Berlin taz | Iranische Geheimdienste haben offenbar gezielt jüdische Einrichtungen und Personen in Deutschland ausgespäht, mutmaßlich als Vorbereitung für Anschläge. In diesem Zusammenhang wurde letzten Donnerstag der dänische Staatsbürger Ali S. in Aarhus festgenommen, wie der deutsche Generalbundesanwalt jetzt mitteilte. Im Auftrag des Iran soll er in den letzten Wochen drei jüdische Orte in Berlin ausgekundschaftet haben.

Laut Generalbundesanwalt diente dies „mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen in Deutschland, möglicherweise bis hin zu Anschlägen gegen jüdische Ziele.“ Der juristische Vorwurf im Haftefehl lautet auf Agententätigkeit für eine ausländische Macht.

Der Spiegel berichtet, dass es um den Sitz der Deutsch-Israelischen Gesellschaft geht, sowie um Orte, an denen sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, aufhält. Auftraggeber sollen demnach die Quds-Brigaden sein, ein Verband der Revolutionsgarden im Iran. Die Organisation ist mit Einsätzen außerhalb des Iran beauftragt und soll die islamistische und antisemitische Ideologie des iranischen Regimes verbreiten. Neben zahlreichen Militärs gehören den Brigaden auch Diplomaten und Geheimdienstler an. Von den USA werden die Brigaden als Terrororganisation eingestuft.

Offenbar stammen die Erkenntnisse über den Festgenommen vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Er befindet sich derzeit noch in Dänemark und soll nach der Auslieferung nach Deutschland dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.