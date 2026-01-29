piwik no script img

Nach Stromausfall in BerlinSpranger prüft Gesetzesänderungen

Spranger zieht Konsequenzen aus dem Stromausfall. Geplant sind Änderungen beim Datenschutz, im Katastrophenschutz und bei sensiblen Sicherheitsdaten.

Iris Spranger fordert mehr Eingriffsrechte für die Innenverwaltung Foto: Sebastian Gollnow/dpa

dpa | Nach den Erfahrungen mit dem mehrtägigen Stromausfall in Berlin muss nach Überzeugung von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) in rechtlicher Hinsicht schnell einiges anders werden. „Wir müssen in Berlin mehrere Gesetze möglichst sofort angehen. Wir müssen unter anderem ans Datenschutzgesetz ran“, sagte sie nach einem Austausch mit den Bezirksbürgermeistern über das Krisenmanagement während des Stromausfalls.

„Der Datenschutz ist zu eng definiert. Es muss zum Beispiel möglich sein, ein Notfallregister zu führen, in dem erfasst wird, welche Pflegebedürftigen in Berlin zu Hause versorgt werden und wo das ist“, sagte Spranger. „Damit stellen wir sicher, dass sie in der Krise aufgesucht werden können und nicht sich selbst überlassen bleiben.“

„Wir müssen auch das Katastrophenschutzgesetz ändern“, so die SPD-Politikerin. „Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport muss Eingriffsrechte gegenüber den Bezirken erhalten, um die Katastrophenvorsorge verbindlich anordnen und kontrollieren zu können“, sagte Spranger.

„Es wäre vergleichbar mit den Regelungen im Landeswahlgesetz: Das Land muss in der Lage sein, verbindliche Anordnungen zu treffen, damit wir bei der Krisenvorsorge Einheitlichkeit und Effizienz gewährleisten können“, erklärte die Innensenatorin. „Das brauchen wir hier auch. Ich will in die Bezirksebene nur steuernd eingreifen, wenn es notwendig ist.“

Auf Bundesebene müsse es außerdem Änderungen mit Blick auf die bisher geltenden Transparenzverpflichtungen geben, sagte Spranger. Bei der Veröffentlichung von Daten zu sensibler Infrastruktur wie dem Berliner Stromnetz ist nach ihrer Überzeugung künftig mehr Zurückhaltung nötig. „Auf Berliner Landesebene müssen wir das Berliner Informationsfreiheitsgesetz ändern und Sicherheitsdaten von der Veröffentlichungspflicht ausnehmen.“

Mehr zum Thema
Drohnenaufnahme vom Mexikoplatz in Berlin Zehlendorf, der während des Stromausfalls unbeleuchtet ist
Nach Stromausfall in Berlin Mehr Kabelbrücken und Powerbanks

Nach dem Stromausfall in Berlin verschärft sich die Debatte, wie die Versorgung sicherer werden kann. Fragen und Antworten zum Thema Resilienz.

Von Bernward Janzing
Eine Frau geht durch den Tunnel am Bahnhof Wannsee nach einem Stromausfall.
Anschlag auf das Stromnetz in Berlin Ohne Beweise keine Täter
Kommentar von Gereon Asmuth

Zum Anschlag gibt es drei sich zum Teil widersprechende Bekennerschreiben. Was daraus folgt? Bei Schlussfolgerung über die Täter die Klappe halten!

Das Bild zeigt Bauarbeiten an der attackierten Kabelbrücke, die nun früher als angekpndigt beendet sein sollen.
Berliner Stromausfall Blackout im Berliner Südwesten vorbei

Seit Mittwochvormittag fließt der Strom auch für die letzten noch 25.000 betroffenen Haushalte wieder – einen Tag früher als angekündigt.

Von Stefan Alberti
