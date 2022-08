Mutmaßlich rechter Terror 1991 : Anklage wegen Brandanschlags

1991 wurde ein Flüchtlingsheim in Saarlouis angezündet, ein Mann aus Ghana starb. Jetzt wurde Anklage gegen einen mutmaßlichen Neonazi erhoben.

FRANKFURT/MAIN taz | Am 19. September jährt sich zum 31. mal der Tod des damals 27 Jährigen Flüchtlings Samuel Yeboah aus Ghana. In einem Heim im saarländischen Saarlouis war er im Jahr 1991 Opfer eines heimtückischen Brandanschlags geworden. Nun hat die Bundesstaatsanwaltschaft Anklage gegen Peter Werner S. erhoben, der das Feuer damals gelegt haben soll.

Überraschend hatten vor zwei Jahren die saarländischen Strafverfolgungsbehörde die bereits 1992 eingestellten Ermittlungen wieder aufgenommen. Von Anfang an hatte der ortsbekannter Neonazi S. als tatverdächtig gegolten. Er hatte zeitweise Kontakte mit dem späteren NSU-Terrorist Mundlos und der „Kameradschaft Horst Wessel“. Seit April sitzt der inzwischen 50jährige in Untersuchungshaft.

S. soll jetzt vor dem Oberlandesgericht Koblenz der Prozess gemacht werden, wegen Mords und 20fachen Mordversuchs. Nach Durchsuchungen im Wohnhaus von S., nach umfangreichen Zeugenbefragungen und Ermittlungen ist die Bundesanwaltschaft davon überzeugt, dem Beschuldigten den Mordanschlag auf ein Wohnheim in Saarlouis nachweisen zu können.

Am Abend jenes 19. Septembers hätten sich S. und seine Kumpel in einer Kneipe über die Ausschreitungen gegen Asylbewerber im sächsischen Hoyerswerda ausgetauscht, so die Bundesanwaltschaft; S. habe sich offenbar ermutigt gefühlt, etwas ähnliches gegen das Asylbewerberheim im ehemaligen „Weißen Rössl“ im nahen Saarlautern zu unternehmen. Wenig später habe er im Treppenhaus des vierstöckigen Gebäudes aus einem Plastikkanister Benzin ausgeschüttet und angesteckt.

Inzwischen räumen auch die Behörden Fehler ein

Die meisten der 21 Bewohner hatten sich retten können, zwei durch einen Sprung aus dem Fenster, bei dem sie sie sich Knochenbrüche zuzogen. Samuel Yeboah floh indes über die Treppe, die bereits in Flammen stand und kam dabei ums Leben. Auf dem Friedhof „Neue Welt“ in Saarlouis erinnern ein Urnengrab und ein Gedenkstein an sein Schicksal.

In den dreißig Jahren seit seinem Tod hatten der saarländische Flüchtlingsrat, Antifa Saar und die Aktion Dritte Welt beharrlich die Aufklärung des tödlichen Brandanschlags eingefordert. Nach der Festnahme des Tatverdächtigen im April sagte Ursula Quack vom Flüchtlingsrat der taz: „Jetzt bestätigt sich das, was wir schon immer gesagt haben und was in Saarlouis über all die Jahre verleugnet wurde: Es war ein rassistischer Mordanschlag.“ Die frühe Einstellung der Ermittlungen bleibt für sie ein Skandal. „Affinität im Denken“ zu den Tätern aus dem rechten Umfeld bescheinigte sie den damals verantwortlichen Ermittlern.

Auch Bernd Rausch, Webdesigner im Ruhestand, Ausstellungsmacher und Buchautor hatte die verweigerte Aufklärung einer Reihe von offenbar rechtsextremistisch motivierten Anschläge im Saarland der neunziger Jahren immer wieder angeprangert. Im November 1990 wurde ein Bombenanschlag auf die damalige Geschäftsstelle der PDS/Linke Liste nur durch Zufall verhindert.

Er hoffe jetzt auch auf Ermittlungsergebnisse zu diesem Anschlag, sagte Rausch am Dienstag der taz; die Aufklärung des Mord an Yeboah müsse der Beginn einer strukturellen Untersuchung des „Nazi-Spuks“ der 90 Jahren im Saarland sein, dem Rausch mehr als ein Dutzend Gewaltaktionen zuordnet.

Dass die Behörden unmittelbar nach den Taten versagt haben, steht inzwischen fest. Der saarländische Landespolizeipräsident Norbert Rupp erklärte zum Mordfall Yeboa: „Ich entschuldige mich dafür, dass offensichtlich auch Defizite in der damaligen Polizeiarbeit zur Einstellung der Ermittlungen geführt haben.“ So etwas dürfe sich „nicht wiederholen“ – die Polizei habe inzwischen Schwachstellen beseitigt und „Qualitätsstandards“ eingeführt, so Rupp.