Mutmaßliche Rechtsextreme: AfD-Jugend in Nordrhein-Westfalen ist sehr verdächtigt
Neuer Name, alter Inhalt? Nach der Auflösung der alten AfD-Jugend haben Verfassungsschützer jetzt auch die Nachfolge-Organisation im Blick.
afp | Die AfD-Jugendorganisation in Nordrhein-Westfalen ist vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden. Wie das Landesinnenministerium in Düsseldorf am Freitag mitteilte, bestehen „gewichtige Anhaltspunkte“ dafür, dass es sich bei dem nordrhein-westfälischen Verband der Generation Deutschland faktisch um eine Fortführung der früheren Gruppe der Jungen Alternative in Nordrhein-Westfalen handelt. Diese hatte sich im März 2025 formell aufgelöst.
Die Generation Deutschland folge der Agenda der früheren Jungen Alternative, hieß es weiter. Zudem bestehe ein hohes Maß an personeller Kontinuität in den Führungspositionen. Der Landesverband der AfD-Jugendorganisation in Nordrhein-Westfalen war 2023 vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden.
Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) erklärte, es handle sich bei der Generation Deutschland um die alte Organisation mit neuem Namen. „Wer glaubt, mit der Generation Deutschland hätte sich was geändert, täuscht sich“, betonte Reul. Die Sicherheitsbehörden würden sich „durch ein neues Label nicht vom Inhalt ablenken“ lassen.
Die Junge Alternative in Nordrhein-Westfalen war 2023 als Verdachtsfall eingestuft worden. Laut früheren Angaben des Landesinnenministeriums lagen damals bei der AfD-Nachwuchsorganisation und ihren Teilorganisationen „tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht vor, dass diese Bestrebungen verfolgen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten“.
Der nordrhein-westfälische Verband der Generation Deutschland wurde im Januar in Iserlohn gegründet. Zuvor hatte sich Ende November der Bundesverband der Generation Deutschland in Gießen formiert. Die AfD hatte die frühere Jugendorganisation Junge Alternative im März 2025 aufgelöst, nachdem diese 2023 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden war. Die Generation Deutschland hat nach eigenem Bekunden bundesweit mehr als 2100 Mitglieder.
