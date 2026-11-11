Massenfestnahmen in Moskau„Wie Mäuse in einem Käfig“

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„Novaya Gazeta Europe“ öffnet mit dem folgenden Beitrag ein Fenster nach Russland. Den ganzen Beitrag finden Sie hier auf Russisch.

Bei einer Razzia im Zentrum Moskaus hat die Polizei am 7. November Hunderte Menschen festgenommen, darunter zahlreiche Minderjährige. Die Betroffenen berichten von Gewalt durch die Sicherheitskräfte. Volljährigen wurden zudem Einberufungsbescheide ausgehändigt und Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium angeboten. Dies berichtet die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta Europe.

Das Moskauer Viertel Kitai-Gorod ist ein beliebter Treffpunkt junger Menschen. Viele sind Teil alternativer Subkulturen, hören an öffentlichen Plätzen Musik oder drehen TikTok-Videos mit Freund:innen. Für viele ist Kitai-Gorod ein Safe Space und die Möglichkeit, Anschluss unter Gleichgesinnten zu finden.

In den letzten Jahren häufen sich aber auch Negativmeldungen über den Stadtteil. So beobachteten Jour­na­lis­t:in­nen des Mediums Bereg alkoholisierte Jugendliche oder hörten Gespräche über Medikamentenhandel. Einige der Jugendlichen prahlten zudem mit Schlägereien und Angriffen auf Migrant:innen. In einer Gruppe sollen nationalsozialistische Parolen zu hören gewesen sein.

Seit dem Sommer kontrollieren Polizei und Nationalgarde das Viertel verstärkt. Laut dem Medium Post war der Einsatz von Anfang November bereits die sechste größere Razzia gegen Jugendliche seit Jahresbeginn – und die bislang umfangreichste.

Reisepässe wurden abgenommen

Am Abend des 7. November umstellten Sicherheitskräfte den Gorki-Park in der Nähe der Metrostation Kitai-Gorod. Laut Medienberichten wurden circa 200 Menschen festgenommen, die russische Nachrichtenagentur Tass spricht sogar von mehreren Hundert.

Ein Augenzeuge berichtet, dass die Polizei gegen 19 Uhr damit begonnen habe, das Gelände abzuriegeln und Jugendliche in Gefangenentransporter zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt durften sich Minderjährige noch auf der Straße aufhalten. Minderjährige unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten müssen erst ab 23 Uhr zu Hause sein. Auch außerhalb des Parks kam es zu Festnahmen. Eine Journalistin beobachtete, wie vier Sicherheitskräfte einen jungen Mann zu Boden warfen und abführten.

Das russische Innenministerium begründete den Einsatz mit „Präventivmaßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung“. Man habe gegen den „Alkoholkonsum an öffentlichen Orten“ vorgehen wollen.

Besonders schwer wiegen die Berichte über den Umgang mit Festgenommenen, die volljährig waren. Ein Betroffener erzählte, dass die Polizei ihnen die Reisepässe abgenommen und sie anschließend in Gruppen von jeweils etwa 80 Personen in eine Polizeidienststelle geführt habe.

Empörung bei den Eltern

„Alle haben einen Einberufungsbescheid bekommen“, sagt der Betroffene. „Ich habe eine Zurückstellung vom Wehrdienst, trotzdem wurde auch mir ein Einberufungsbescheid ausgehändigt.“ Anderen Festgenommenen sollen Sicherheitskräfte nachdrücklich angeboten haben, einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterschreiben.

Iwan Tschuwiljajew von der Organisation Idite Lessom (Deutsch: „Geht durch den Wald“) bestätigte dem Fernsehsender Doschd, dass sich zwei Betroffene an die Organisation gewandt hätten. Idite Lessom unterstützt Menschen, nicht in die Mühlen des russischen Militärdienstes zu geraten.

Laut Tschuwiljajew habe die Polizei wahllos Einberufungsbescheide für den nächsten Morgen verteilt, ohne diese ordnungsgemäß im staatlichen Onlineportal Gosuslugi zu hinterlegen. „Die Polizei handelte eigenmächtig“, sagte Tschuwiljajew. Seiner Einschätzung nach sind die Betroffenen deshalb nicht verpflichtet, der Aufforderung nachzukommen.

Der Einsatz löste unter Eltern und Jugendlichen Empörung aus. Eine Moskauerin, deren Kinder den Gorkapark regelmäßig besuchen, bezeichnete die Razzia im Gespräch mit dem Sender Doschd als „absoluten Wahnsinn“.

„Sie haben einfach alle zusammengetrieben wie Mäuse in einem Käfig“, sagte sie. Eine 13-jährige Freundin ihres Sohnes sei ebenfalls festgenommen worden und habe infolgedessen eine Panikattacke erlitten.

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