Nach lebenslanger Haft für Stephan B. : Halle-Attentäter nimmt Geisel

Der 30-Jährige nahm in der JVA Burg zwei Bedienstete in seine Gewalt und wurde dann überwältigt. Schon 2020 gab es einen Fluchtversuch.

BERLIN taz | Der Halle-Attentäter Stephan B. hat am Montagabend in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg in Sachsen-Anhalt eine Geiselnahme begangen. Das erfuhr die taz aus Sicherheitskreisen. Das Justizministerium bestätigte, dass ein 30-Jähriger zeitweise zwei Justizvollzugsangestellte in seine Gewalt gebracht hatte. Er wurde schließlich von anderen Bediensteten im Innenbereich des Gefängnisses überwältigt.

Der genaue Ablauf und das Motiv von Stephan B. blieben zunächst unklar. Zu klären ist auch, wie der Rechtsextreme, der bereits als renitent bekannt war, an Tatmittel zur Geiselnahme kommen konnte. Laut Medienberichten soll Stephan B. gegen 21 Uhr knapp eine Stunde lang die JVA-Bediensteten festgehalten haben. Bei der Überwältigung sei er verletzt worden. Die Geisel blieben demnach körperlich unversehrt.

Die Polizei war mit einem Großeinsatz ausgerückt und vor dem Gefängnis schwer bewaffnet in Stellung gegangen. Die Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt.

Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Ihm gelang es aber nicht, das Eingangstor zu überwinden. Stattdessen erschoss er eine Passantin und im nahe gelegenen „Kiezdöner“ einen Mittagsgast. Weitere Personen verletzte er teils schwer. Für die Tat war er im Dezember 2020 zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Schon im Jahr 2020 ein Fluchtversuch

Bereits im Juni 2020 hatte B. versucht aus seiner damaligen JVA Halle zu flüchten. Er überkletterte damals einen 3,40 Meter hohen Zaun des Freistundenhofes und suchte rund fünf Minuten nach einem Ausgang, bevor er von JVA-Bediensteten wieder in Gewahrsam genommen wurde. B. wurde danach in die JVA Burg verlegt, die als größtes und modernstes Hochsicherheitsgefängnis in Sachsen-Anhalt gilt. Die für B.s Aufsicht zuständigen Beamten wurden damals in ein anderes Gefängnis versetzt.

Auch im Prozess wegen des Attentats hatte sich Stephan B. unberechenbar gezeigt. Jüdische Gläubige hatte er beleidigt. Noch bei der Urteilsverkündung hatte er anwesende Betroffene mit einem Hefter beworfen und wurde dafür im Saal von Polizisten überwältigt. Aufzuarbeiten ist, warum er nun erneut gewalttätig werden konnte.