wollen die Aktivisten nach einem gemeinsamen Frühstück einen „Revolutionsversuch im Regierungsviertel“ starten.