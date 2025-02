München dpa/epd | Nach der Amokfahrt in der Münchner Innenstadt am Donnerstag gehen die Ermittler laut dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) von einem Anschlag aus. Korrigiert wurden Angaben zum Aufenthaltsstatus und polizeilichen Aufzeichnungen über den Tatverdächtigen. Dieser soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei will am späten Vormittag in einer Pressekonferenz über aktuelle Erkenntnisse informieren.

Der Täter habe sich mit einem Auto von hinten dem Demonstrationszug der Gewerkschaft ver.di genähert, dabei Polizeifahrzeuge umkurvt und sei dann wohl mit erhöhter Geschwindigkeit „in die Menschenmenge hineingerast“, sagte Herrmann am Abend dem Radiosender Bayern2. Dabei wurden rund 30 Menschen zum Teil schwer verletzt. Am schlimmsten seien eine Mutter und ihr Kind verletzt worden, das Kind schwebt laut Herrmann in Lebensgefahr.

Inzwischen ist auch klar, dass der festgenommene Tatverdächtige, ein 24 Jahre alter Afghane, nicht ausreisepflichtig war. Er war weder illegal im Land noch nur geduldet. Die Landeshauptstadt München habe ihm eine Aufenthaltserlaubnis sowie eine Arbeitserlaubnis erteilt, sagte Herrmann. „Er hat sich insofern rechtmäßig in München aufgehalten“, betonte der CSU-Politiker und korrigierte damit frühere Angaben. Zeitweilig habe der Mann auch eine Ausbildung gemacht, später als Ladendetektiv gearbeitet. Dem Bayerischen Rundfunk (BR) bestätigte Herrmann auch, dass gegen den Mann nicht wie irrtümlich mitgeteilt wegen Ladendiebstahls ermittelt wurde. Er sei als Ladendetektiv nur Zeuge eines Diebstahls gewesen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Abend im ZDF, der Tatverdächtige sei „wohl bislang eher unauffällig“ gewesen. „Und auch bisherige extremistische Hintergründe sind jedenfalls nicht auf den ersten Blick so leicht erkennbar“, so Söder. Deshalb müsse jetzt weiter ermittelt werden, was der Grund für die schlimme und furchtbare Tat sei. Auch Herrmann bestätigte, dass es bisher keine eindeutigen Hinweise auf das Motiv gebe.

Scholz für schnelle Abschiebung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich bestürzt über die Tat und versprach, den Mann schnell in sein Heimatland abschieben zu wollen. „Wer hier keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und Straftaten dieser Art begeht, der muss auch damit rechnen, dass wir ihn aus diesem Land wieder zurückbringen, wegbringen und ihn abschieben“, sagte Scholz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Klartext“.

Das gelte ausdrücklich auch für den Tatverdächtigen, betonte Scholz. „Denn wir werden ihn sicherlich verurteilt sehen von den Gerichten und noch bevor er das Gefängnis verlässt, wird er dann auch in sein Heimatland zurückgeführt werden“, versicherte der Kanzler. Dieses Vorgehen sei aktuell zwar „nicht einfach“, aber es werde dann umgesetzt, sagte Scholz. Deutschland organisiere auch jetzt schon Abschiebeflüge nach Afghanistan.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte, dass die Abschiebungen nach Afghanistan weitergehen würden. Die Tat von München müsse noch weiter aufgeklärt werden, aber es stehe jetzt schon fest: „Es war erneut ein junger Afghane, wir müssen mit aller Härte des Gesetzes reagieren.“ Es könne nicht sein, dass Menschen nach Deutschland kämen und hier Straftaten begingen, sagte Faeser.