taz: Frau Veit, der Generalbundesanwalt verweigert der Hamburger NSU-Forschungsgruppe seit 21 Monaten die Einsicht in die polizeilichen Ermittlungsakten zum Mord an Süleyman Taşköprü. Sie sind deswegen vor das Oberlandesgericht Karlsruhe gezogen. Mit Erfolg?

Veit: Aus dem laufenden Gerichtsverfahren heraus kann ich wenig sagen, da ich auf keinen Fall einen Erfolg gefährden möchte. Aber die gute Nachricht ist, dass wir in Verhandlung sind. Das Gericht hatte einige Nachfragen und Hinweise, denen beide Seiten zügig nachgekommen sind. Und für mich sieht es so aus, als könnten wir uns vergleichen. Was für uns natürlich bedeutet, dass wir alles bekommen, was wir brauchen.

taz: Wie könnte so ein Vergleich aussehen?

Veit: Auch der Generalbundesanwalt hatte Nachfragen, was zum Beispiel das Datenschutzkonzept angeht, oder die Konkretisierung von Akten. Es gab auch sicher unabsichtliche Missverständnisse, was den Umfang der Akteneinsicht angeht oder auch die Geheimhaltung. Jetzt sind noch mal Klarstellungen erfolgt. Der Generalbundesanwalt kann bestimmen, wo und in welcher Form Akten gelesen werden können. Das ist völlig in Ordnung.

Bild: Christian Charisius/dpa Im Interview: Carola Veit 53, SPD, ist seit 2004 Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft und seit 2011 deren Präsidentin. Sie ist Volljuristin und als Rechtsanwältin tätig.

taz: Was heißt das?

Veit: Was kriegen wir an Akten? Was muss vor Ort gelesen werden? Ich verstehe natürlich, dass eine Behörde da Klarheit haben muss. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn wir da jetzt konstruktiv in eine Endrunde gingen. Als Juristin finde ich eine spannende Rechtsfrage, wie eine gerichtliche Entscheidung aussehen würde. Aber ich sage ganz ehrlich: Ich brauche die nicht. Das würde auch länger dauern.

taz: Die Forschungsgruppe hat dargelegt, dass der Rechtsstreit sie viel Zeit gekostet habe.

Veit: Wenn wir uns bald einigen, haben wir nur wenige Monate verloren. Und wenn die Forschenden nun mehr Zeit brauchen, dann ist das so. Ich werde das Projekt sicher nicht abbrechen. Wir haben voraussichtlich genügend Mittel und Puffer eingeplant.

taz: Waren Sie überrascht davon, dass es solche Schwierigkeiten gab?

Veit: Ja, weil es ja andere Signale seitens des Generalbundesanwalts gab. Der Senat hatte 2023 angefragt, ob die Akten freigegeben würden, und die Antwort war sinngemäß: Ja, wir unterstützen das. Deshalb waren wir nicht davon ausgegangen, dass es eine vollumfängliche Ablehnung der Akteneinsicht gibt. Dass wir möglicherweise erst nach und nach Akten bekommen, damit haben wir immer gerechnet. Das ist normal.

taz: Wie hat der Generalbundesanwalt die Ablehnung dann begründet?

Veit: Das waren mehrere Gründe. Zum einen hieß es, dass die Akten alle so ineinander aufgegangen sind, dass man überhaupt nicht mehr wissen kann, welches wirklich die Hamburger Akten sind. Da haben wir gesagt: Na ja, wir haben ja hier in der Innenbehörde das Gegenstück liegen – das müsste doch machbar sein. Und zu der Zeit liefen noch drei Ermittlungsverfahren. Daher wurde eine Gefährdung der Ermittlungen befürchtet. Zudem hatte man schlechte Erfahrungen aus früheren Akteneinsichten bei Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen.

taz: Sie selbst haben die Akten im Juni vom Hamburger Bündnis gegen rechts erhalten. Haben Sie oder die Wis­sen­schaft­le­r:in­nen reingeschaut?

Veit: Keine Ahnung, was ich da bekommen habe. Ich weiß nicht, was auf dem Stick ist. Ich habe ihn nie in einen Computer gesteckt. Auch, weil das geeignet wäre, das ganze Projekt zu kompromittieren. Ich unterstelle nichts, aber die Herkunft der Akten ist unbekannt. Und wir wollen es uns ja auch nicht mit dem Generalbundesanwalt verscherzen. Sonst heißt es irgendwann: Wir wissen ja, dass ihr nicht seriös arbeitet. Deswegen gibt's unsere Akten schon mal gar nicht. Wahrscheinlich wird irgendwann mal einer meiner Nachfolger den Stick im Safe finden und sagen: So einen USB-Anschluss gibt es gar nicht mehr.

Der Hamburger NSU-Mord Die Nazi-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ermordeten zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin, verübten 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge. Sie begingen 2011 Suizid und enttarnten ihre Gruppierung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Ihre Mittäterin Beate Zschäpe verbüßt seit 2018 eine lebenslange Haftstrafe. In Hamburg erschossen Mundlos und Böhnhardt am 27. Juni 2001 den Gemüsehändler Süleyman Taşköprü in seinem Laden. Wie in den anderen Mordfällen verdächtigten die Ermittlungsbehörden zunächst Familienmitglieder und ermittelten in Richtung organisierte Kriminalität. Ein rassistisches Motiv spielte bis zur Selbstenttarnung des NSU keine Rolle. Die Linke forderte im Nachgang der gescheiterten Ermittlungen einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft, um das Versagen der Sicherheitsbehörden aufzuklären. Die übrigen Fraktionen lehnten das ab, sodass Hamburg als einziges von der Mordserie betroffenes Bundesland keinen solchen Ausschuss hatte. Mit der Aufarbeitung beauftragte die Bürgerschaft stattdessen im März 2025, also 24 Jahre nach der Tat, ein Team von Wis­sen­schaft­le­r:in­nen unter Führung der Universität Bochum.

taz: Hätte ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss eine stärkere Rechtsposition gehabt?

Veit: Juristen sagen ja, es kommt darauf an …

taz: Ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags für die Linke-Fraktion ist da eindeutig.

Veit: Das Gutachten bezieht sich auf einen Bundestags-Untersuchungsausschuss, der von einer Bundesbehörde Akten haben will, da wird null Komma nichts zur Landesebene gesagt. Wir wissen ja aus diesen ganzen Untersuchungsausschüssen in den anderen Ländern, dass die Behörden da eben auch nicht gesagt haben: Ja klar, wir machen die Tore auf – oder hier habt ihr den Lastwagen mit allen Ermittlungsakten.

taz: Was spricht denn aus Ihrer Sicht gegen einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss?

Veit: Ich bin nicht dagegen. Kann man machen. Aber es ist eben ein politisches Instrument. Wenn das Forschungsprojekt neue Zusammenhänge herstellt, die nahelegen, dass ein Parlament mit seinen Instrumenten dann noch mal nacharbeitet, weil es um politische Verantwortlichkeiten geht, über die vorher keiner nachgedacht hat, dann ist wohl zwangsläufig, dass so etwas noch stattfindet.

taz: Ein Untersuchungsausschuss hätte ganz andere Fragerechte, kann Zeugen vereidigen.

Veit: Ja, aber auch vor Untersuchungsausschüssen haben wir schon Vieles erlebt. Dass Zeugenaussagen eben doch nicht stattgefunden haben, etwa weil es keine Aussagegenehmigung gab oder jemand gesundheitlich nicht mehr kann.

 Ich hoffe, wenn die Forschung Ergebnisse und Empfehlungen vorlegt, dass die Familie das etwas annehmen kann

taz: Wissen Sie noch, was sie nach der Selbstenttarnung des NSU gedacht haben?

Veit: Das war die größte Niederlage der Sicherheitsorgane der Bundesrepublik. Ich schäme mich bis heute dafür. Nicht nur, weil das rassistische Motiv nicht erkannt wurde, sondern was mich auch mindestens genauso umtreibt, ist der Umgang danach.

taz: Können sie die Enttäuschungen der Familie verstehen, die auf einen Untersuchungsausschuss gehofft hatte?

Veit: Ich verstehe, dass sie enttäuscht sind. Ich glaube, das ist eine sehr tiefe Enttäuschung, die eben auch dem damaligen Umgang mit ihnen geschuldet ist – dass Sie selbst verdächtigt wurden und keine Unterstützung erfuhren. Sie standen in einer Weise in der Öffentlichkeit, die eigentlich unfassbar ist. Aus der Familie drückt sich die aktuelle Enttäuschung auch darin aus, dass die Forschungsgruppe als „Trostpreis“ bezeichnet wurde. Ich glaube nicht, dass wir sie trösten können. Wir können uns die Verletzungen kaum vorstellen. Ich hoffe, wenn die Forschung Ergebnisse und Empfehlungen vorlegt, dass die Familie das etwas annehmen kann. Ich hoffe, dass sie uns vielleicht dann zugestehen, dass es eine gute Idee war, das so aufzuarbeiten – und dass wir es wirklich ernst meinen.