piwik no script img

Berliner StromausfallBlackout im Berliner Südwesten vorbei

Ab Mittwochvormittag soll der Strom auch für die letzten noch 25.000 betroffenen Haushalte wieder fließen – einen Tag früher als angekündigt.

Das Bild zeigt Bauarbeiten an der attackierten Kabelbrücke, die nun früher als angekpndigt beendet sein sollen.
Die Reparaturarbeiten an der durch einen Anschlag zerstörten Kabelbrücke im Berliner Südwesten sollen schon heute beendet sein Foto: Christoph Gateau/dpa

Aus Berlin

Stefan Alberti

Der Blackout im Berliner Südwesten soll überraschenderweise schon an diesem Mittwochmorgen um 11 Uhr zu Ende gehen. Das erfuhr die taz aus dem Umfeld der Senatskanzlei, der Berliner Regierungszentrale. Am Dienstag noch hatten die schwarz-rote Landesregierung und die für die Reparatur zuständige Stromnetz Berlin in einer Pressekonferenz weiterhin wie schon am Wochenende Donnernachmittag als Termin für eine Wiederversorgung von noch 25.500 stromlosen Haushalten in den Stadtteilen Zehlendorf, Lichterfelde, Nikolassee und Wannsee genannt.

Der Zeitpunkt 11 Uhr bedeute allerdings nicht, dass dann schon alle Haushalte auf einen Schlag wieder versorgt seien. Man fahre ab dann die Versorgung hoch, hieß es. Wann das abgeschlossen ist, blieb noch offen.

Als Grund für die einen Tag früher als angekündigt möglich werdende Wiederversorgung nannte die Senatskanzlei, dass Regierungschef Kai Wegner (CDU) in den vergangenen Tagen die Großschadenslage ausgerufen hatte. Das soll schnelleres Arbeiten ermöglicht haben. Details gab es dazu nicht.

Noch am Dienstag hatte der Stromnetz-Chef Bernhard Büllmann auf die Schwierigkeiten beim Wiederanschluss hingewiesen, bei denen auch die seit dem Wochenende andauernden Minusgrade in Berlin eine Rolle spielen würden. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) präsentierte zum Veranschaulichen ein gut zehn Zentimeter dickes Kabelstück, das in mehreren Schichten unter herausfordernden Bedingungen verlegt werden müsse.

Bundesanwaltschaft ermittelt

Den Ausfall, von dem anfangs rund 45.000 im Berliner Südwesten betroffen waren, hatte ein Anschlag auf eine Kabelbrücke zu einem Kraftwerk am Teltowkanal fast an der Landesgrenze zu Brandenburg verursacht. Dazu bekannt hat sich eine Gruppe namens Vulkan, der auch ein Anschlag auf das Stromnetz im Berliner Südosten im September 2025 zugerechnet wird.

Weil der Vorfall als terroristische Attacke eingestuft wird – Wegner und auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprechen von „Linksterrorismus“ –, hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die Berliner Polizei hatte am Dienstag von acht erfolgversprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung gesprochen, denen man nachgehe.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kai Wegner #Terrorismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Einsatzkräfte stehen an der Brandstelle der Kabelbrücke vor dem Kraftwerk Berlin-Lichterfelde.
Brandanschlag auf Stromnetz in Berlin „Vulkangruppe“ distanziert sich von „Vulkangruppe“

Noch ein Schreiben einer „Vulkangruppe“: Nun distanziert sich die angebliche Ursprungsgruppe von dem aktuellen Brandanschlag in Berlin-Lichterfelde.

Von Konrad Litschko
Stromausfall nach Brandanschlag Berlins Südwesten bleibt dunkel

Notstromaggregate sichern nach dem großen Stromausfall die Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeheimen. Auch die Bundeswehr soll nun helfen.

Von Uta Schleiermacher
Ein Bagger nimmt während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins vor der ausgebrannten Kabelbrücke Balken für die Baustelle auf.
Anschlag auf Stromnetz in Berlin „Es gibt keine absolute Sicherheit“

Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz hat eine Schwachstelle getroffen, sagt Energieexperte Kai Strunz. Es brauche mehr dezentrale Netzwerke.

Interview von Hanno Fleckenstein
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
2
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken
3
USA greifen nach Grönland Trump, völlig unverfroren
4
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
5
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
6
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel