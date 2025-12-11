piwik no script img

Nach landesweiten MassenprotestenBulgariens Regierung tritt zurück

Kurz vor Einführung des Euro erklärt Bulgariens Ministerpräsident seinen Rücktritt. Zehntausende hatten zuvor gegen Korruption demonstriert.

Ein Strudent schwenkt eine bulgarische Flagge, dahinter stehen tausende Demonstranten
Zehntausende Bulgaren fordern den Rücktritt der Regierung Foto: Valentina Petrova/ap/dpa

dpa | Drei Wochen vor Einführung des Euro in Bulgarien tritt die bulgarische Regierung zurück. Nach mehrwöchigen Massenprotesten gegen Korruption verkündete Ministerpräsident Rossen Jeljaskow den Rücktritt am Donnerstag nach einer Sitzung der Koalitionsspitzen in Sofia.

Seit Anfang des Monats hatten in Bulgarien zehntausende Menschen im ganzen Land gegen Korruption demonstriert und den Rücktritt der prowestlichen Regierung gefordert. In der Hauptstadt Sofia sowie in Plowdiw, den Schwarzmeerstädten Warna und Burgas sowie zahlreichen anderen Orten gingen vor allem junge Menschen auf die Straßen. An diesem Donnerstag musste sich die Regierung deshalb bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr einem Misstrauensvotum im Parlament stellen.

Die Regierung ist erst seit Mitte Januar 2025 im Amt. Der Euro soll am 1. Januar eingeführt werden. Die Protestwelle in Bulgarien hatte vor zwei Wochen begonnen. Die Demonstrationen richteten sich ursprünglich gegen den Etatentwurf für 2026. Nach Krawallen an Parteizentralen des Regierungslagers nahm das Kabinett den umstrittenen Haushaltsplan zurück.

Zu den Protesten hatte das mit der Regierung verfeindete, aber ebenfalls prowestliche Oppositionsbündnis PP-DB aufgerufen. „Der Wandel wird erst mit dem Rücktritt dieser Regierung kommen“, sagte PP-Chef Assen Wassilew.

Das Minderheitskabinett ist zerbrochen

Zuvor hatte Ministerpräsident Rossen Scheljaskow noch verkündet: „Es ist nicht die Zeit, das Schiff zu verlassen.“ Der einstige Regierungschef und Vorsitzende der stärksten Partei in der Koalitionsregierung, Boiko Borissow (Gerb), hatte aber bereits einen möglichen Rücktritt der Regierung nach Einführung des Euro im kommenden Jahr angedeutet. „Nach dem 1. Januar werde ich über Rücktritte, über Proteste reden“, hatte er gesagt.

Das Minderheitskabinett aus Konservativen, Sozialisten und Populisten ist im Parlament auf die Unterstützung einer vierten Partei, der DPS, angewiesen. Der bei der Opposition umstrittene DPS-Parteichef, Deljan Peewski, ist von den USA und Großbritannien wegen Korruption sanktioniert worden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bulgarien #Südosteuropa #Europäische Union #Euro #Massenproteste
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Poliozisten bewachen eine Demonstration
Proteste in Bulgarien Gegen „Diebe“, „Schweine“ und die „Mafia“

In Sofia gehen Tausende auf die Straße. Sie demonstrieren gegen den Haushalt der Regierung, der die Privatwirtschaft 2026 massiv zur Kasse bittet.

Von Barbara Oertel
Bojko Borissow, langjähriger Ministerpräsident bekommt ein Trikot geschenkt
Wahl in Bulgarien Stabil instabil
Kommentar von Barbara Oertel

Die Bul­ga­r:in­nen sind nicht zu beneiden. Seit vier Jahren werden sie regelmäßig an die Wahlurne gerufen. Aber es ändert sich nichts.

Bulgarien hat neue Regierung Die sechste Wahl fällt vorerst aus

Lange fand sich in Bulgarien keine Regierung. Nun probieren es die Liberalen mit dem Mitte-rechts-Bündnis – und brechen dabei ein Wahlversprechen.

Von Barbara Oertel
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
2
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
3
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach
4
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
5
2.810 Verkehrstote in 2025 Nächsten Frühling bitte einmal tauschen
6
Bericht zur globalen Ungleichheit Eliten sind nicht unantastbar