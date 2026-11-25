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Doxa öffnet mit dem folgenden Beitrag ein Fenster nach Russland. Den ganzen Text finden Sie hier auf Russisch.

Die höchste staatsbürgerliche Tugend ist es, unter russischer Flagge zu kämpfen. Diesen Leitspruch sollen Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln, wenn es nach dem Kreml geht.

Dmitri Medwedjew, ehemaliger russischer Präsident und aktueller stellvertretender Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hat eine neue Berufung gefunden: das Verfassen von Lehrbüchern für Sozialkunde. Von ihm stammen die Unterrichtseinheiten „Gespräche über Wichtiges“, die „Bewegung der Ersten“ und die „Jugendarmee“ (Junarmija). Zudem soll eine Verhaltensnote eingeführt werden, in die auch die Teilnahme an „patriotischen“ Veranstaltungen einfließt. So sollen bereits 14 Millionen Schulkinder in Russland Teil „militärpatriotischer“ Bewegungen sein.

Abseits der zunehmenden Militarisierung leiden Russlands Schulen unter weiteren großen Problemen. Fielding Mellish, der hier unter Pseudonym auftritt und selbst viele Jahre als Lehrer tätig war, erklärt Doxa, wie das russische Schulsystem reformiert werden könnte und warum eine Umsetzung scheitert.

Laut Mellish liegt es einerseits an der Organisation des Schulalltags selbst. Er funktioniere wie ein starres hierarchisches System, wie eine Untersuchung des Bildungsinstituts der Higher School of Economics zeigt. Von den circa 600 befragten Jugendlichen aus 18 Regionen, die bereits Erfahrungen mit schulischer Selbstverwaltung gesammelt hatten, gaben weniger als 5 Prozent an, tatsächlich Einfluss auf die Schulregeln genommen zu haben.

Reichere Familien werden bevorzugt

Zum anderen stehen Schulen in Russland heute nahezu überall unter Spardruck. Seit Langem beklagen Ex­per­t*in­nen die chronische Unterfinanzierung des Bildungssystems.

Neue Reformen verschärfen das Problem zusätzlich. So wurde im September 2025 in mehreren russischen Regionen ein Vergütungssystem für Lehrkräfte versuchsweise eingeführt. Demnach setzen sich 70 Prozent des Gehalts aus einer Grundvergütung und die übrigen 30 Prozent aus „leistungsabhängigen Zulagen“ zusammen.

Ex­per­t*in­nen kritisieren die Kopplung dieser Zulagen an die Ergebnisse von Leistungstests und staatlichen Abschlussprüfungen. Das System droht vor allem jene Lehrkräfte zu belohnen, deren Schülerinnen und Schüler aus wohlhabenderen Familien stammen. Der Einfluss des familiären Umfelds auf den schulischen Erfolg bleibt hingegen unberücksichtigt.

Der ehemalige Lehrer Mellish fordert auch eine Reform der Fächerinhalte. „Geschichte lässt sich nicht länger als Kampf von Fürsten und Zaren um die Ausdehnung ihres Imperiums erzählen. Stattdessen könnten das Leben gewöhnlicher Menschen und die Geschichte des Kolonialismus in den Mittelpunkt rücken.“ Auch Gleichberechtigung und Vielfalt könnten stärker thematisiert werden. Zudem könnten neue Unterrichtsfächer eingeführt werden, etwa eine längst überfällige Sexualaufklärung.

Schule ohne Gewalt und Demütigung

Mellish zufolge ist ein humanistischer Bildungsansatz notwendig. Er soll Schülerinnen und Schüler als Menschen ernst nehmen, um so auch dem Machtmissbrauch durch Lehrkräfte entgegenzuwirken.

„Eines der größten Probleme ist die psychische und körperliche Gewalt durch Lehrkräfte“, sagt Jelena, die als Lernbegleiterin an einer Schule in einer russischen Großstadt arbeitet. „Lehrer beschimpfen Schülerinnen und Schüler als ‚dumm‘, ‚fett‘ oder ‚blöd‘ und schlagen ihnen mit verschiedenen Gegenständen auf den Kopf.“

Ein weiteres wichtiges Problem sieht Jelena darin, dass Rollenbildern und Normen in den Klassenzimmern zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Längst nicht alle seien bereit, sich mit Mobbing auseinanderzusetzen. „Dabei erleben wir die öffentlichkeitswirksamen Folgen, also Gewalttaten an Schulen, und die stillen Konsequenzen: den Wechsel an eine andere Schule oder zum Online-Unterricht.“

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