piwik no script img

Nach dem Attentat auf Charlie KirkAntifa-Forscher flieht nach Morddrohungen aus den USA

Der US-Professor und Experte für die linke Antifa-Bewegung, Mark Bray, ist mit seiner Familie nach Spanien geflohen. Rechte Aktivisten hatten ihn attackiert.

Mark Bray im Hotel in Newark vor seinem Flug nach Spanien
Autor mehrerer Bücher über die Antifa: Mark Bray im Hotel in Newark vor seinem Flug nach Spanien Foto: Ted Shaffrey/AP

Washington afp | Nach Morddrohungen gegen ihn ist der US-Professor und Experte für die linke Antifa-Bewegung, Mark Bray, nach eigenen Angaben aus den USA geflohen. US-Präsident Donald Trump und seine Anhänger versuchen, „den Begriff ‚Antifa‘ auszuweiten und im Prinzip auf jeden anzuwenden, den sie nicht mögen“, sagte Bray der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen sei auch er als Autor mehrerer Bücher über die Antifa. Trump hatte die Antifa-Bewegung Ende September offiziell als „terroristische Organisation“ eingestuft.

Bray flog eigenen Angaben zufolge am Donnerstag mit seiner Familie nach Spanien. „Die ganze Sache ist sehr stressig, vor allem weil wir kleine Kinder haben. Mein ganzes Leben steht Kopf“, sagte er AFP. Der Geschichtsprofessor von der Rutgers University in New Jersey gilt als Experte für die Antifa-Bewegung und hat mehrere Bücher dazu verfasst. „Es ist besonders einfach, mich in eine Schublade zu stecken – den Kerl, der das Buch darüber geschrieben hat“, schilderte er.

Der 43-Jährige hatte früher Verbindungen zur linksgerichteten Bewegung Occupy Wall Street in New York im Jahr 2011. Er sei jedoch „nie Teil einer antifaschistischen Gruppe“ gewesen, betonte Bray. „Ich unterstütze Antifaschismus im weitesten Sinne, ich verabscheue Faschismus, aber in dieser Funktion bin ich Forscher.“

Rechtsgerichtete Aktivisten hatten laut Bray nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk am 10. September begonnen, ihn in Onlinediensten zu attackieren. Einflussreiche Aktivisten nannten Bray einen „inländischen Terror-Professor“ und „militanten antifaschistischen Aktivisten“. Daraufhin habe er Morddrohungen erhalten, erklärte Bray, und beschlossen, die USA im Interesse der Sicherheit seiner Familie zu verlassen.

Trump hatte die Antifa-Bewegung nach dem Attentat auf Kirk als „inländische terroristische Organisation“ eingestuft. Kritiker warnen, die Einstufung als Terrororganisation könne als Vorwand genutzt werden, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und politische Rivalen mundtot zu machen. Der weit gefasste Begriff „Antifa“ steht für „antifaschistisch“. Laut einer Untersuchung des Forschungsdienstes des US-Kongresses aus dem Jahr 2020 hat die Antifa in den USA keine Führungspersonen und keine Organisationsstruktur auf nationaler Ebene. Vielmehr bestehe sie aus „unabhängigen, radikalen, gleichgesinnten Gruppen und Einzelpersonen“.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Charlie Kirk #USA unter Trump #Antifa #Wissenschaft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Antifa-Shirts
Kinderbauernhof in Alt-Großziethen Der Anti-Antifa-Bauernhof

Ein Verein droht Mitgliedern mit Kündigungen, wenn sie sich auf dem Gelände politisch äußern. Nach Kritik daran wird einem Pferdeprojekt gekündigt.

Von Nicolai Kary
ein Weg mit Menschen und Polizeiwagen
Polizeieinsatz gegen Linke Österreichs Antifa im Visier

Nach einem Polizeieinsatz an der NS-Gedenkstätte Peršmanhof gehen Behörden gegen eine deutsche Person vor, die am Antifa-Camp im Juli teilnahm.

Von Krsto Lazarević
Protestierende mit Schild "Antifa bleibt notwendig" auf Freitag vor dem Urteil gegen Hanna S.
Prozesswelle gegen Antifas „Ein klarer Versuch der Einschüchterung“

Die linke Szene kritisiert die fünfjährige Haftstrafe für die Antifaschistin Hanna S. scharf. In Kürze starten bereits zwei weitere Prozesse.

Von Konrad Litschko
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
2
Friedensnobelpreis Nein, Donald Trump hatte ihn nicht verdient. Aber 2026?
3
4
5
EU-Abgeordnete vor Herausforderung Kantine im EU-Parlament serviert Veggie-Burger
6
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld